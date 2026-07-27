জল্পেশ মন্দিরে শুভেন্দু, তীর্থ সার্কিটে রাজ্যে খরচ হবে এক হাজার কোটি টাকা; জনালেন মুখ্যমন্ত্রী
উত্তরবঙ্গ সফরে জল্পেশে অন্য মেজাজে মুখ্যমন্ত্রী! একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কর্মসূচি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : July 27, 2026 at 9:38 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 জুলাই: উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ সোমবার জলপাইগুড়ি থেকে প্রশাসনিক অনুষ্ঠান শেষ করে শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি চলে আসেন জল্পেশে। জল্পেশ মন্দিরের হেলিপ্যাডের পাশে সবাই যখন মুখ্যমন্ত্রীর অপেক্ষায়, তখন সকলের অজান্তে ততক্ষণে সড়কপথে ময়নাগুড়ি হয়ে জল্পেশের গর্ভগৃহে পুজো সম্পন্ন করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়।
মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরিন দেবের হাত ধরে যখন তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন বাইরে জনতার উপচে পড়া ঢল। গর্ভগৃহে পুজো দিয়ে মন্দির কমিটির কী কী প্রয়োজন রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে শুনতে চান শুভেন্দু ৷ পরবর্তীতে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "সরকারের তরফে তীর্থযাত্রীদের জন্যও পুরো রাজ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাজেটে এক হাজার কোটি টাকার তীর্থ সার্কিটের বরাদ্দ রয়েছে।"
তাঁর আরও সংযোজন, "কোচবিহারের মদনমোহন থেকে শুরু করে জল্পেশ হয়ে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আদিতীর্থ পীঠস্থানগুলিকে এর আওতায় এনে সামগ্রিক উন্নয়ন করবে রাজ্য সরকার ৷" মন্দির থেকে বের হওয়ার আগে তিনি হাত নেড়ে বলেন, "কিছুদিন অপেক্ষা করুন ৷ দেখবেন রাজ্য সরকার জল্পেশ মন্দিরকে কোন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। মন্দিরের উন্নয়নে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের দল দ্রুত মন্দির পরিদর্শনে আসবে।"
পরবর্তীতে ফোনে মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরিন দেব বলেন, "আমরা মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে একদিকে যেমন অভিভূত তেমনি তাঁর আশ্বাসে মন্দিরের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ক নিশ্চিত ।"
মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের সফরে ছিলেন বিজেপি-র রাজ্য সম্পাদক বাপি গোস্বামী। তাঁর কথায়, "ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধার ভূমি এই জল্পেশ মন্দিরে স্বাধীনতার পর প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী এখানে এলেন ৷ আমরা তাতে ভীষণভাবে খুশি ৷ পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল সরকার বারংবার সনাতনীদের মান্যতা এবং ভাবনায় আঘাত দিয়েছে ৷ কিন্তু আমরা সনাতনীদের পাশে রয়েছি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি আমাদের বাড়তি অনুপ্রেরণা যোগাবে।"
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের শৈবতীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম জল্পেশ। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে তাই স্বভাবতই উপচে পড়েছিল ভক্তদের ভিড়। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আগমন বাড়তি উন্মাদনা তৈরি করেছিল ভক্তকুলের মধ্যে। এদিন জল্পেশের মেলার মাঠেই মুখ্যমন্ত্রীর সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বরাবর বলেন, বিকাশ ভি হোগা, বিরাসত ভি হোগা। আমরা সেই নির্দেশ মেনেই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে উন্নয়নের পথে হাঁটব।"