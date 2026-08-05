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বড়বাজারে বিধ্বংসী আগুন, তৎপরতা খতিয়ে দেখতে দমকলের সদর দফতরে মুখ্যমন্ত্রী

দমকলের কন্ট্রোল রুমের চেয়ারে বসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । নিজেই জেনে নেন অগ্নিকাণ্ডের যাবতীয় খুঁটিনাটি ।

CM Suvendu Adhikari
বাহিনীর তৎপরতা খতিয়ে দেখতে দমকলের সদর দফতরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 4:32 PM IST

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কলকাতা, 5 অগস্ট: সকাল থেকেই খবরের শিরোনামে বড়বাজার । পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিটে নন্দরাম বাজারের কাছে একটি প্লাস্টিকের গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগে । আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দমকল কতটা তৎপর? তা নিজের চোখে দেখতে সোজা দমকলের সদর দফতরে পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

13-বি মির্জা গালিব স্ট্রিটের (ফ্রি স্কুল স্ট্রিট) দমকল সদর দফতরেই রয়েছে কন্ট্রোল রুম । শহরের কোথাও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে প্রথম ফোনটি এখানেই আসে । সেখানে পৌঁছে গোটা পরিকাঠামো এবং দমকলের কাজের পদ্ধতি খুঁটিয়ে দেখেন তিনি । এই বাহিনীর কাজকর্ম দেখার পাশাপাশি সোজা কন্ট্রোল রুমের চেয়ারে বসেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকেই ফোন করেন মানিকতলা দমকল কেন্দ্রে ।

দমকলের আধিকারিকদের কাছে তাঁর একের পর এক প্রশ্ন, সকালে আগুন লাগার পর এখান থেকে ঠিক কতগুলি ইঞ্জিন গিয়েছিল? প্রথম ফোন কটায় এসেছিল? ঘটনাস্থলে পৌঁছতে ঠিক কত সময় লেগেছে? পাশাপাশি সাধারণ নিয়মে এ ধরনের ঘটনায় পুলিশের রেসপন্স টাইম ঠিক কত থাকে, সেটাও জেনে নেন শুভেন্দু অধিকারী ।

জরুরি ভিত্তিতে পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে এদিন জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই '112' হেল্পলাইন নম্বর চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে । উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "সেখানে 112 নম্বরে ফোন করলে মাত্র ছ'মিনিটের মধ্যে পুলিশ পৌঁছে যায় ।" রাজ্যের পুলিশকেও ঠিক একই মডেলে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি ।

কন্ট্রোল রুমের চেয়ারে বসে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । নিজেই জেনে নেন অগ্নিকাণ্ডের যাবতীয় খুঁটিনাটি । তাঁকে জানানো হয়, ভোর চারটে চল্লিশ মিনিটে আগুনের প্রথম ফোন আসে । মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে, অর্থাৎ চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী । এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত? কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে কি না? ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগল? ঘটনাস্থলে গিয়ে দমকল কর্মীরা ঠিক কী পরিস্থিতি দেখেছেন, তাও বিস্তারিতভাবে জানতে চান তিনি ।

পাশাপাশি ওই গুদামের আদৌ কোনও ফায়ার লাইসেন্স ছিল কি না, সেই খোঁজও নেন তিনি । গুদাম তথা শোরুমের মালিক কে, ফোনে তা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী । ট্রেড লাইসেন্স এবং ফায়ার লাইসেন্স খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন তিনি । ফোনে আধিকারিকদের তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রী বলছি, পরবর্তী পদক্ষেপ যা নেওয়ার প্রশাসন নেবে ।"

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জরুরি পরিষেবার মান উন্নত করতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পুলিশের রেসপন্স টাইম কমাতেই দ্রুত 112 নম্বর চালু করতে চাইছে রাজ্য সরকার । অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনায় দমকলের দ্রুত সাড়া দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । সেই দিক থেকে বিচার করলে মুখ্যমন্ত্রীর এই দমকল সদর পরিদর্শন এবং সরাসরি তদারকি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

TAGGED:

BURRABAZAR FIRE
FIRE IN KOLKATA
বড়বাজারে আগুন
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI

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