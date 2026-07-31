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ঘরে ঘরে অবাধ বিচরণ, মানুষের সঙ্গে কেউটে বেড়ে ওঠে এই গ্রামে; পূজিত হয় দেবীরূপে

বিশ্বাস আর বিজ্ঞান, এই দুইয়ের মাঝে মঙ্গলকোটের পলসোনা । যেখানে বিষধর কেউটে ঘরের অতিথি । এক বিশেষ দিনে যিনি হয়ে ওঠেন দেবী ঝঙ্কেশ্বরী ৷

Mangalkote Snake News
মঙ্গলকোটের গ্রামে দেবীরূপে পূজিত জ্যান্ত কেউটে সাপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 31, 2026 at 12:47 PM IST

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মঙ্গলকোট, 31 জুলাই: জলজ্যান্ত আস্ত কাল কেউটেকে হাতে তুলে পুজো ! ঠিক যেন সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই জগৎ—'কাউকে যে কাটে না, করে নাকো ফোঁসফাঁস ।' তবে এ কোনও ছড়ার গল্প নয় । পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের পলসোনা গ্রামের বাস্তব ছবিটাই এমন ।

গ্রামের আনাচে-কানাচে, গৃহস্থের ঘরে, কখনও দরজার ফাঁকে, খাটের তলায়—অবাধে ঘোরে বিষধর কেউটে । আর সেই সাপকেই গ্রামের মানুষ ভয় নয়, দেবীর আসনে বসিয়েছে । তাঁদের কাছে সাপ নয়, 'মা ঝঙ্কেশ্বরী'।

প্রতি বছর গুরুপূর্ণিমার পরের দিন মহা সমারোহে হয় মা ঝঙ্কেশ্বরীর পুজো । পুজোর দিন যে জায়গায় সাপটির দেখা মেলে, সেখান থেকেই তাকে নিয়ে আসা হয় । গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো, হলুদ মাখানোর পর অন্যান্য দেবদেবীর মতোই চলে পুজোর সমস্ত আচার । শুধু মূর্তি নয়, এখানে দেবীর রূপে পুজো করা হয় জ্যান্ত বিষধর সাপকে । আর সেই সাপকে হাতে তুলে নিয়েই চলে আরাধনা ।

Jhankeswari Puja in Mangalkote
হলুদ ও জল দিয়ে দেবীরূপে পুজোর মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

কিন্তু গল্পটা শুধু একদিনের পুজোর নয় । বছরের অন্য সময়েও এই গ্রামের মানুষের সঙ্গে সাপের সহাবস্থান চোখে পড়ার মতো । বাড়ির উঠোনে, ঘরের ভিতর, কখনও খাটের তলায়—যেখানেই সাপের দেখা মিলুক, গ্রামবাসীদের আচরণে আতঙ্কের বদলে থাকে স্বাভাবিকতা । ছোট থেকেই এই পরিবেশে বড় হয়েছেন গ্রামের মানুষ । তাঁদের কাছে সাপ কোনও বাইরের প্রাণী নয়, বরং পরিবারেরই একজন ।

গ্রামের বাসিন্দা প্রিয়া মুখোপাধ্যায় জানান, ছোটবেলা থেকে দিনরাত মায়ের সঙ্গেই তাঁদের বেড়ে ওঠা । বাড়ির আনাচে-কানাচে সাপ ঘুরলেও তাঁরা ভয় পান না । সাপের কারণে সামান্য ক্ষতি হলেও সেটাকে বড় করে না দেখে বলেন, 'মা প্রসাদ দিয়েছেন ৷' অর্থাৎ, দংশনের ঘটনাকেও এখানে অন্য চোখে দেখা হয় ।

এই বিশ্বাসের শিকড় কতটা গভীরে, তারও হিসেব নেই । গ্রামের প্রবীণরা জানান, বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমারাও এই পুজো করে গিয়েছেন । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে ঝঙ্কেশ্বরী আরাধনা । তাঁদের বিশ্বাস, মা ঝঙ্কেশ্বরী শুধু দেবী নন, তিনিই গোটা গ্রামের রক্ষাকর্তা ।

Jhankeswari Puja in Purba Bardhaman
দেবী ঝঙ্কেশ্বরীর সামনে কেউটে সাপ পুজোর মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

এই পুজোকে ঘিরে রয়েছে আরও নানা লোকাচার । সন্ধ্যায় গ্রাম পরিক্রমার পর মন্দিরের সামনে মাটির কলস ভাঙার রীতি রয়েছে । বিশ্বাস, সেই কলসের টুকরো বাড়িতে রাখলে বিষধর সাপ আর ঢোকে না । মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনির সঙ্গে এই বিশ্বাসের যোগ রয়েছে বলেও মনে করেন স্থানীয়রা ।

এই পুজো শুধু পলসোনাতেই সীমাবদ্ধ নয় । মঙ্গলকোটের ছোটপোষলা, মুসুরি, নিগন এবং ভাতারের বড়পোষলা, শিকোত্তর ও মুকুন্দপুর-সহ সাতটি গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরী পুজোর প্রচলন রয়েছে । তবে, পলসোনায় সাপের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে বলেই দাবি স্থানীয়দের ।

এই বিরল ধর্মীয় ঐতিহ্য দেখতে প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন । পুজোকে ঘিরে বসে মেলাও । কয়েক দিনের জন্য গ্রাম যেন পরিণত হয় উৎসবের আঙিনায় । এই পুজোয় হাজির হন জনপ্রতিনিধিরাও । মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষ মায়ের কাছে প্রার্থনা করে মঙ্গলকোটবাসীর সুস্থতা, শান্তি এবং এলাকার উন্নতির জন্য আশীর্বাদ চান । তাঁর কাছে এই পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের অংশ ।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়—একটি বিষধর সাপ কীভাবে বছরের পর বছর মানুষের এত কাছাকাছি থাকতে পারে ? আর দংশন করলেও কেন অনেক সময় সেই বিষ প্রাণঘাতী হয় না ? উত্তর খুঁজতে গেলে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি চলে আসতে হয় বিজ্ঞানের কাছে ।

Jhankeswari Puja in Purba Bardhaman
কেউটে সাপকে পুজোর জন্য নিয়ে যাচ্ছেন পুরোহিত (ইটিভি ভারত)

সর্প বিশেষজ্ঞ ধীমান ভট্টাচার্য দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছর ধরে ঝঙ্কেশ্বরী হিসেবে পূজিত এই মনোক্লেড কোবরা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করছেন । তাঁর বক্তব্য, এই সাপের বিজ্ঞানসম্মত নাম ন্যাজা কাউথিয়া (Naja Kaouthia)। এটি নিঃসন্দেহে বিষধর । কিন্তু সাপের আচরণ অনেকটাই নির্ভর করে তার পরিবেশ এবং মানুষের আচরণের উপর ।

তাঁর মতে, একেবারে জুভেনাইল স্টেজে ডিম ফুটে বেরোনোর পর এই সাপ যথেষ্ট ডিফেন্সিভ থাকে । কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণ অনেকটা শান্ত হয় । দীর্ঘদিন মানুষ যদি তাকে বিরক্ত না করে, তাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে না দেখে, তাহলে একটা সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হতে পারে । এখানেই ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকৃতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে ।

আর দংশনের পর বিষের মাত্রা কম থাকার প্রশ্নেও রয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । মনোক্লেড কোবরা তার বিষ সবসময় একই পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করায় না । পরিস্থিতি অনুযায়ী বিষের পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে । এই সাপের স্পিটিং বিহেভিয়ারও রয়েছে । অর্থাৎ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দংশনের আগে বিষ ছিটিয়ে দিলে পরবর্তী দংশনের সময় বিষের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকতে পারে ।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—মানুষ সাপের খাদ্য নয় । সাধারণত আত্মরক্ষার জন্যই সাপ দংশন করে । ফলে প্রতিটি দংশনের সময় সমপরিমাণ বিষ শরীরে ঢুকবে, এমনটা নয় । কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিষের মাত্রা প্রাণঘাতী পর্যায়ে না পৌঁছলেও দংশনের জায়গায় ফোলা, জ্বালা, যন্ত্রণা বা সেলুলাইটিসের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে ।

তবে, এর অর্থ কোনওভাবেই নয় যে এই সাপের দংশন নিরাপদ । বিষধর কেউটের দংশন প্রাণঘাতী হতে পারে এবং সাপের কামড়কে কখনও হালকা করে দেখা উচিত নয় ।

ধর্মীয় বিশ্বাস বলে, তিনি মা ঝঙ্কেশ্বরী—গ্রামের রক্ষাকর্ত্রী । বিজ্ঞান বলছে, দীর্ঘদিনের সহাবস্থান, সাপের স্বাভাবিক আচরণ এবং বিষের ব্যবহারের ধরনেই লুকিয়ে থাকতে পারে এই রহস্যের অনেকটা উত্তর ।

TAGGED:

ঝঙ্কেশ্বরী সাপ
সাপ মানুষের সহাবস্থান
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