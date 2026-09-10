কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাটে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, আরতি দেখে খেলেন প্রসাদও
CM Suvendu Visits Kalighat on Kaushiki Amavasya: কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ দেবী দর্শনের পর প্রসাদ খেলেন ৷
Published : September 10, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: বিধানসভায় আগেই বার্তা দিয়েছিলেন ৷ সেই মতো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ ভাদ্র মাসের এই মহাপুণ্য তিথিতে দেবীর চরণে অঞ্জলি দিলেন তিনি ৷ গর্ভগৃহে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করলেন সন্ধ্যারতি ৷ পুজো পর্ব নির্বিঘ্নে মেটার পর খেলেন প্রসাদও ৷ একই সঙ্গে মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে সাধারণ দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গেল তাঁকে ৷
এদিন বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি বিধানসভা কক্ষে তিনি উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দেন, “আজ সন্ধ্যায় পুজো দিতে কালীঘাটে যাব ৷” কথা মতো দিনের সমস্ত কর্মসূচি সেরে সূর্যাস্তের পর কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাঁর কনভয় এসে পৌঁছয় দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এই সতীপীঠে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর পরনে ছিল উজ্জ্বল হলুদ রঙের পাঞ্জাবি ৷ গাড়ি থেকে নেমে ধীর পায়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যান তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে একেবারে চাক্ষুস দেখতে তখন মন্দির চত্বরে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুমুল উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো । ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে সকলকে নমস্কার জানান তিনি ৷ বেশ কয়েক জন ভক্তের দিকে এগিয়ে গিয়ে কুশল বিনিময় করেন ৷ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে ৷
এরপর হাতে ফুলের মালা ও পুজোর ডালা নিয়ে সোজা মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উপস্থিত পুরোহিত ও সেবাইতদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আচার মেনে পুজো সম্পন্ন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বেশ কিছুক্ষণ গর্ভগৃহে ছিলেন তিনি ৷ মা কালীর দর্শন সেরে অংশ নেন বিশেষ আরতিতে ৷
শাস্ত্রীয় বিধি পালনের পর সেবাইতরা তাঁর হাতে ভোগের প্রসাদ তুলে দেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রসাদ সেখানেই মুখে তোলেন ৷ পুজো শেষে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সার্বিক শান্তি, কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন তিনি ৷
সনাতন শাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার ধারায় ভাদ্র মাসের এই কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, ঘোর অমানিশার মধ্যে অশুভ শক্তি বিনাশ করতে এই তিথিতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী কৌশিকী ৷ অসুরদের বধ করে ধরায় শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই রাজ্যজুড়ে শক্তিপীঠগুলিতে বিশেষ সাধনা ও হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হয় ৷
বিশুদ্ধ পঞ্জিকামতে, বৃহস্পতিবার সকাল 10টা 35 মিনিটে শুরু হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা তিথি ৷ এই পুণ্যলগ্ন বজায় থাকবে শুক্রবার সকাল 8টা 56 মিনিট পর্যন্ত ৷ তিথি শুরুর পর থেকেই বীরভূমের তারাপীঠ থেকে কলকাতার কালীঘাট— প্রতিটি পীঠেই ছিল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় ৷ দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ৷
সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের সময় সেই ভিড়ের চাপ কয়েক গুণ বেড়ে যায় ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মন্দির প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ ব্যারিকেড দিয়ে নিরাপত্তা বলয় তৈরি রাখা হয় ৷ ফলে সাধারণ পুণ্যার্থীদের পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রেও কোনও বিঘ্ন ঘটেনি ৷ মায়ের গর্ভগৃহে পুজো ও আরতি সম্পন্ন করে, উপস্থিত মানুষদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তেই কালীঘাট চত্বর ছাড়েন মুখ্যমন্ত্রী ৷