হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পুজোয় শুভেন্দুকে প্রণাম বাবুনের, মমতার পাড়ায় নয়া সমীকরণ

হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পুজোয় শুভেন্দুকে প্রণাম বাবুনের, মমতার পাড়ায় নয়া সমীকরণ
Suvendu Bhawanipore Kali Puja visit: বছর দুয়েক আগে স্বপনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয় মমতার । এবার তাঁর বাড়ির কাছে দাঁড়িয়েই শুভন্দুর প্রশংসা করলেন স্বপন ।
Published : November 10, 2026 at 9:44 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: কালীপুজোর মরশুমে কালীঘাটের রাজনীতিতে ঘটে গেল এক নজিরবিহীন পালাবদল। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তাঁকে বরণ করে নিতে পদ্মফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন খোদ মমতার ছোট ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
গাড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী নামতেই সোজা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন বাবুন। পুজোমণ্ডপে দাঁড়িয়ে দিদি মমতাকে তীব্র আক্রমণ করে শুভেন্দুকে নিজের ‘দাদা’ বলে অভিহিত করলেন তিনি।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে কালীপুজোর একাধিক মণ্ডপ পরিদর্শনে পৌঁছন শুভেন্দু। তার মধ্যে সবার নজর কাড়ে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দৃশ্য। মমতার বাড়ির গলির মুখেই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব কালীঘাট শিবশক্তি সংঘের পুজো। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে গোটা এলাকা। মেয়ে ও অনুগামীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাবুন শুভেন্দুর হাতে তুলে দেন পদ্মফুলের মালা, জগন্নাথ দেবের ছবি ও উপহার। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মণ্ডপে ঢুকে কালীপ্রতিমাকে মালা পরান এবং ভক্তিভরে আরতি করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই হেঁটে যান শুভেন্দু। পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মেলাতেও দেখা যায় তাঁকে।
কালীপুজোর আবহে এই সফরের দিন দুয়েক আগে অবশ্য তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছিল কালীঘাটে। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর বাড়ির সামনে হাতাহাতি ও বচসার ঘটনা ঘটে, যা গড়ায় কালীপুজোর আগের দিন পর্যন্ত। ঘটনায় অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়। সেই সময় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান মমতা। পুলিশের বিরুদ্ধে নিজের বাড়ির পুজো বানচাল করার চেষ্টার অভিযোগ তোলেন তিনি। সেই ঘটনার পরেই মমতার পাড়ায় শুভেন্দুর এমন প্রকাশ্য উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে।
পুজো শেষে শুভেন্দুর প্রশংসা করে বাবুন সরাসরি আক্রমণ শানান নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ‘‘আমার দাদা শুভেন্দু অধিকারী ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা কাজ করেছেন শুভেন্দুদা শেষ ছয় মাসেই তার চেয়ে বেশি কাজ করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভাইপোর মুখ্যমন্ত্রী।’’ রাজনৈতিক অবস্থান আরও স্পষ্ট করে বাবুনের সংযোজন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারী জনগণের মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের পরেও যা বলেছিলাম এখনও তাই বলব। দাদা আমায় যখন যেখানে রাখবেন তখন সেখানে থাকব । দলে যোগ দিতে বললেও থাকব।’’ এমনকী পারিবারিক দূরত্ব যে কতটা গভীর, তা বুঝিয়ে বাবুন জানিয়ে দেন, ‘‘দিদি আমায় ভাইফোঁটায় ডাকেন না। আর এখন ডাকলেও যাব না ৷’’
অন্যদিকে, এই পুজোয় আসা নিয়ে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক জল্পনায় জল ঢেলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘আমি এলাকার বিধায়ক। ওঁর ভাই আমাকে ডাকল। আমি এখানে এসেছি।’’ প্রসঙ্গত, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া কেন্দ্র থেকে টিকিট না পাওয়ার পর থেকেই দিদি মমতার সঙ্গে ভাই বাবুনের দূরত্বের সূত্রপাত হয়েছিল।
নির্দল হিসেবে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর মমতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, পরিবারের সঙ্গে বাবুনের সব সম্পর্ক ছিন্ন। পরে হকি বেঙ্গলের সভাপতি পদ থেকেও সরানো হয় তাঁকে। সে সময় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘চোরেদের পরিবারের কাউকেই বিজেপি নেবে না!’’ মমতা ও তাঁর ভাইয়ের ব্যক্তিগত কাজিয়ায় বিজেপিকে না জড়ানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু 2026 সালের পালাবদলের পর রাজ্যের রাজনৈতিক ছবি আমূল বদলে যায়। তৃণমূলের ভাঙনের আবহে শুভেন্দুর এই পুজো-সফর এবং মমতার ভাইয়ের এই অবস্থান স্পষ্ট করে দিল, কালীঘাটের রাজনীতিতে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে।