বিপুল লগ্নির হাতছানি, নয়া শিল্পনীতি প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর; কর-বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়
CM Suvendu Adhikari New Investment Promotion Policy: 'পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, 2026' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতিরা ৷
Published : November 5, 2026 at 5:23 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: বিশিষ্ট শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে নতুন 'পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, 2026' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যে নতুন কলকারখানা গড়া, কর্মসংস্থান তৈরি এবং বিনিয়োগকারীদের বাড়তি আর্থিক সুরাহা দিতেই এই নীতি আনা হয়েছে ৷
বৃহস্পতিবার নিউটাউনের 'উৎসারী' সভাগৃহে এই অনুষ্ঠানে নয়া রূপরেখা তুলে ধরে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের 9 মে বা তার পরবর্তী যে কোনও নতুন বিনিয়োগ এই প্রকল্পের সব সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে ৷ উৎপাদন শুরুর দিন থেকে সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কিংবা আর্থিক ঊর্ধ্বসীমা না ছোঁয়া পর্যন্ত এই সহায়তা মিলবে ৷
নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাধারণ ক্ষেত্রে অনুমোদিত স্থায়ী মূলধনী বিনিয়োগের (এফসিআই) একশো শতাংশ পর্যন্ত সরকারি সহায়তা মিলবে ৷ তবে সেমিকন্ডাক্টর, গ্রিন হাইড্রোজেন, বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ব্যাটারি, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা সামগ্রীর মতো বিশেষ 'থ্রাস্ট সেক্টর'-এ বিনিয়োগ এলে তা বাড়িয়ে 110 শতাংশ করা হবে ৷ একই সঙ্গে রাজ্যের পিছিয়ে থাকা বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকায় শিল্প গড়লে সহায়তার সীমা 120 শতাংশ পর্যন্ত রাখা হয়েছে ৷
শিল্পপতিদের সুবিধার্থে কর ও বিদ্যুতে একগুচ্ছ ছাড়ের ঘোষণা রয়েছে এই নীতিতে ৷ যোগ্য শিল্প ইউনিটগুলি উৎপাদনে যাওয়ার পর থেকে প্রথম 10 বছর তাদের জমা দেওয়া নেট এসজিএসটি-র সমপরিমাণ (100 শতাংশ) অর্থ ফেরত পাবে ৷ টানা পাঁচ বছর মিলবে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ শুল্ক মকুবের সুযোগ ৷
2030 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ওপেন অ্যাক্সেসে বিদ্যুৎ কেনার ক্ষেত্রেও সারচার্জ ও মাশুলে বড় ছাড় মিলবে ৷ পাশাপাশি কারখানা তৈরির জমি কেনা বা লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম বার স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি-তে শতভাগ প্রতিপূরণ দেওয়া হবে ৷
কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং বিশেষ করে মহিলাদের কাজে যুক্ত করতে বাড়তি উদ্যোগ দেখা গিয়েছে। এমএসএমই শিল্পে কর্মরত পুরুষ কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিধি (ইপিএফ)-তে নিয়োগকর্তার অংশের 50 শতাংশ রাজ্য দেবে, তবে মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের ক্ষেত্রে সেই সহায়তা হবে 100 শতাংশ ৷ বৃহৎ শিল্পেও নির্দিষ্ট সংখ্যায় স্থানীয় নিয়োগের শর্তে ইপিএফ-এ 50 শতাংশ সরকারি সাহায্য মিলবে ৷
পরিষেবা ক্ষেত্রকেও এই নীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবসায় পাঁচ বছর মেয়াদে প্রতি বর্গফুটে 20-25 টাকা মাসিক ভাড়ার অনুদান দেওয়া হবে ৷ তবে পরিবেশের কথা মাথায় রেখে স্পঞ্জ আয়রন, গতানুগতিক ইটভাটা, বাজি কারখানা কিংবা একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের মতো দূষণকারী ক্ষেত্রগুলিকে এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে ৷
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পুরোপুরি দূর করতে সমস্ত আবেদন, অনুমোদন ও অনুদান বণ্টন হবে 'সিঙ্গেল উইন্ডো' পোর্টালের মাধ্যমে ৷ আবেদন জমার 30 দিনের মধ্যে প্রাথমিক শংসাপত্র এবং উৎপাদন শুরুর 45 দিনের মধ্যে মিলবে চূড়ান্ত অনুমোদন ৷
বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি আমলাদের নজরদারি থাকবে ৷ নীতিতে বলা হয়েছে, "100 কোটি টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট বিজ়নেস ম্যানেজার থাকবেন। আর বিনিয়োগের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি টাকা ছাড়ালে সমন্বয় রক্ষায় থাকবেন খোদ সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক" ৷ প্রতি 15 দিন অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবে নোডাল এজেন্সি এবং প্রতি মাসে তা সরাসরি পর্যালোচনা করবেন মুখ্যসচিব ৷
এক ঝলকে নয়া শিল্পনীতি
1. সহায়তার সময়সীমা ও আর্থিক ঊর্ধ্বসীমা
- 2026 সালের 9 মে বা তার পরে হওয়া নতুন বিনিয়োগ এই নীতির অধীনে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবে ৷
- উৎপাদন শুরুর দিন থেকে সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কিংবা সহায়তার নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছানো পর্যন্ত (যেটি আগে সম্পন্ন হবে) এই সুবিধা কার্যকর থাকবে ৷
- সাধারণ ইউনিটের ক্ষেত্রে অনুমোদিত স্থায়ী মূলধনী বিনিয়োগের (FCI) 100 শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা মিলবে ৷
- থ্রাস্ট সেক্টর (উচ্চ অগ্রাধিকার ক্ষেত্র) বা অগ্রাধিকার এলাকার ইউনিটের ক্ষেত্রে সহায়তার পরিমাণ FCI-এর 110 শতাংশ ৷
- অগ্রাধিকার এলাকায় গড়ে ওঠা থ্রাস্ট সেক্টর ইউনিটের ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ সীমা 120 শতাংশ পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে ৷
2. থ্রাস্ট সেক্টর বা সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহ
- সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স, গ্রিন হাইড্রোজেন ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যান (EV) ও ব্যাটারি।
- বায়োটেক, ফার্মা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম, খাদ্য ও সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ।
- বস্ত্রশিল্প, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ/বিমান শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও মেরিটাইম প্রশিক্ষণ।
- স্পেশালিটি স্টিল, পেট্রোকেমিক্যালস এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ।
3. উৎপাদনকারী ও নন-সার্ভিস সেক্টরের আর্থিক সুবিধা
- নেট এসজিএসটি (SGST): উৎপাদনের পর 10 বছর পর্যন্ত প্রদেয় নেট এসজিএসটি-র সমপরিমাণ (100 শতাংশ) অর্থ ফেরত মিলবে ৷
- বিদ্যুৎ শুল্ক: টানা 5 বছর দেওয়া বিদ্যুৎ শুল্কের 100 শতাংশ প্রতিপূরণ দেওয়া হবে।
- সুদে ভর্তুকি: এমএসএমই ইউনিটের মেয়াদি ঋণে দেওয়া সুদের 50 শতাংশ পর্যন্ত (5 বছর ধরে) ভর্তুকি মিলবে, যার বার্ষিক ঊর্ধ্বসীমা 45 লক্ষ টাকা বা ঋণের 5 শতাংশ (যেটি কম)।
- স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি: প্রকল্পের জন্য প্রথমবার জমি কেনা বা লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে 100% প্রতিপূরণ দেওয়া হবে ৷
- সবুজ বিদ্যুৎ ও ওপেন অ্যাক্সেস: 2030 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ওপেন অ্যাক্সেসে রাজ্য বা রাজ্যের বাইরে থেকে সবুজ বিদ্যুৎ ক্রয়ে ক্রস-সাবসিডি ও অতিরিক্ত সারচার্জ সম্পূর্ণ মকুব থাকবে ৷
4. কর্মসংস্থান ও ইপিএফ (EPF) প্রতিপূরণ
- এমএসএমই সেক্টর: পুরুষ কর্মীদের জন্য নিয়োগকর্তার ইপিএফ অংশের 50% এবং মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের ক্ষেত্রে 100% প্রতিপূরণ রাজ্য বহন করবে (সর্বোচ্চ 10 বছর, বছরে সর্বাধিক 5 কোটি টাকা) ৷
- বৃহৎ ইউনিট: অগ্রাধিকার এলাকায় কমপক্ষে 200 জন বা অন্যত্র 400 জন কর্মী নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার ইপিএফ খরচের 50% ফেরত পাওয়া যাবে (5 বছর ধরে, বছরে সর্বোচ্চ 10 কোটি টাকা) ৷
5. পরিষেবা বা সার্ভিস ইউনিটের সুবিধা
- তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা, লজিস্টিকস, উচ্চশিক্ষা ও পেশাদার পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি ৫ বছরের জন্য প্রতি বর্গফুটে 20 টাকা (অগ্রাধিকার এলাকায় 25 টাকা) বা ভাড়ার 50% (যেটি কম) লিজ ভাড়ার অনুদান পাবে ৷
- নেট এসজিএসটি-র 100% ফেরত (5 বছর পর্যন্ত, বছরে সর্বোচ্চ 10 কোটি টাকা) এবং বিদ্যুৎ শুল্ক মকুব (3 বছর, অগ্রাধিকার এলাকায় 5 বছর) ৷
- 200-র বেশি কর্মী রাখলে মহিলাদের জন্য ইপিএফ-এর 75 শতাংশ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে 50 শতাংশ প্রতিপূরণ মিলবে ৷
6. মেগা প্রকল্প ও পরিকাঠামো অনুদান
- জমি নিজে জোগাড় করলে ৫০০ কোটি বা রাজ্য জমি বরাদ্দ করলে 1 হাজার কোটি টাকার বেশি মূলধনী বিনিয়োগের প্রকল্পকে মেগা প্রকল্প হিসেবে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে ৷
- 1 হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হলে প্রকল্পের ভিতরের নিকাশি, জল, বর্জ্য শোধন ও গবেষণাগারের জন্য মোট এফসিআই-এর 10 শতাংশ পর্যন্ত রাজ্য সহায়তা দেবে ৷
- কারখানার সীমানা পর্যন্ত সংযোগকারী সড়ক, বিদ্যুৎ ও জল সংযোগের ক্ষেত্রেও 10 শতাংশ পর্যন্ত পরিকাঠামো খরচ জোগাবে রাজ্য ৷
7. সামাজিক ও বিশেষ খাতের সুবিধা
- রুগ্ণ ও বন্ধ ইউনিট: এনসিএলটি (NCLT) অনুমোদিত রুগ্ণ শিল্প পুনরুজ্জীবনে বিশেষ বিদ্যুৎ ভর্তুকি, নেট মিটারিং ও জমির ঊর্ধ্বসীমায় ছাড়।
- মহিলাদের হস্টেল: কোনও শিল্প পার্ক বা ক্লাস্টারে 100 জনের বেশি মহিলা কর্মী কাজ করলে কর্মরত মহিলাদের হস্টেল তৈরির জন্য রাজ্য অনুদান দেবে ৷
- অলাভজনক প্রতিষ্ঠান: 100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের হাসপাতাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি 25 শতাংশ পরিষেবা বিনামূল্যে দেয়, তবে তারা স্ট্যাম্প ডিউটিতে বড় ছাড় এবং কনভার্শন ফি মকুবের সুবিধা পাবে ৷
8. প্রশাসনিক ছাড়পত্র ও সিঙ্গল উইন্ডো
- সম্পূর্ণ আবেদন, অনুমোদন ও দাবি মঞ্জুর হবে 'সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টাল' (ipp.wb.gov.in)-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পদ্ধতিতে ।
- আবেদন জানানোর 30 দিনের মধ্যে 'সার্টিফিকেট অফ ইনটেন্ট' (CoI) এবং উৎপাদন শুরুর পর 45 দিনের মধ্যে 'সার্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটি' (CoE) জারি করা হবে ।
- 100 কোটি টাকার বেশি লগ্নির জন্য নির্দিষ্ট বিজনেস ম্যানেজার, 500 কোটি টাকার বেশিতে বরিষ্ঠ আধিকারিক, 1 হাজার কোটি টাকার বেশিতে বিশেষ সচিব এবং 2 হাজার 500 কোটি টাকার বেশিতে সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক নিয়োগ করা হবে সহায়তার জন্য ।
9. এই নীতির আওতার বাইরে যা যা রাখা হয়েছে
- পরিবেশ দূষণকারী স্পঞ্জ আয়রন, কয়লা ও কোক প্রক্রিয়াকরণ, প্রচলিত ইটভাটা, করাতকল এবং আতশবাজির কারখানা ৷
- একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, অ্যাসবেস্টস এবং তামাকজাত পণ্যের শিল্প ৷
- সাধারণ পণ্য কেনাবেচা বা ট্রেডিং পরিষেবা ৷