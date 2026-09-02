খারাপ আবহাওয়ায় হেলিকপ্টারের বদলে সড়কপথে দক্ষিণ দিনাজপুর সফরে মুখ্যমন্ত্রী

খারাপ আবহাওয়ায় হেলিকপ্টারের বদলে সড়কপথে দক্ষিণ দিনাজপুর সফরে মুখ্যমন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে জেলাজুড়ে সাজোসাজো রব ৷ পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷
Published : September 2, 2026 at 12:54 PM IST
বালুরঘাট, 2 সেপ্টেম্বর: আবহাওয়া খারাপ থাকায় উড়ল না হেলিকপ্টার । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে পূর্ণিয়া থেকে সড়ক পথেই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সড়ক পথে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী কর্মসূচির সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে । তবে, কর্মসূচিগুলি একই রয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ।
পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল ঘটেছে 4 মে ৷ আর রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর এই প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন তাই জেলাজুড়ে সাজোসাজো রব ৷ সরকারি অফিস থেকে দফতর নীল-সাদা হটিয়ে গেরুয়া রঙের প্রলেপ পড়েছে ৷ চারিদিকে পুলিশে ছয়লাপ ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ জেলা পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে ৷ তাই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সেখানে ৷ তবে, আপাতত সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয় রাস্তা খোলা রয়েছে ৷ শুভেন্দু অধিকারী পৌঁছলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর (সম্ভাব্য) কর্মসূচি:
- 1টা 30 মিনিট সুকান্ত মজুমদারের দিপালী নগর স্থিত বাসভবনে মধ্যাহ্নভোজন ।
- 3টে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে উত্তীর্ণ করার জন্য পরিদর্শন ।
- 3টে 30 মিনিটে বালুরঘাট এয়ারপোর্ট বিমান চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শন ।
- বিকেল 4টে বালুরঘাট বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে কলকাতা উদ্দেশ্যে রওনা ।
তবে, আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে পূর্ণিয়া থেকে সড়ক পথে যাওয়ায় সময়সূচির পরিবর্তন হয়ে ঘণ্টা খানেক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । হেলিকপ্টারে না-এলেও বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শন কর্মসূচিতে রয়েছে তাঁর । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসক বালা সুব্রহ্মণ্যম টি বলেছিলেন, "বুধবার অর্থাৎ 2 সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে বালুরঘাট বিমানবন্দরে আসবেন । প্রশাসনিক বৈঠক-সহ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করতে হাসপাতাল পরিদর্শন ও বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শন করবেন ।" কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে যেতে না পারায় বিমানে পূর্ণিয়াতে পৌঁছবেন তিনি ৷ সেখান থেকে সড়ক পথেই জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, "আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে আসতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই কারণেই জেলা সফর করতে তিনি পূর্ণিয়া হয়ে সড়কপথে আসছেন । ঘুরপথে আসার জন্য ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক ৷ তবে কর্মসূচি একই রয়ে যাবে ।"