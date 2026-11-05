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বিপুল লগ্নির হাতছানি, নয়া শিল্পনীতি প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর; কর-বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়

CM Suvendu Adhikari New Investment Promotion Policy: 'পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, 2026' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতিরা ৷

CM Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্পনীতি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2026 at 5:23 PM IST

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কলকাতা, 5 নভেম্বর: বিশিষ্ট শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে নতুন 'পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, 2026' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যে নতুন কলকারখানা গড়া, কর্মসংস্থান তৈরি এবং বিনিয়োগকারীদের বাড়তি আর্থিক সুরাহা দিতেই এই নীতি আনা হয়েছে ৷

বৃহস্পতিবার নিউটাউনের 'উৎসারী' সভাগৃহে এই অনুষ্ঠানে নয়া রূপরেখা তুলে ধরে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের 9 মে বা তার পরবর্তী যে কোনও নতুন বিনিয়োগ এই প্রকল্পের সব সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে ৷ উৎপাদন শুরুর দিন থেকে সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কিংবা আর্থিক ঊর্ধ্বসীমা না ছোঁয়া পর্যন্ত এই সহায়তা মিলবে ৷

New Investment Promotion Policy for West Bengal
'পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, 2026' আনুষ্ঠানিক প্রকাশ (ইটিভি ভারত)

নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাধারণ ক্ষেত্রে অনুমোদিত স্থায়ী মূলধনী বিনিয়োগের (এফসিআই) একশো শতাংশ পর্যন্ত সরকারি সহায়তা মিলবে ৷ তবে সেমিকন্ডাক্টর, গ্রিন হাইড্রোজেন, বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ব্যাটারি, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা সামগ্রীর মতো বিশেষ 'থ্রাস্ট সেক্টর'-এ বিনিয়োগ এলে তা বাড়িয়ে 110 শতাংশ করা হবে ৷ একই সঙ্গে রাজ্যের পিছিয়ে থাকা বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকায় শিল্প গড়লে সহায়তার সীমা 120 শতাংশ পর্যন্ত রাখা হয়েছে ৷

শিল্পপতিদের সুবিধার্থে কর ও বিদ্যুতে একগুচ্ছ ছাড়ের ঘোষণা রয়েছে এই নীতিতে ৷ যোগ্য শিল্প ইউনিটগুলি উৎপাদনে যাওয়ার পর থেকে প্রথম 10 বছর তাদের জমা দেওয়া নেট এসজিএসটি-র সমপরিমাণ (100 শতাংশ) অর্থ ফেরত পাবে ৷ টানা পাঁচ বছর মিলবে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ শুল্ক মকুবের সুযোগ ৷

2030 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ওপেন অ্যাক্সেসে বিদ্যুৎ কেনার ক্ষেত্রেও সারচার্জ ও মাশুলে বড় ছাড় মিলবে ৷ পাশাপাশি কারখানা তৈরির জমি কেনা বা লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম বার স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি-তে শতভাগ প্রতিপূরণ দেওয়া হবে ৷

কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং বিশেষ করে মহিলাদের কাজে যুক্ত করতে বাড়তি উদ্যোগ দেখা গিয়েছে। এমএসএমই শিল্পে কর্মরত পুরুষ কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিধি (ইপিএফ)-তে নিয়োগকর্তার অংশের 50 শতাংশ রাজ্য দেবে, তবে মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের ক্ষেত্রে সেই সহায়তা হবে 100 শতাংশ ৷ বৃহৎ শিল্পেও নির্দিষ্ট সংখ্যায় স্থানীয় নিয়োগের শর্তে ইপিএফ-এ 50 শতাংশ সরকারি সাহায্য মিলবে ৷

পরিষেবা ক্ষেত্রকেও এই নীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবসায় পাঁচ বছর মেয়াদে প্রতি বর্গফুটে 20-25 টাকা মাসিক ভাড়ার অনুদান দেওয়া হবে ৷ তবে পরিবেশের কথা মাথায় রেখে স্পঞ্জ আয়রন, গতানুগতিক ইটভাটা, বাজি কারখানা কিংবা একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের মতো দূষণকারী ক্ষেত্রগুলিকে এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে ৷

New Investment Promotion Policy for West Bengal
'পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, 2026' আনুষ্ঠানিক প্রকাশ (ইটিভি ভারত)

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পুরোপুরি দূর করতে সমস্ত আবেদন, অনুমোদন ও অনুদান বণ্টন হবে 'সিঙ্গেল উইন্ডো' পোর্টালের মাধ্যমে ৷ আবেদন জমার 30 দিনের মধ্যে প্রাথমিক শংসাপত্র এবং উৎপাদন শুরুর 45 দিনের মধ্যে মিলবে চূড়ান্ত অনুমোদন ৷

বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি আমলাদের নজরদারি থাকবে ৷ নীতিতে বলা হয়েছে, "100 কোটি টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট বিজ়নেস ম্যানেজার থাকবেন। আর বিনিয়োগের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি টাকা ছাড়ালে সমন্বয় রক্ষায় থাকবেন খোদ সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক" ৷ প্রতি 15 দিন অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবে নোডাল এজেন্সি এবং প্রতি মাসে তা সরাসরি পর্যালোচনা করবেন মুখ্যসচিব ৷

এক ঝলকে নয়া শিল্পনীতি

1. সহায়তার সময়সীমা ও আর্থিক ঊর্ধ্বসীমা

  • 2026 সালের 9 মে বা তার পরে হওয়া নতুন বিনিয়োগ এই নীতির অধীনে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবে ৷
  • উৎপাদন শুরুর দিন থেকে সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কিংবা সহায়তার নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছানো পর্যন্ত (যেটি আগে সম্পন্ন হবে) এই সুবিধা কার্যকর থাকবে ৷
  • সাধারণ ইউনিটের ক্ষেত্রে অনুমোদিত স্থায়ী মূলধনী বিনিয়োগের (FCI) 100 শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা মিলবে ৷
  • থ্রাস্ট সেক্টর (উচ্চ অগ্রাধিকার ক্ষেত্র) বা অগ্রাধিকার এলাকার ইউনিটের ক্ষেত্রে সহায়তার পরিমাণ FCI-এর 110 শতাংশ ৷
  • অগ্রাধিকার এলাকায় গড়ে ওঠা থ্রাস্ট সেক্টর ইউনিটের ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ সীমা 120 শতাংশ পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে ৷

2. থ্রাস্ট সেক্টর বা সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহ

  • সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স, গ্রিন হাইড্রোজেন ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।
  • উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যান (EV) ও ব্যাটারি।
  • বায়োটেক, ফার্মা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম, খাদ্য ও সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ।
  • বস্ত্রশিল্প, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ/বিমান শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও মেরিটাইম প্রশিক্ষণ।
  • স্পেশালিটি স্টিল, পেট্রোকেমিক্যালস এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ।

3. উৎপাদনকারী ও নন-সার্ভিস সেক্টরের আর্থিক সুবিধা

  • নেট এসজিএসটি (SGST): উৎপাদনের পর 10 বছর পর্যন্ত প্রদেয় নেট এসজিএসটি-র সমপরিমাণ (100 শতাংশ) অর্থ ফেরত মিলবে ৷
  • বিদ্যুৎ শুল্ক: টানা 5 বছর দেওয়া বিদ্যুৎ শুল্কের 100 শতাংশ প্রতিপূরণ দেওয়া হবে।
  • সুদে ভর্তুকি: এমএসএমই ইউনিটের মেয়াদি ঋণে দেওয়া সুদের 50 শতাংশ পর্যন্ত (5 বছর ধরে) ভর্তুকি মিলবে, যার বার্ষিক ঊর্ধ্বসীমা 45 লক্ষ টাকা বা ঋণের 5 শতাংশ (যেটি কম)।
  • স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি: প্রকল্পের জন্য প্রথমবার জমি কেনা বা লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে 100% প্রতিপূরণ দেওয়া হবে ৷
  • সবুজ বিদ্যুৎ ও ওপেন অ্যাক্সেস: 2030 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ওপেন অ্যাক্সেসে রাজ্য বা রাজ্যের বাইরে থেকে সবুজ বিদ্যুৎ ক্রয়ে ক্রস-সাবসিডি ও অতিরিক্ত সারচার্জ সম্পূর্ণ মকুব থাকবে ৷

4. কর্মসংস্থান ও ইপিএফ (EPF) প্রতিপূরণ

  • এমএসএমই সেক্টর: পুরুষ কর্মীদের জন্য নিয়োগকর্তার ইপিএফ অংশের 50% এবং মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের ক্ষেত্রে 100% প্রতিপূরণ রাজ্য বহন করবে (সর্বোচ্চ 10 বছর, বছরে সর্বাধিক 5 কোটি টাকা) ৷
  • বৃহৎ ইউনিট: অগ্রাধিকার এলাকায় কমপক্ষে 200 জন বা অন্যত্র 400 জন কর্মী নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার ইপিএফ খরচের 50% ফেরত পাওয়া যাবে (5 বছর ধরে, বছরে সর্বোচ্চ 10 কোটি টাকা) ৷

5. পরিষেবা বা সার্ভিস ইউনিটের সুবিধা

  • তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা, লজিস্টিকস, উচ্চশিক্ষা ও পেশাদার পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি ৫ বছরের জন্য প্রতি বর্গফুটে 20 টাকা (অগ্রাধিকার এলাকায় 25 টাকা) বা ভাড়ার 50% (যেটি কম) লিজ ভাড়ার অনুদান পাবে ৷
  • নেট এসজিএসটি-র 100% ফেরত (5 বছর পর্যন্ত, বছরে সর্বোচ্চ 10 কোটি টাকা) এবং বিদ্যুৎ শুল্ক মকুব (3 বছর, অগ্রাধিকার এলাকায় 5 বছর) ৷
  • 200-র বেশি কর্মী রাখলে মহিলাদের জন্য ইপিএফ-এর 75 শতাংশ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে 50 শতাংশ প্রতিপূরণ মিলবে ৷

6. মেগা প্রকল্প ও পরিকাঠামো অনুদান

  • জমি নিজে জোগাড় করলে ৫০০ কোটি বা রাজ্য জমি বরাদ্দ করলে 1 হাজার কোটি টাকার বেশি মূলধনী বিনিয়োগের প্রকল্পকে মেগা প্রকল্প হিসেবে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে ৷
  • 1 হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হলে প্রকল্পের ভিতরের নিকাশি, জল, বর্জ্য শোধন ও গবেষণাগারের জন্য মোট এফসিআই-এর 10 শতাংশ পর্যন্ত রাজ্য সহায়তা দেবে ৷
  • কারখানার সীমানা পর্যন্ত সংযোগকারী সড়ক, বিদ্যুৎ ও জল সংযোগের ক্ষেত্রেও 10 শতাংশ পর্যন্ত পরিকাঠামো খরচ জোগাবে রাজ্য ৷

7. সামাজিক ও বিশেষ খাতের সুবিধা

  • রুগ্‌ণ ও বন্ধ ইউনিট: এনসিএলটি (NCLT) অনুমোদিত রুগ্‌ণ শিল্প পুনরুজ্জীবনে বিশেষ বিদ্যুৎ ভর্তুকি, নেট মিটারিং ও জমির ঊর্ধ্বসীমায় ছাড়।
  • মহিলাদের হস্টেল: কোনও শিল্প পার্ক বা ক্লাস্টারে 100 জনের বেশি মহিলা কর্মী কাজ করলে কর্মরত মহিলাদের হস্টেল তৈরির জন্য রাজ্য অনুদান দেবে ৷
  • অলাভজনক প্রতিষ্ঠান: 100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের হাসপাতাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি 25 শতাংশ পরিষেবা বিনামূল্যে দেয়, তবে তারা স্ট্যাম্প ডিউটিতে বড় ছাড় এবং কনভার্শন ফি মকুবের সুবিধা পাবে ৷

8. প্রশাসনিক ছাড়পত্র ও সিঙ্গল উইন্ডো

  • সম্পূর্ণ আবেদন, অনুমোদন ও দাবি মঞ্জুর হবে 'সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টাল' (ipp.wb.gov.in)-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পদ্ধতিতে ।
  • আবেদন জানানোর 30 দিনের মধ্যে 'সার্টিফিকেট অফ ইনটেন্ট' (CoI) এবং উৎপাদন শুরুর পর 45 দিনের মধ্যে 'সার্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটি' (CoE) জারি করা হবে ।
  • 100 কোটি টাকার বেশি লগ্নির জন্য নির্দিষ্ট বিজনেস ম্যানেজার, 500 কোটি টাকার বেশিতে বরিষ্ঠ আধিকারিক, 1 হাজার কোটি টাকার বেশিতে বিশেষ সচিব এবং 2 হাজার 500 কোটি টাকার বেশিতে সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক নিয়োগ করা হবে সহায়তার জন্য ।

9. এই নীতির আওতার বাইরে যা যা রাখা হয়েছে

  • পরিবেশ দূষণকারী স্পঞ্জ আয়রন, কয়লা ও কোক প্রক্রিয়াকরণ, প্রচলিত ইটভাটা, করাতকল এবং আতশবাজির কারখানা ৷
  • একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, অ্যাসবেস্টস এবং তামাকজাত পণ্যের শিল্প ৷
  • সাধারণ পণ্য কেনাবেচা বা ট্রেডিং পরিষেবা ৷

TAGGED:

INVESTMENT PROMOTION POLICY
CM SUVENDU INDUSTRIAL POLICY
WEST BENGAL INDUSTRIALISATION
পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্প

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