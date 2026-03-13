জম্মুতে মহড়ায় মৃত, দুর্গাপুরের বাড়িতে ফিরল সেনাকর্মীর কফিনবন্দি দেহ

জম্মুতে মহড়ায় মৃত, দুর্গাপুরের বাড়িতে ফিরল সেনাকর্মীর কফিনবন্দি দেহ
পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য নিহত সেনা জওয়ানের ৷ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক ৷
Published : March 13, 2026 at 7:15 PM IST
দুর্গাপুর, 13 মার্চ: দিন পনেরো আগে ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন ৷ সেই সময় চুটিয়ে দুর্গাপুরের এমএমসি-র সিডির মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠেছিলেন তিনি ৷ ক্রিকেট ছিল তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগার জায়গা ৷ ছুটিতে বাড়ি এলেই মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তানের সঙ্গে চুটিয়ে সময় কাটানোর পাশাপাশি বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে মজা, আনন্দ, আর ব্যাট হাতে মাঠে নেমে পড়া ৷ সেই ছেলেটাই আর কোনওদিন ফিরবে না ৷ এটা ভেবেই চোখের জলে ভাসছে দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার এমএএমসি বিদ্যাসাগর পল্লির জয়সওয়াল পরিবার ৷
দুর্গাপুরের বিদ্যাসাগর পল্লির মামড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা অজয় জয়সওয়াল (27 বছর) ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান ৷ জম্মুতে সেনাবাহিনীর বন্দুকের গোলা নিক্ষেপের মহড়া চলাকালীন এক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন ৷ ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার পরপরই এমন ঘটনায় শোকের ছায়া ৷ শুক্রবার সকালে অজয় জয়সওয়ালের দেহ তাঁর বাড়িতে আনা হয় ৷ সেখানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়ের শেষ বিদায় জানানো হয় নিহত জওয়ানকে ৷
বৃহস্পতিবার তাঁর মরদেহ বিমানে করে দুর্গাপুর বিমানবন্দরে আনা হয় ৷ সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় পানাগড়ে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে ৷ শুক্রবার সকালে নিহত জওয়ানের দেহ তাঁর মামড়া বাজারের বিদ্যাসাগর পল্লির বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ৷ সেখানে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও এলাকার বাসিন্দারা শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁকে ৷ গান স্যালুটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সম্মান জানানো হয়েছে বাহিনীর তরফে ৷
দুর্গাপুরের প্রশাসনিক আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন নিহত জওয়ান অজয় জয়ওয়ালকে শ্রদ্ধা জানাতে ৷ পাশাপাশি, নিহত জওয়ানের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান দুর্গাপুর মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "দুর্গাপুরের গর্বের সন্তান শহীদ হয়েছেন ৷ সরকারিভাবে এই কথা জানার পর সকাল থেকে দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা সবাই তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ৷ আমরা আজ প্রত্যেকে অত্যন্ত মর্মাহত ৷ দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা তার পরিবারের পাশে আছি ৷"
মহকুমাশাসকের পাশাপাশি, দুর্গাপুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান উত্তম মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা ৷ পাশাপাশি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ৷
পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি, তৃণমূল দলের তরফে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি ৷ উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজ দুর্গাপুরের কাছে অত্যন্ত দুঃখদায়ক একটি দিন ৷ দুর্গাপুরের গর্ব অজয় জয়সওয়াল শহিদ হয়েছেন ৷ দেশের জন্য শহিদ হলেন ৷ আমরা আশা করব এমন যেন আর কারও সঙ্গে না-ঘটে ৷ পরিবারের পাশে আমরা আছি ৷"