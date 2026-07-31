ঘরে ঘরে অবাধ বিচরণ, মানুষের সঙ্গে কেউটে বেড়ে ওঠে এই গ্রামে; পূজিত হয় দেবীরূপে

ঘরে ঘরে অবাধ বিচরণ, মানুষের সঙ্গে কেউটে বেড়ে ওঠে এই গ্রামে; পূজিত হয় দেবীরূপে
বিশ্বাস আর বিজ্ঞান, এই দুইয়ের মাঝে মঙ্গলকোটের পলসোনা । যেখানে বিষধর কেউটে ঘরের অতিথি । এক বিশেষ দিনে যিনি হয়ে ওঠেন দেবী ঝঙ্কেশ্বরী ৷
Published : July 31, 2026 at 12:47 PM IST
মঙ্গলকোট, 31 জুলাই: জলজ্যান্ত আস্ত কাল কেউটেকে হাতে তুলে পুজো ! ঠিক যেন সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই জগৎ—'কাউকে যে কাটে না, করে নাকো ফোঁসফাঁস ।' তবে এ কোনও ছড়ার গল্প নয় । পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের পলসোনা গ্রামের বাস্তব ছবিটাই এমন ।
গ্রামের আনাচে-কানাচে, গৃহস্থের ঘরে, কখনও দরজার ফাঁকে, খাটের তলায়—অবাধে ঘোরে বিষধর কেউটে । আর সেই সাপকেই গ্রামের মানুষ ভয় নয়, দেবীর আসনে বসিয়েছে । তাঁদের কাছে সাপ নয়, 'মা ঝঙ্কেশ্বরী'।
প্রতি বছর গুরুপূর্ণিমার পরের দিন মহা সমারোহে হয় মা ঝঙ্কেশ্বরীর পুজো । পুজোর দিন যে জায়গায় সাপটির দেখা মেলে, সেখান থেকেই তাকে নিয়ে আসা হয় । গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো, হলুদ মাখানোর পর অন্যান্য দেবদেবীর মতোই চলে পুজোর সমস্ত আচার । শুধু মূর্তি নয়, এখানে দেবীর রূপে পুজো করা হয় জ্যান্ত বিষধর সাপকে । আর সেই সাপকে হাতে তুলে নিয়েই চলে আরাধনা ।
কিন্তু গল্পটা শুধু একদিনের পুজোর নয় । বছরের অন্য সময়েও এই গ্রামের মানুষের সঙ্গে সাপের সহাবস্থান চোখে পড়ার মতো । বাড়ির উঠোনে, ঘরের ভিতর, কখনও খাটের তলায়—যেখানেই সাপের দেখা মিলুক, গ্রামবাসীদের আচরণে আতঙ্কের বদলে থাকে স্বাভাবিকতা । ছোট থেকেই এই পরিবেশে বড় হয়েছেন গ্রামের মানুষ । তাঁদের কাছে সাপ কোনও বাইরের প্রাণী নয়, বরং পরিবারেরই একজন ।
গ্রামের বাসিন্দা প্রিয়া মুখোপাধ্যায় জানান, ছোটবেলা থেকে দিনরাত মায়ের সঙ্গেই তাঁদের বেড়ে ওঠা । বাড়ির আনাচে-কানাচে সাপ ঘুরলেও তাঁরা ভয় পান না । সাপের কারণে সামান্য ক্ষতি হলেও সেটাকে বড় করে না দেখে বলেন, 'মা প্রসাদ দিয়েছেন ৷' অর্থাৎ, দংশনের ঘটনাকেও এখানে অন্য চোখে দেখা হয় ।
এই বিশ্বাসের শিকড় কতটা গভীরে, তারও হিসেব নেই । গ্রামের প্রবীণরা জানান, বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমারাও এই পুজো করে গিয়েছেন । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে ঝঙ্কেশ্বরী আরাধনা । তাঁদের বিশ্বাস, মা ঝঙ্কেশ্বরী শুধু দেবী নন, তিনিই গোটা গ্রামের রক্ষাকর্তা ।
এই পুজোকে ঘিরে রয়েছে আরও নানা লোকাচার । সন্ধ্যায় গ্রাম পরিক্রমার পর মন্দিরের সামনে মাটির কলস ভাঙার রীতি রয়েছে । বিশ্বাস, সেই কলসের টুকরো বাড়িতে রাখলে বিষধর সাপ আর ঢোকে না । মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনির সঙ্গে এই বিশ্বাসের যোগ রয়েছে বলেও মনে করেন স্থানীয়রা ।
এই পুজো শুধু পলসোনাতেই সীমাবদ্ধ নয় । মঙ্গলকোটের ছোটপোষলা, মুসুরি, নিগন এবং ভাতারের বড়পোষলা, শিকোত্তর ও মুকুন্দপুর-সহ সাতটি গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরী পুজোর প্রচলন রয়েছে । তবে, পলসোনায় সাপের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে বলেই দাবি স্থানীয়দের ।
এই বিরল ধর্মীয় ঐতিহ্য দেখতে প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন । পুজোকে ঘিরে বসে মেলাও । কয়েক দিনের জন্য গ্রাম যেন পরিণত হয় উৎসবের আঙিনায় । এই পুজোয় হাজির হন জনপ্রতিনিধিরাও । মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষ মায়ের কাছে প্রার্থনা করে মঙ্গলকোটবাসীর সুস্থতা, শান্তি এবং এলাকার উন্নতির জন্য আশীর্বাদ চান । তাঁর কাছে এই পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের অংশ ।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়—একটি বিষধর সাপ কীভাবে বছরের পর বছর মানুষের এত কাছাকাছি থাকতে পারে ? আর দংশন করলেও কেন অনেক সময় সেই বিষ প্রাণঘাতী হয় না ? উত্তর খুঁজতে গেলে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি চলে আসতে হয় বিজ্ঞানের কাছে ।
সর্প বিশেষজ্ঞ ধীমান ভট্টাচার্য দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছর ধরে ঝঙ্কেশ্বরী হিসেবে পূজিত এই মনোক্লেড কোবরা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করছেন । তাঁর বক্তব্য, এই সাপের বিজ্ঞানসম্মত নাম ন্যাজা কাউথিয়া (Naja Kaouthia)। এটি নিঃসন্দেহে বিষধর । কিন্তু সাপের আচরণ অনেকটাই নির্ভর করে তার পরিবেশ এবং মানুষের আচরণের উপর ।
তাঁর মতে, একেবারে জুভেনাইল স্টেজে ডিম ফুটে বেরোনোর পর এই সাপ যথেষ্ট ডিফেন্সিভ থাকে । কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণ অনেকটা শান্ত হয় । দীর্ঘদিন মানুষ যদি তাকে বিরক্ত না করে, তাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে না দেখে, তাহলে একটা সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হতে পারে । এখানেই ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকৃতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে ।
আর দংশনের পর বিষের মাত্রা কম থাকার প্রশ্নেও রয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । মনোক্লেড কোবরা তার বিষ সবসময় একই পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করায় না । পরিস্থিতি অনুযায়ী বিষের পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে । এই সাপের স্পিটিং বিহেভিয়ারও রয়েছে । অর্থাৎ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দংশনের আগে বিষ ছিটিয়ে দিলে পরবর্তী দংশনের সময় বিষের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকতে পারে ।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—মানুষ সাপের খাদ্য নয় । সাধারণত আত্মরক্ষার জন্যই সাপ দংশন করে । ফলে প্রতিটি দংশনের সময় সমপরিমাণ বিষ শরীরে ঢুকবে, এমনটা নয় । কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিষের মাত্রা প্রাণঘাতী পর্যায়ে না পৌঁছলেও দংশনের জায়গায় ফোলা, জ্বালা, যন্ত্রণা বা সেলুলাইটিসের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে ।
তবে, এর অর্থ কোনওভাবেই নয় যে এই সাপের দংশন নিরাপদ । বিষধর কেউটের দংশন প্রাণঘাতী হতে পারে এবং সাপের কামড়কে কখনও হালকা করে দেখা উচিত নয় ।
ধর্মীয় বিশ্বাস বলে, তিনি মা ঝঙ্কেশ্বরী—গ্রামের রক্ষাকর্ত্রী । বিজ্ঞান বলছে, দীর্ঘদিনের সহাবস্থান, সাপের স্বাভাবিক আচরণ এবং বিষের ব্যবহারের ধরনেই লুকিয়ে থাকতে পারে এই রহস্যের অনেকটা উত্তর ।