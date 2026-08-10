ETV Bharat / state

হালিশহরের আইসি ক্লোজড ! হেফাজতে মৃতের স্ত্রীকে চাকরি, মমতার উপর হামলা 'জনরোষ': শুভেন্দু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, যেটা আপনি করতে পারেননি সেটা শুভেন্দু অধিকারী করার চেষ্টা করল ।

Suvendu Adhikari
হালিশহরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 12:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হালিশহর, 10 অগস্ট: উত্তর 24 পরগনার হালিশহরে পুলিশি হেফাজতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । হালিশহরের আইসি তমাল দত্তকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হয়েছে ৷ সোমবার নিহতের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । নিহতের স্ত্রীর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর চাকরির ব্যবস্থাও করেছেন তিনি ।

একই সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিলেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর সাফ দাবি, রবিবার যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ 'জনরোষ', কেউ পাথর ছোড়েনি । তাই বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি ।

মমতার উপর হামলা 'জনরোষ': শুভেন্দু (ইটিভি ভারত)

এদিন নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী । পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর কথা স্বীকার করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "যে পুলিশের লকআপে বা হেফাজতে মারা গিয়েছে এটা তো দিনের আলোর মতো সত্য । কতটা শারীরিক অত্যাচারে মারা গিয়েছে বা কীভাবে মারা গিয়েছে এটা আমি বা ডিজিপি সাহেব বলতে পারব না । তিনজন ডাক্তারের নেতৃত্বে যে পোস্টমর্টেম হয়েছে...পিএম রিপোর্টে পাওয়া যাবে ।" ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা প্রাথমিকভাবে থানার আইসিকে ক্লোজ করছি পুলিশ লাইনে আর আইও-কে(তদন্তকারী আধিকারিক) সাসপেন্ড করছি ।"

পাশাপাশি জেলাশাসকের নেতৃত্বে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তিনি জানান, তিনজন ডাক্তারের নেতৃত্বে ভিডিয়োগ্রাফি করে ময়নাতদন্ত হয়েছে । সেই রিপোর্ট আসার পরেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে । নিহতের স্ত্রী পেশায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কাউন্সিলর । বিরোধী দলের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার । মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতের স্ত্রীর হাতে 10 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে ।

Halisahar
হালিশহরের আইসি তমাল দত্ত (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি নিজের কোটা থেকে নিহতের স্ত্রীকে অ্যাটেনডেন্ট পদে চাকরি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর কথায়, "আমি চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড থেকে 10 লক্ষ টাকার একটি চেক ওঁর মিসেসকে দিয়েছি । আমি ওঁর স্ত্রীকে আমার অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে চাকরি দিলাম ।" প্রথম 12 মাস তিনি 15 হাজার টাকা করে বেতন পাবেন এবং এক বছর পর গ্রুপ-ডি পদে তাঁর চাকরি স্থায়ী হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

পাশাপাশি মৃত তৃণমূল কর্মীর দুই সন্তানের নামে টাকা গচ্ছিত রেখে তাঁদের পড়াশোনার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাও করা হচ্ছে । রাজনৈতিক রং না দেখে নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোকে নিজেদের 'বড় পাওনা' বলেই মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "তারাও বর্তমান সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের উপরে...কনফিডেন্স রেখেছে, এটা আমাদের বড় পাওনা ।"

পুলিশ হেফাজতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে উত্তাল হালিশহর । রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু সেখানে গিয়ে স্থানীয়দের তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি । মমতা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে, পাথর ও কাদা ছোড়া হয়েছে এবং তাঁকে 'খুনের ছক' কষা হয়েছিল ।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সেই অভিযোগ খারিজ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কমপ্লিটলি পাবলিকের জনরোষ হয়েছে...কিচ্ছু হবে না । কেউ পাথর ছোঁড়েনি, ছবিতে পুলিশ দেখেনি...জনরোষ, জনরোষ... এত চুরি করেছেন ।" রবিবারের ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী এককথায় বলেন, "কোন ব্যবস্থা... নো নিড ।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস (Z+) নিরাপত্তা এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রোটোকল ভেঙেছিলেন । তাঁর কথায়, "আপনি পুলিশকে জানিয়ে আসলে আমি সব ব্যবস্থা নিতাম । রেসপন্সিবিলিটি গোস টু পুলিশ । আপনি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দোলা সেন ছাড়া কাউকে বলেননি । ইউ আর হোল্ডিং জেড প্লাস ক্যাটাগরি, আপনি যখন যেখানে যাবেন আগে পুলিশকে বলবেন ।"

পুলিশ ফোর্স জড়ো করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, "পুলিশকে আপনি কোন সুযোগই দেননি । তারপরেও আমি বলব কিছুই ঘটেনি আর আপনার ওই পাথর টাথরের গল্প ওগুলো সব মানুষ দেখেছে । আমি আপনাকে পরামর্শ না দিয়ে অনুরোধ করব আপনি কোথাও গেলে পুলিশকে টাইম নিয়ে জানিয়ে আসবেন...কালকে আপনি না জানিয়ে এসেছেন...আপনি জানিয়ে আসেননি তার রেসপন্সিবিলিটি ডিজিপি বা পুলিশ মন্ত্রী নেবে না ।"

শেষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, "আপনি 15 বছরে 315 জন বিজেপি কর্মীকে খুন করেছেন...এর সঙ্গে অভয়ার মতো ঘটনা অসংখ্য, আপনি কোথাও একবারও আপনার বিরোধীদের বাড়িতে গিয়ে সহানুভূতি দেখিয়েছেন এই উদাহরণ নেই ।"

কালিয়াগঞ্জের মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "আপনার দলের কর্মী এবং আপনার দলের কর্মীর স্ত্রী যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের এখানকার কাউন্সিলর, তাঁর বাড়িতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হাই লেভেল টিম নিয়ে এসে পরিবার যা যা চেয়েছে প্রাথমিকভাবে সেটা পূরণ করার মধ্যে দিয়ে একটা মুখ্যমন্ত্রীর শুধু দলের নয় রাজ্যের, এটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম, শিখিয়ে দিয়ে গেলাম, যেটা আপনি করতে পারেননি সেটা শুভেন্দু অধিকারী করার চেষ্টা করল ।"

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI IN HALISAHAR
HALISAHAR TMC WORKER
হালিশহরে শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.