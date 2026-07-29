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টমেটোর ট্রের নীচে কয়লা পাচার ! দুর্ঘটনায় ফাঁস অবৈধ কারবার

টমেটো বোঝাই পিকআপ ভ্যানের ভিতরে ট্রের নীচে কয়লা পাচারের চেষ্টা ৷ মাঝপথে দুর্ঘটনায় সামনে এল ঘটনা ৷

coal smuggling in Bardhaman
টমেটোর ট্রের নিচে লুকিয়ে কয়লা পাচার ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 10:20 PM IST

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গুসকরা, 29 জুলাই: পুলিশের চোখ এড়াতে অভিনব কৌশল নিয়েও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল না পাচারচক্র। টমেটো বোঝাই পিকআপ ভ্যানের ভিতরে ট্রের নীচে কয়লা পাচারের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু মাঝপথে দুর্ঘটনার জেরে প্রকাশ্যে চলে আসে গোটা ঘটনা। পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রাম থানার গুসকরা ফাঁড়ি এলাকার গোবিন্দপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বোলপুরের দিক থেকে একটি পিকআপ ভ্যান বর্ধমান-সিউড়ি রাজ্য সড়ক ধরে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। গোবিন্দপুরের কাছে পৌঁছতেই আচমকা গাড়ির পিছনের একটি টায়ার ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের নয়নজুলিতে উল্টে পড়ে ভ্যানটি।

দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে প্রথমে চালককে উদ্ধার করেন। এরপর গাড়ির ভিতরে থাকা টমেটোর ট্রেগুলি সরে যেতেই সামনে আসে আসল চিত্র। দেখা যায়, সবজির আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিপুল পরিমাণ কয়লা। খবর দেওয়া হয় গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশকে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিকআপ ভ্যান-সহ সমস্ত কয়লা বাজেয়াপ্ত করে। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই গাড়ির চালক সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, কয়লা কোথা থেকে তোলা হয়েছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত।

রাজ্যে প্রশাসনের ধারাবাহিক অভিযানের পরও যে অবৈধ কয়লা পাচার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, এই ঘটনাকে তারই একটি উদাহরণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তদন্তকারীদের মতে, নজর এড়াতে পাচারকারীরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। টমেটোর ট্রের নীচে কয়লা লুকিয়ে পরিবহনের এই কৌশলও সেই তালিকায় নতুন সংযোজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

TAGGED:

COAL
COAL SMUGGLING IN BARDHAMAN
ILLEGAL TRADE EXPOSED
টমেটোর ট্রের নীচে কয়লা পাচার
COAL SMUGGLING

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