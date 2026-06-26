প্ল্যান অনুমোদনের নামে টাকা চাইলে সরাসরি FIR করুন: মুখ্যমন্ত্রী
তারাতলায় গোডাউন বিপর্যয়ে মৃত্যু বেড়ে 15 হয়েছে ৷ এই অবস্থায় বেআইনি নির্মাণ রুখতে একাধিক পদক্ষেপের কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : June 26, 2026 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: তারাতলায় গুদাম বিপর্যয়ের পর বেআইনি নির্মাণ এবং প্ল্যান পাসের নামে কাটমানি বা ঘুষ নেওয়া রুখতে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, পুরসভা বা কর্পোরেশন এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান পাসের নামে কেউ টাকা চাইলে বা চাপ সৃষ্টি করলে সাধারণ মানুষ ভয় না-পেয়ে সরাসরি স্থানীয় থানায় গিয়ে এফআইআর দায়ের করেন ৷
শুক্রবার মহরম হিসাবে ছুটির দিনেও রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে কলকাতা পিডব্লিউডি টেন্টে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বৈঠকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এছাড়া ছিলেন অডিট কমিটির প্রধান অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে, কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ এবং কেএমসি-র কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা ৷
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কলকাতা কর্পোরেশন বা সংলগ্ন পুরসভাগুলিতে প্ল্যান নিয়ে যাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, যাঁদের ঘুষ দিতে হয়েছে বা আন্ডার প্রেশার কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছেন, তাঁরা সোজা এসে লোকাল পুলিশ স্টেশনে এফআইআর করুন ৷ আমরা কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছি, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন ৷"
শহরের বুকে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা বেআইনি বহুতলের বিরুদ্ধে আগামী 31 জুলাই পর্যন্ত একটি 'স্পেশাল অডিট' বা বিশেষ পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে- কলকাতা পুরনিগম, বিধাননগর পুরনিগমের রাজারহাট-নিউটাউন এবং এনকেডিএ-র আওতায় থাকা এলাকা, পূজালী, বারুইপুর, মহেশতলা, রাজপুর-সোনারপুরের পাশাপাশি এবার দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি এবং বরানগরকেও এই অডিটের আওতায় আনা হয়েছে ৷ এসিএস রাজেশ পাণ্ডের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল এই কাজ করবে ৷ এই কমিটিতে আইআইটি খড়গপুর এবং 'রাইটস'-এর মতো সংস্থাকেও যুক্ত করা হয়েছে ৷