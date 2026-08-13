নিয়োগ দুর্নীতি-স্বজনপোষণ ! বিশ্বভারতীতে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার ঘিরে শোরগোল

নিয়োগ দুর্নীতি-স্বজনপোষণ ! বিশ্বভারতীতে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার ঘিরে শোরগোল
অধ্যাপকদের ছেলে ও মেয়েকে বিশ্বভারতীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাড়তি সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পোস্টারে ৷
Published : August 13, 2026 at 5:28 PM IST
বোলপুর, 13 অগস্ট: নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এবার ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার পড়ল বিশ্বভারতীতে । সহকারী কর্মসচিব-সহ বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি বিভাগে নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ হয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছে ওই পোস্টারগুলিতে ।
পাশাপাশি এবার নাকি বিশ্বভারতীর বিনয়ভবন ও সঙ্গীতভবনে নিয়মবহির্ভূত নিয়োগের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ স্বজনপোষণের অভিযোগে সরব হয়ে তদন্তের দাবি তুলেছে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ আর তাদের পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে শান্তিনিকেতন চত্বর । যদিও, এই বিষয়টিকে পাত্তা দিতে নারাজ বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "নামহীন ও ভিত্তিহীন পোস্টার নিয়ে কোনও মন্তব্য কেন করবে বিশ্বভারতী ।"
জানা গিয়েছে, আরশোলার ছবি দিয়ে ককরোচ জনতা পার্টি লিখে বিশ্বভারতীর নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে পোস্টারগুলি পড়েছে ক্যাম্পাস জুড়ে ৷ পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'সব দুর্নীতি এখন ওল্ড ফ্যাশন বিশ্বভারতীর নিয়োগ দুর্নীতির কাছে' । পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, সহযোগী কর্মসচিব-সহ বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি বিভাগে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে । এবার বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনে শিক্ষা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক সব্যসাচী সরখেলের মেয়ে অমৃতা সরখেলকে নিয়মবহির্ভূতভাবে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ একইভাবে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনে অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাড়তি সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পোস্টারে ৷
ওই পোস্টারে আরও দাবি করা হয়েছে, অধ্যাপক প্রশান্ত ঘোষের ছেলে প্রলিপ্ত ঘোষকে ওবিসি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করার চেষ্টা চলছে ৷ অথচ, বাবার বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকার বেশি, তাঁর ছেলে আইন অনুযায়ী ওবিসি ক্যাটাগরিতে পড়ছে না ৷ তাই পোস্টারে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, অস্বচ্ছতা, এমনকি আর্থিক লেনদেন হয়েছে । এই নিয়ে তাই তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টারে, যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে বোলপুরজুড়ে । কিন্তু কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে তা জানা যাচ্ছে না ৷ পোস্টারেও কোনও উল্লেখ নেই ৷
তবে এই পোস্টারে বিশ্বভারতীতে আরও নিয়োগ দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে । গবেষণা, উপাচার্য ঘনিষ্ঠ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত বিভিন্ন কর্মী, অধ্যাপক, আধিকারিক, যাঁদের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের নিয়ে চক্রান্ত করার অভিযোগ, তাঁদের বিরুদ্ধেও ককরোচ জনতা পার্টি এই পোস্টারে সরব হয়েছে ৷ শিক্ষা বাঁচাও, দুর্নীতি হঠাও, বিশ্বভারতী বাঁচাও লিখে ককরোচ জনতা পার্টির পোস্টার ঘিরে শান্তিনিকেতনে এখন জল্পনা তুঙ্গে ।