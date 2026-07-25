'ভাইপো একবার ঢুকলে আর বেরবে না', সেবাশ্রয় নিয়ে হুঙ্কার শুভেন্দুর

'ভাইপো একবার ঢুকলে আর বেরবে না', সেবাশ্রয় নিয়ে হুঙ্কার শুভেন্দুর
' এটা খুনের মামলা, চিটিংবাজ ভাইপোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না' ৷ বিধানসভায় 'সেবাশ্রয়' প্রসঙ্গে হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর ৷
Published : July 25, 2026 at 12:23 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় প্রকল্পে চিকিৎসা করিয়ে কারও হাত বাদ গিয়েছে ৷ কারও বাদ গিয়েছে পা। শনিবার মা ও শিশুর দুই ছবি দেখিয়ে বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
উল্লেখ্য, সেবাশ্রয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসার আড়ালে বিপুল অর্থ তছরূপ, বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে জোর করে চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিনতাই এবং চরম চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীদের পঙ্গু হয়ে যাওয়ার মতো একাধিক মারাত্মক অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল চলছে। তারই মাঝে এদিন বিধানসভায় অভিষেককে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রসঙ্গত, গতকাল বিধানসভায় ফলতার বিধায়ক এই নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছিলেন। অবশেষে আজ বিবৃতি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷
বিধানসভায় এদিন শুভেন্দু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, সেবাশ্রয় নিয়ে চিটিংবাজ ভাইপোকে ছাড়া হবে না। তিনি বলেন, "এ তো খুনের মামলা, একে কেউ বাঁচাতে পারবে না ৷ একবার ঢুকলে বেরোবে না ৷ সেবাশ্রয় ক্যাম্পে এক্সরে মেশিন ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ওষুধ দেওয়া হয়েছে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে ৷ এমনকী মেডিক্যাল কলেজ পড়ুয়াদের দিয়েও চিকিৎসা করানো হয়েছে ৷"
মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র তাঁকে চিঠি দিয়েছে। সে চিঠিও এদিন বিধানসভায় পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া চিকিৎসক হতে পারে ? চিকিৎসা করতে পারে ? সেবাশ্রয় দুর্নীতি নিয়ে বিষ্ণুপুর থানায় একাধিক মামলা রুজু হয়েছে বলেও বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আরও বলেন, "আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করছি। তদন্ত চলছে। ছাড় দেওয়ার জায়গা নেই ৷ সুযোগও নেই ৷ আমরা আটঘাঁট বেঁধে, সমস্ত তথ্য নিয়ে যথাসময়ে নামব ৷ বৃক্ষ তুমি কে ফলেন পরিচয়তে ৷"