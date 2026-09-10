দুর্গাপুজো না-লিখলে স্টল নয় ! ‘শারদোৎসবের বই স্টল হবেই' মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা চ্যালেঞ্জ সুজনের

দুর্গাপুজো না-লিখলে স্টল নয় ! ‘শারদোৎসবের বই স্টল হবেই' মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা চ্যালেঞ্জ সুজনের
DURGA PUJA BOOK STALL: বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এক শ্রেণির অধ্যাপক তথাকথিত বামপন্থীদের জামা গায়ে দিয়ে সনাতনীদের আক্রমণ করছেন ৷
Published : September 10, 2026 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর সময় বামপন্থীদের বইয়ের স্টল করা নিয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, শারোদৎসব লেখা থাকলে কোনও স্টল করতে দেওয়া হবে না ৷ তিনি সাফ জানান, স্টলে দুর্গাপুজোই লিখতে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, মূল সমস্যা ‘শারদোৎসব’ নিয়ে নয়, বরং বই ও মুক্তচিন্তা নিয়ে।
এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এক শ্রেণির অধ্যাপক তথাকথিত বামপন্থীদের জামা গায়ে দিয়ে সনাতনীদের আক্রমণ করছেন এবং গেরুয়াকে বেছে বেছে টার্গেট করছেন ৷ পাশাপাশি বামেদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "কমিউনিস্টরা যে বুক স্টল করেন, সেখানে দুর্গাপুজো না লিখে শারদোৎসব লিখলে স্টল করতে দেওয়া হবে না।" এর পাল্টা সুজন চক্রবর্তী বলেন, “উনি বইকে ভয় পান ৷ উনি মুক্ত চিন্তাকে ভয় পাচ্ছেন।” সুজনের আরও বক্তব্য, দুর্গাপুজোর সময় বামেদের বইয়ের স্টল হবেই ৷ তা আটকানো যাবে না বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সুজন বলেন, “শারদোৎসবের বইস্টল হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। চ্যালেঞ্জ থাকল।”
‘শারদোৎসব’ শব্দটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন সুজন। তাঁর কথায়, "বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতিতে ‘শারদোৎসব’ একটি পরিচিত শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শারদোৎসব’ থেকে শুরু করে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ‘আশ্বিনের শারদ প্রাতে’—বাংলার সাংস্কৃতিক পরিসরে এই শব্দের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।" সুজন বলেন, “বাংলা এবং বাঙালির উৎসব শারদোৎসব।” তাঁর অভিযোগ, এই বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ‘অর্বাচীনের মতো কথা’ বলছেন।
বই এবং মুক্তচিন্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে আক্রমণ করতে গিয়ে আরও তীব্র সুরে সরব হন সিপিএম নেতা। তাঁর অভিযোগ, বইকে ভয় পাওয়া এবং বইয়ের উপর আক্রমণ করা ফ্যাসিস্টদের কাজ। তিনি বলেন, “আপনার ভয় বইকে নিয়ে। আপনি শারদোৎসবকে ভয় পাচ্ছেন ? উনি আসলে ভয় পাচ্ছেন বইকে, চিন্তাকে।” বামেদের বইয়ের স্টল নিয়ে কোনও বাধা এলেও তা উপেক্ষা করে মানুষের হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার কথা জানান সুজন। তাঁর বক্তব্য, এই বই মানুষের কাজে লাগবে এবং মুক্ত চিন্তার প্রসার ঘটাবে।