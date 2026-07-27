দুপুরে জল্পেশ মন্দিরে শুভেন্দু, প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নজির
একাধিক প্রশাসনিক কাজ নিয়ে সোমবার শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি সফরে আসছেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি দেখা করবেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গেও ৷
Published : July 27, 2026 at 7:12 AM IST
জলপাইগুড়ি, 27 জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আরও এক নজিরের সামনে শুভেন্দু অধিকারী ৷ জলপাইগুড়ি সফরে এসে সোমবার জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি ৷ তাঁর আগে রাজ্যের কোনও প্রশাসনিক প্রধান এই ঐতিহাসিক মন্দির দর্শনে আসেননি ৷
এবার বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক কাজ নিয়ে জলপাইগুড়ি সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের সঙ্গেও দেখা হবে তাঁর ৷ মাত্র কয়েকদিন আগে সিকিমে একটি সুড়ঙ্গে ধস নামে, মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ হয় ৷ এই দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ৷ তাঁদের পরিবারের সঙ্গে এদিন দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই উপলক্ষ্যে জেলাশাসকের দফতরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আর্থিক সহয়তা ও চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করবেন ৷ তারপর জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী।
জল্পেশ মন্দির ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেব বলেন, "এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে আসতে চলেছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাব। তাঁর আসা ঘিরে আমরা মন্দিরের সবাই খুবই আনন্দিত। তাঁকে স্বাগত জানাতে সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা। তাঁর জন্য মন্দিরের বিশেষ প্রসাদের ব্যবস্থাও থাকবে ৷" এরপর জল্পেশ মেলার মাঠের মুক্তমঞ্চে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা হবে শুভেন্দুর ৷
জেলাশাসক সন্দীপ কুমার ঘোষ জানান, দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে চপারে জলপাইগুড়ি সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে সড়ক পথে চলে যাবেন জেলা শাসকের দফতরে । মৃত শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। অনুষ্ঠান শেষে আবার হেলিপ্যাডে ফিরে আসবেন ৷ তাঁর চপার পৌঁছবে জল্পেশ মেলার মাঠে।
মন্দিরে পুজো দিয়ে এই মাঠে দলীয় কর্মসূচীতে যোগ দেবেন শুভেন্দু। তাঁকে বিজেপির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এরপর চপারে শিলিগুড়ি ফিরবেন । বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোমবার পুজো দিতে জল্পেশ মন্দিরে আসবেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রশাসনের পাশাপাশি দলীয় স্তরেও জোরদার প্রস্তুতি চলছে।" বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে জল্পেশ মেলার মাঠ মুক্ত মঞ্চে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। দলের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে ৷