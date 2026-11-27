বিরোধী দলনেতা ইস্যুতে তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর, প্রশ্ন তুললেন অস্তিত্ব নিয়ে
Suvendu Adhikari on LOP issue: দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।
Published : November 27, 2026 at 6:46 PM IST
দুর্গাপুর, কলকাতা, 27 নভেম্বর: বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, যে দলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক, সাধারণত তাদের মধ্যে থেকেই বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হয়ে থাকেন বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতার পদ খারিজ করে দিয়েছে ৷ সেই প্রসঙ্গে এদিন দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর দাবি, দলটি কার্যত দু’টি ভাগে বিভক্ত-ডিটিএমসি এবং মমতা এআইটিসি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, ডিটিএমসির পক্ষেই বিধায়কের সংখ্যা বেশি।
এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, যে পক্ষের বিধায়ক সংখ্যা বেশি, বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরই অগ্রাধিকার থাকা উচিত।" তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব স্পিকারের বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
শুভেন্দুর বক্তব্য, "তৃণমূলের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার ভিত্তিই আর নেই।"
অন্যদিকে, এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেও কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, "গোটা ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপোর বিরুদ্ধেই গিয়েছে।"
অন্যদিকে, এই বিষয়ে বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ে আমরা খুশি ৷ অনেক আগেই এটা হওয়া উচিত ছিল ৷ দেরি হল, তবে আমরা খুশি ৷"
পাশাপাশি তিনি জানান, বিধানসভায় নিয়ম অনুযায়ী এবার ফের নির্বাচন করতে হবে ৷ যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই দলের তরফে যাঁর নাম প্রস্তাব করা হবে, তাঁকেই বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করতে হবে বলেও জানান প্রাক্তন স্পিকার ৷
দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মোড়ে যেখানে এর আগে সরকার বিশ্ব বাংলা লোগো বসিয়েছিল, সেখানেই বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুইয়ের উদ্যোগে সুবিশাল বজরংবলির মূর্তির উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী যান দুর্গাপুরের ভিরিঙ্গি শ্মশান কালী মন্দিরেও। সেখানে তাঁকে আরতী করতেও দেখা যায়।