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নিয়োগ দুর্নীতি-স্বজনপোষণ ! বিশ্বভারতীতে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার ঘিরে শোরগোল

অধ্যাপকদের ছেলে ও মেয়েকে বিশ্বভারতীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাড়তি সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পোস্টারে ৷

CJP poster at Visva Bharati
বিশ্বভারতীতে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 5:28 PM IST

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বোলপুর, 13 অগস্ট: নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এবার ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার পড়ল বিশ্বভারতীতে । সহকারী কর্মসচিব-সহ বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি বিভাগে নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ হয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছে ওই পোস্টারগুলিতে ।

পাশাপাশি এবার নাকি বিশ্বভারতীর বিনয়ভবন ও সঙ্গীতভবনে নিয়মবহির্ভূত নিয়োগের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ স্বজনপোষণের অভিযোগে সরব হয়ে তদন্তের দাবি তুলেছে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ আর তাদের পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে শান্তিনিকেতন চত্বর । যদিও, এই বিষয়টিকে পাত্তা দিতে নারাজ বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "নামহীন ও ভিত্তিহীন পোস্টার নিয়ে কোনও মন্তব্য কেন করবে বিশ্বভারতী ।"

CJP poster at Visva Bharati
নিয়োগ দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নিয়ে বিশ্বভারতীতে পোস্টার (নিজস্ব ছবি)

জানা গিয়েছে, আরশোলার ছবি দিয়ে ককরোচ জনতা পার্টি লিখে বিশ্বভারতীর নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে পোস্টারগুলি পড়েছে ক্যাম্পাস জুড়ে ৷ পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'সব দুর্নীতি এখন ওল্ড ফ্যাশন বিশ্বভারতীর নিয়োগ দুর্নীতির কাছে' । পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, সহযোগী কর্মসচিব-সহ বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি বিভাগে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে । এবার বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনে শিক্ষা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক সব্যসাচী সরখেলের মেয়ে অমৃতা সরখেলকে নিয়মবহির্ভূতভাবে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ একইভাবে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনে অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাড়তি সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পোস্টারে ৷

CJP poster at Visva Bharati
ককরোচ জনতা পার্টির নামে পোস্টার (নিজস্ব ছবি)

ওই পোস্টারে আরও দাবি করা হয়েছে, অধ্যাপক প্রশান্ত ঘোষের ছেলে প্রলিপ্ত ঘোষকে ওবিসি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করার চেষ্টা চলছে ৷ অথচ, বাবার বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকার বেশি, তাঁর ছেলে আইন অনুযায়ী ওবিসি ক্যাটাগরিতে পড়ছে না ৷ তাই পোস্টারে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, অস্বচ্ছতা, এমনকি আর্থিক লেনদেন হয়েছে । এই নিয়ে তাই তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টারে, যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে বোলপুরজুড়ে । কিন্তু কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে তা জানা যাচ্ছে না ৷ পোস্টারেও কোনও উল্লেখ নেই ৷

CJP poster at Visva Bharati
বিশ্বভারতীতে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
CJP poster at Visva Bharati
বিশ্বভারতীতে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার ঘিরে শোরগোল (নিজস্ব ছবি)

তবে এই পোস্টারে বিশ্বভারতীতে আরও নিয়োগ দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে । গবেষণা, উপাচার্য ঘনিষ্ঠ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত বিভিন্ন কর্মী, অধ্যাপক, আধিকারিক, যাঁদের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের নিয়ে চক্রান্ত করার অভিযোগ, তাঁদের বিরুদ্ধেও ককরোচ জনতা পার্টি এই পোস্টারে সরব হয়েছে ৷ শিক্ষা বাঁচাও, দুর্নীতি হঠাও, বিশ্বভারতী বাঁচাও লিখে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার ঘিরে শান্তিনিকেতনে এখন জল্পনা তুঙ্গে ।

TAGGED:

VISVA BHARATI
RECRUITMENT SCAM POSTERS
ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার
বিশ্বভারতীতে নিয়োগ দুর্নীতি পোস্টার
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