সুগার-প্রেসার নর্মাল আছে, স্বাস্থ্য শিবিরে রক্তচাপ মেপে নিজের ফিটনেস বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari at Durgapur: দুর্গাপুরে কালীপুজোর উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর খোলামেলা ও প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে ৷
Published : November 6, 2026 at 12:45 PM IST
দুর্গাপুর, 6 নভেম্বর: উৎসবের মরশুমে জনসংযোগ করার পাশাপাশি নিজের স্বাস্থ্যের 'ফিট' রিপোর্ট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের বি-জোন নিউটন এলাকায় একটি হাই-প্রোফাইল কালীপুজোর উদ্বোধনে যোগ দিয়ে নিজের ব্লাড প্রেসার ও সুগার পরীক্ষা করান মুখ্যমন্ত্রী ।
পরীক্ষা শেষে মঞ্চে দাঁড়িয়েই উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি জানান, তাঁর সুগার এবং ব্লাড প্রেসার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে এবং চিকিৎসকরা তাঁকে কোনও ধরনের ওষুধ খেতে বারণ করেছেন ।
উদ্বোধনে রাজনৈতিক সৌজন্য :
বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পর, রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ দুর্গাপুরের নিউটন এভিনিউয়ের কালীপুজো প্রাঙ্গণে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দুর্গাপুরের একটি নামী বেসরকারি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে এই পুজোর পরিসরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল ।
পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আসানসোল রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক মহারাজ। অন্যদিকে, মণ্ডপ সংলগ্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ।
মঞ্চে স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভিজ্ঞতা ও হাসিমুখের বার্তা:
স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রক্তচাপ পরীক্ষা করান । পরে উদ্বোধনী মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বেশ হালকা মেজাজেই নিজের শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন তিনি ।
বলেন, "হেলথ ক্যাম্পের উদ্বোধন করলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ । তাই ভাবলাম আমাকেও হেলথ ক্যাম্পে কিছু একটা করতেই হয় ! কিন্তু সুগার পরীক্ষার জন্য সূঁচ ফোটাতে হত । আমি বললাম ওটা আমার লাগবে না, কারণ সকালে খালি পেটে আমার সুগার 84 থাকে । ফলে খাওয়াদাওয়ার পর আর সুগার মেপে দেখার প্রয়োজন পড়ে না ।"
নিজের ব্লাড প্রেসারের বিবরণ দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, "আমি প্রেসার মাপালাম । এমনি স্বাভাবিক সময়ে সকালে আমার প্রেসার থাকে 120/70। এখন মেপে দেখলাম 130/70 এসেছে । সারাদিনের ধকলের পর এইটুকু ঠিকই আছে । উপস্থিত চিকিৎসকরাও দেখে বললেন, ওই 10 এদিক-ওদিক হওয়া নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, এর জন্য কোনও ওষুধও খেতে হবে না ।"
ক্ষমতার পরিবর্তনের পর শুভেন্দু অধিকারীর কাঁধে এখন একাধারে রাজ্য পরিচালনা ও অন্যদিকে বিপুল জনাকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব । প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জেলা সফর, প্রশাসনিক বৈঠক এবং জনসভার চাপ সামলাতে হচ্ছে তাঁকে । এই পরিস্থিতিতে দুর্গাপুরের হেলথ ক্যাম্প থেকে দেওয়া তাঁর এই স্বস্তিদায়ক শারীরিক রিপোর্ট শুধু তাঁর দলীয় কর্মীদেরই আশ্বস্ত করেনি, বরং বিরোধীদেরও বুঝিয়ে দিয়েছে যে প্রশাসনিক চাপ সামলাতে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত । স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি নিজের 'ফিটনেস' দিয়ে উপস্থিত দুর্গাপুরবাসীদের মন জয় করে নেন মুখ্যমন্ত্রী ।