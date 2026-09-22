প্রথমবার কোচবিহার সফরে মুখ্যমন্ত্রী, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারেও আজ একাধিক কর্মসূচি

প্রথমবার কোচবিহার সফরে মুখ্যমন্ত্রী, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারেও আজ একাধিক কর্মসূচি
CM Suvendu North Bengal Trip: মঙ্গলবার তিন জেলায় বেশ কয়েকটি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ গণ্ডার দিবসে আলিপুরদুয়ারে থাকছে বিশেষ কর্মসূচি ৷
Published : September 22, 2026 at 10:48 AM IST
কোচবিহার, 22 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আজ মঙ্গলবার প্রথমবার রাজার শহর কোচবিহারে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কোচবিহার বিমানবন্দরে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী । এরপর প্রথমেই তিনি যাবেন কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরে । সেখানে রাজ পরিবারের আরাধ্য দেবতা মদনমোহনের পুজো দেবেন তিনি ।
এরপর কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর । সেখানে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, প্রশাসনিক বিষয় এবং সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করবেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । পাশাপাশি, বিগত সরকারের আমলে চালু হওয়া যেসব প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে তা নিয়েও প্রশাসনিক বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রস্তুতিও শেষ পর্যায়ে । কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, দুপুর 12টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মদনমোহন মন্দিরে ঢুকবেন । সেখানে পুজো দিয়ে রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন । কোচবিহারে প্রশাসনিক কর্মসূচি শেষ করে পাশের জেলা আলিপুরদুয়ারে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে বন দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত গন্ডার দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে ।
একইসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার পর্যটনকেন্দ্র মূর্তি সেতুর উদ্বোধন করারও কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । শুভেন্দু অধিকারীর এই সফরকে ঘিরে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি— তিন জেলাতেই প্রশাসনিক স্তরে ব্যস্ততা তুঙ্গে । সফরের প্রতিটি কর্মসূচি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷
রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মালতি রাভা রায় বলেন, "রাজ্যে পালাবদলের পর অন্যান্য জেলাতে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথমবার কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী । আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি । মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন ।"