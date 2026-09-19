গণ্ডার দিবসে আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রী, হাতির নামকরণের কর্মসূচি
Suvendu Adhikari on World Rhino Day: বিশ্ব গণ্ডার দিবসের মূল অনুষ্ঠান কোথায় হবে, তার জন্য আপাতত দুটি স্থান বিবেচনায় রয়েছে বনদফতরের।
Published : September 19, 2026 at 10:22 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 19 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব গণ্ডার দিবস উপলক্ষে আগামী 22 সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ারে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির সম্ভাবনা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেই কারণে অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রস্তুতিতে আরও গতি এসেছে।
বিশ্ব গণ্ডার দিবসের মূল অনুষ্ঠান কোথায় হবে, তা নিয়ে চর্চা চলছে । মাদারিহাট হাই স্কুলের মাঠ অথবা কালচিনির শুভাসিনী চা বাগানের মাঠ এই দুটি স্থান বিবেচনায় রয়েছে। অনুষ্ঠানস্থল চূড়ান্ত করার পাশাপাশি নিরাপত্তা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং বনদফতরের প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশ্ব গণ্ডার দিবসের এই কর্মসূচিতে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে বিশেষ বার্তা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বনদফতরের। উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশ যেমন গণ্ডারের শিং, হাতির দাঁত, হরিণের শিং এবং চিতাবাঘের চামড়া প্রকাশ্য কর্মসূচির মাধ্যমে পেশ করার পরিকল্পনাও রয়েছে।
পাশাপাশি জলদাপাড়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে বনদফতরের। সেই সঙ্গে, জলদাপাড়ায় দুটি হাতির নামকরণ মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে করানোর কথাও ভাবা হয়েছে। বনদফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নিয়ে কুসংস্কার এবং অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে এই কর্মসূচির মাধ্যমে বন্যপ্রাণী রক্ষার গুরুত্বকেও তুলে ধরতে চায় বনদফতর।
বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ জানান, বিশ্ব গণ্ডার দিবসের অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য উপস্থিতিকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ার এবং জলদাপাড়াজুড়ে তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, চোরাশিকার এবং বন্যপ্রাণীর দেহাংশের অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে এই অনুষ্ঠান থেকে কী বার্তা দেওয়া হয়, এখন সেদিকেই নজর প্রত্যেকের।