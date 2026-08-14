উচ্চপদস্থ আমলাদের পদোন্নতিতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন বাধ্যতামূলক, কড়া নির্দেশিকা নবান্নের

উচ্চপদস্থ আমলাদের পদোন্নতিতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন বাধ্যতামূলক, কড়া নির্দেশিকা নবান্নের
প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিতে পদোন্নতির মাপকাঠি ও বেতনক্রম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পদোন্নতির নিয়মে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না।
Published : August 14, 2026 at 9:21 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: রাজ্য সরকারের শীর্ষ স্তরের আমলা ও আধিকারিকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ করল নবান্ন। এবার থেকে নির্দিষ্ট বেতনক্রমের উচ্চপদগুলিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হল। এই বিষয়ে সমস্ত সরকারি দফতরকে কড়া নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পদোন্নতির নিয়মে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না।
প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিতে পদোন্নতির মাপকাঠি ও বেতনক্রম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 2019 সালের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস (রিভিশন অফ পে অ্যান্ড অ্যালাউন্স) রুলস' বা রোপা অনুযায়ী পে-ম্যাট্রিক্সের লেভেল-22 বা তার উপরের পদগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে ৷
পুরনো হিসাব অনুযায়ী এর অসংরক্ষিত স্কেল ছিল 20। অর্থাৎ, পে ব্যান্ড-5 অনুযায়ী যাঁদের বেতন 37400 থেকে 60000 টাকার মধ্যে এবং গ্রেড পে 8900 টাকা তাঁদের পদোন্নতির ফাইল এখন থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের মাধ্যমেই সেই ফাইল চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।
উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পদোন্নতি নিয়ে নবান্নের এই নির্দেশিকা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। এর আগে 2014 সালের 7 জুলাই এবং 2020 সালের 7 ফেব্রুয়ারি একই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য। নতুন নির্দেশিকায় পুরনো ওই দুই বিজ্ঞপ্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "এই সংক্রান্ত নিয়মাবলি কোনওভাবেই শিথিল করা যাবে না ৷"
পদোন্নতির নিয়ম কঠোর করার পাশাপাশি, সমস্ত সরকারি দফতর থেকে রিপোর্টও তলব করেছে নবান্ন। রিপোর্ট দিতে রাজ্যের প্রতিটি দফতরের প্রধান সচিব এবং সচিবদের সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগামী সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরের অধীনে থাকা পে-ম্যাট্রিক্সের লেভেল-22 বা তার উপরের পদগুলির একটি বিস্তারিত তালিকা জমা দিতে হবে।
শুধু তালিকা জমাই নয়, পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তলব করেছে নবান্ন। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরকে বিস্তারিত ভাবে জানাতে হবে, ওই নির্দিষ্ট উচ্চপদগুলিতে শেষ কবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। একইসঙ্গে নবান্ন জানতে চেয়েছে, পূর্বে হওয়া সেই পদোন্নতিগুলির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি না। সবমিলিয়ে রাজ্যের প্রবীণ আমলা ও আধিকারিকদের পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি যে এখন থেকে সরাসরি নবান্নের শীর্ষ স্তরের কড়া নজরদারিতে থাকবে, এই নির্দেশিকাতেই তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।