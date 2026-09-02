লক্ষ্য নেশামুক্ত ভারত, নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের উপরে রোলার চালালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
নেশামুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দিতে প্রতীকী কর্মসূচি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বালুরঘাটে ধ্বংস হল লক্ষ লক্ষ নেশার কাশির সিরাপ ৷
Published : September 2, 2026 at 6:27 PM IST
বালুরঘাট, 2 সেপ্টেম্বর: নেশামুক্ত ভারত গড়ার উদ্দেশে রাস্তায় সাজানো 2 লক্ষেরও বেশি নেশাদ্রব্যের উপর দিয়ে জেসিবি রোলার গাড়ি চালালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে এই অভিযানে গাড়িতে তাঁর পাশেই বসে ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও পুলিশ সুপার ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা সরকারে আসার পর চার মাস ধরে ব্যাপক পরিমাণে এই ধরনের নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছি ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরে বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে ৷ এর আগের সরকারের সময় বিএসএফ-এর সঙ্গে পুলিশের সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল না ৷ কারণ, বিএসএফ-কে শত্রুপক্ষ বানিয়ে রাখা হত ৷ এই চার মাসে পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে এই নেশাদ্রব্যগুলি বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করা এই 2 লক্ষ ফেনসিডিল কাশির সিরাপ, যা আসলে নেশাদ্রব্য, আজ ধ্বংস করলাম ৷ এটা প্রতীকী ৷"
বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে পুলিশ সুপারের দফতরের সামনের রাস্তাজুড়ে সাজিয়ে রাখা হয় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের বোতল ৷ এই সিরাপ নেশার দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে ৷ 2 লক্ষেরও বেশি কাশির সিরাপ নষ্ট করার জন্য জেসিবির গাড়ির চালকের আসনে বসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "আমরা সাধারণ মানুষকে জানাতে চাই মাদকদ্রব্য যেখানেই থাকবে, তা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এইভাবে ধ্বংস করা হবে ৷ যাঁরা এই সমস্ত ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাঁদের বছরের পর বছর জেলে থাকতে হবে ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা এবং নারকোটিক্সের দায়িত্বে থাকা রাজেশ যাদবকে ধন্যবাদ জানাই ৷ আমরা বার্তা দিতে চাই, দু'লক্ষ কাশির সিরাপের বোতল ধ্বংস করা হয়েছে ৷ আগামীতেও এই ধরনের কাজ চলবে ৷"
এই কাশির সিরাপ প্রতীকী ধ্বংস করার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে প্রচুর মানুষ ভিড় করে ৷ পরে তিনি মধ্যাহ্নভোজনের জন্য বালুরঘাটের সংসদ সুকান্ত মজুমদারের বাড়িতে পৌঁছন ।