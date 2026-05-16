মিঠুনদা'ই আমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অন্যতম কারিগর! দাবি শুভেন্দুর; ওঁর চেয়ে ভালো আর হয় না, মন্তব্য মহাগুরুর

মিঠুনদা'ই আমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অন্যতম কারিগর! দাবি শুভেন্দুর; ওঁর চেয়ে ভালো আর হয় না, মন্তব্য মহাগুরুর
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু এদিন বলেন, "মিঠুন দা সাংগঠনিক পদ দিলেও নেন না ৷ পাল্টা মিঠুন বলেন, এর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় হয় না ৷"
Published : May 16, 2026 at 12:19 PM IST
কলকাতা, 16 মে: সৌজন্য সাক্ষাতে শনিবার সকালে নিউটাউনে বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তীর বাড়ি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে দু'জনের মধ্যে কথোপকথনও হয় ৷ তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে শুভেন্দুর প্রসংশা করেন মিঠুন ৷ পাল্টা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় বিজেপি জয়ের ও আমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছনে অন্যতম কারিগর মিঠুনদা ৷"
উল্লেখ্য, বাংলায় প্রথমবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে বিজেপি। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আজই প্রথমবার জেলা সফরে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ ডায়মন্ড হারবারে প্রশাসনিক বৈঠকে যাওয়ার আগে সকালে তিনি পৌঁছন মিঠুনের বাড়িতে ৷ এদিন দক্ষিণ 24 পরগনায় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মেগা বৈঠক রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ৷ আগামী 21 মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন। তার আগে জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন শুভেন্দু।
বাংলা ছবির মহাগুরুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা এই রাজ্যের পরিবর্তনের শপথ নিয়েছিলাম ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মিঠুনদা দেখা করতে চেয়েছিলেন ৷ আমি বলেছিলাম আপনাকে আসতে হবে না ৷ আপনার মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাছে যাবে ৷ ছাব্বিশের ভোটের আগে বাংলায় লাগাতার প্রচার করেছেন তিনি। একের পর এক বৈঠক করেছেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে প্রায় 6 বছর ধরে বাংলার হৃতগৌরবকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "গত তিন মাসে বিজেপির হয়ে প্রচারে সর্বোচ্চ সভা, ব়্যালি, রোড-শো করেছেন ৷ মিঠুন দা'র পরিশ্রমের কোনও সীমা ছিল না ৷ তাঁকে কোনও সাংগঠনিক পদ দিলেও তিনি নেন না ৷ মাইক্রো লেভেলে কাজ করে গিয়েছেন ৷ বাংলায় বিজেপির জয় ও আমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অন্যতম কারিগর মিঠুন দা ৷" সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, "মিঠুনদার জনপ্রিয়তা বিজেপির গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। তার বাইরেও রয়েছে। আমি নিজে অষ্টম শ্রেণির পর আর সিনেমা দেখিনি। তবে মিঠুনদা অন্য জায়গায়। তিনি মহাগুরু।"
পাল্টা শুভেন্দুই বাংলার 'সেরা মুখ্যমন্ত্রী' বলে দরাজ সার্টিফিকেট দেন মহাগুরু ৷ তাঁর কথায়, "এর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী ভালো হতে পারে না ৷ এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। শপথ নেওয়ার পর থেকেই কাজ করে চলেছেন তিনি ৷ শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছি আমরা গর্বিত ৷ আগামিদিনে কী কী কাজ হবে সেটা আপনারাও দেখবেন ৷ আগামিদিনে এই যোদ্ধা একের পর এক লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷ আর আমি তো রইলাম পিছনেই ৷"
উল্লখ্য, গত 9 মে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণে ব্রিগেডের মঞ্চে চাঁদের হাট বসেছিল। তার মধ্যেই চোখে পড়েছিল এক দৃশ্য । ব্রিগেডে চোখ আটকে যায় মোদি আর মিঠুনের দিকে। বছর পাঁচেক আগে ওই ব্রিগেডের সভাতেই প্রধানমন্ত্রী মোদির পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মিঠুন। 9 তারিখ ব্রিগেডে মঞ্চে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই 'দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার' জয়ী মিঠুনকে হাত ধরে পাশে বসান প্রধানমন্ত্রী মোদি। এরপর হাসিমুখে চলে মিঠুনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মোদির কথোপকথন ৷