একরত্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ ! দুর্গাপুরে বিধায়ক লক্ষ্মণের নাতিকে দেখে এলেন শুভেন্দু
CM's blessing: শীত পড়ে গিয়েছে ৷ এর মধ্যে ঠান্ডায় শিশুটিকে সাবধানে রাখার পরামর্শও বিধায়ক-কন্য়াকে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 27, 2026 at 6:55 PM IST
দুর্গাপুর, 27 নভেম্বর: সরকারি একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের ব্যস্ততার মধ্যেও শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘুরে গেলেন দু'বারের স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইয়ের বাড়িতে ৷ দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ-এর বিবেকানন্দ রোডের ওই বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মণ-কন্যার পুত্রসন্তানকে আশীর্বাদও করলেন মুখ্যমন্ত্রী । লক্ষ্মণ-কন্যা এবং তাঁর জামাতা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ।
এদিন শুভেন্দু অধিকারী প্রথমে আকাশপথে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামার পর অন্ডাল বিমান নগরীতে বেসরকারি ক্যানসার কেয়ার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । সেখান থেকে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সড়কপথে মুখ্যমন্ত্রী আসেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য ।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী । এরপর মুখ্যমন্ত্রী সিটি সেন্টারের ডিএমসি মোড়ে বজরংবলির সুবিশাল মূর্তি উন্মোচন করার পরে আসেন দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের এ-জোন বিবেকানন্দ রোডে বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইয়ের বাসভবনে । মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসে লক্ষ্মণের কন্যা সুস্মিতা পাত্র এবং তার জামাতা সৌমেন পাত্রের 23 দিনের পুত্রসন্তান শিবাংশ পাত্রকে আদরে ভরিয়ে দেন, আশীর্বাদও করেন । শীত পড়ে গিয়েছে ৷ এর মধ্যে ঠান্ডায় একরত্তি শিশুকে সাবধানে রাখার পরামর্শও শিশুর মাকে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি হয়ে লক্ষ্মণ-তনয়া সুস্মিতা পাত্র বললেন, "আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি আমরা । আজ মুখ্যমন্ত্রী এলেন আমাদের সন্তানকে আশীর্বাদ করতে । এ সমস্ত কিছুই বাবার পরিশ্রমের ফসল । মুখ্যমন্ত্রীর এই আশীর্বাদ আমাদের সন্তানের কাছে এক বিরাট পাওনা । মুখ্যমন্ত্রীর মতো দেশ ও দশের কাছে আমাদের সন্তান যেন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, সেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম ।"
জামাতা সৌমেন পাত্র বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আজ আমাদের সন্তানকে আশীর্বাদ করলেন, এই সমস্ত কিছুই আমার বাবার জন্য । এই দিনটা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল । মুখ্যমন্ত্রী আশীর্বাদ করলেন, এটাই আমাদের সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় পাওনা । মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, কারণ এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আজ এসেছেন ।"