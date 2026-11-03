170 বছর পর বদল, শিয়ালদা লরেটোয় পড়বে ছেলেরাও

170 বছর পর বদল, শিয়ালদা লরেটোয় পড়বে ছেলেরাও
Co-education in Loreto-day-school-sealdah: প্রিন্সিপাল বৈশাখী মণ্ডল জানিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সমাজের চাহিদা বদলাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকেও এগিয়ে যেতে হবে। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : November 3, 2026 at 1:52 AM IST
কলকাতা 3 নভেম্বর: 170 বছরের মেয়েদের স্কুলের পরিচিতিতে বদল। 2028 শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছেলেদেরও ভর্তি নিতে চলেছে লরেটো ডে স্কুল শিয়ালদা। এত দিন শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট এই স্কুলে এবার চালু হতে চলেছে কো-এডুকেশন।
কলকাতার মূলধারার লরেটো স্কুলগুলির মধ্যে এই প্রথম কোনও স্কুলে ছেলেদের ভর্তির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। স্কুলের প্রিন্সিপাল বৈশাখী মণ্ডল জানিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সমাজের চাহিদা বদলাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকেও এগিয়ে যেতে হবে।
তাঁর কথায়, "গত 170 বছর ধরে আত্মবিশ্বাসী, সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলাই লরেটোর লক্ষ্য। কো-এডুকেশন চালুর সিদ্ধান্ত সেই লক্ষ্যকেই আরও প্রসারিত করবে বলে আমি মনে করি। ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করলে পরস্পরের প্রতি সম্মান, বোঝাপড়া এবং বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে বলে মনে করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেই ভাবনা থেকেই এই সিদ্ধান্ত ।"
সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য লরেটো এডুকেশন বোর্ডের কাছে অনুমতি চেয়েছিল স্কুল। সেই অনুমতি মিলেছে বলে জানিয়েছেন লরেটো সাউথ এশিয়ার এডুকেশন ডিরেক্টর নন্দিনী ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, "লরেটো ডে স্কুল শিয়ালদার তরফে কো-এডুকেশন চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে ছেলেদের অ্যাডমিশনের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে প্রায় এক বছর সময় লাগবে।"
স্কুলের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের সঙ্গেও এই বিষয়ে বৈঠক করা হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে। তাঁর বক্তব্য, কো-এডুকেশন চালুর অর্থ মেয়েদের শিক্ষার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য থেকে সরে আসা নয়। বরং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার পরিসর আরও বিস্তৃত করাই এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাতেও পরিবর্তন এসেছে। এত দিন রাজ্য বোর্ডের অধীনে থাকা এই স্কুল সম্প্রতি কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (সিআইএসসিই)-এর অ্যাফিলিয়েশন পেয়েছে। 2028 সালে স্কুল থেকে প্রথম আইসিএসই পরীক্ষায় বসবে পড়ুয়ারা।
এর আগে 114 বছরের পুরনো লরেটো কলেজও কো-এডুকেশন চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছ থেকে অটোনমি পাওয়ার পর আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই সেখানে ছেলেদের অ্যাডমিশন নেওয়া হবে। এবার একই পথে হাঁটল স্কুলও । সবমিলিয়ে লরেটোর দীর্ঘদিনের মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচিতিতে ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্ছে সহশিক্ষার নতুন অধ্যায়।