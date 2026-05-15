জুন থেকে জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির চেনা অস্ত্রেই শাণ শুভেন্দুর

জনতার দরবারে বাংলার সাধারণ মানুষ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের অভাব, অভিযোগ এবং সমস্যার কথা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷

suvendu adhikari
আগামী 1 জুন থেকেই এই জনতার দরবারের সূচনা হতে চলেছে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 15, 2026 at 3:35 PM IST

কলকাতা, 15 মে: রাজ্যের সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা সরাসরি শুনতে এবার 'জনতার দরবার' শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 1 জুন থেকেই এই জনতার দরবারের সূচনা হতে চলেছে। এই দরবারে বাংলার সাধারণ মানুষ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের অভাব, অভিযোগ এবং সমস্যার কথা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

প্রাচীন ভারতে এই ব্যবস্থা চালু ছিল ৷ রাজা বা সম্রাটের কাছে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারতেন নাগরিকরা ৷ তাঁদের কথা শুনে ব্যবস্থাও নেওয়া হত ৷ আধুনিক ভারতে একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ৷ 2001 সালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্য়মন্ত্রী হয়ে উমা ভারতী নিজের সরকারি বাসভবনে জনতার দরবার বসাতেন ৷ বহু মানুষ নিজেদের সমস্যা নিয়ে এখানে হাজির হতেন ৷ তাঁদের কথা শুনে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ নিতেন উমা ৷ তবে অভিযোগ জানানো ঘিরে একাধিক অব্যবস্থা দেখা দেয় ৷ এর জেরে জনতা দরবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন উমা ৷ এবার সেই পথেই হাঁটতে চলেছেন শুভেন্দু ৷

বাংলার প্রশাসন চাইছে মানুষের থেকে সরাসরি তাঁদের চাহিদা বুঝে নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে ও মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে নতুন কোনও নীতির রূপায়ণ করা যায় কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, জনতার দরবারে শুধু মুখ্যমন্ত্রী একাই থাকবেন না। যেদিন যে মন্ত্রীর প্রয়োজন হবে, তিনি সেই দফতরের মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে বসবেন। একইসঙ্গে মুখ্যসচিব সহ একাধিক দফতরের শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকরাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন যাতে মানুষের অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।

আসন ছাড়লেও নন্দীগ্রাম ছাড়ছেন না শুভেন্দু !

নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসন থেকে ইস্তফা দিলেন শুভেন্দু। সম্প্রতি তিনি ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী, শপথ নেওয়ার 14 দিনের মধ্যেই তাঁকে যেকোনো একটি আসন ছাড়তে হতো। সেই নিয়ম মেনেই তিনি বিধানসভার স্পিকারের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। আসন ছাড়লেও নন্দীগ্রামের মানুষের প্রতি তাঁর আবেগ ও দায়বদ্ধতা যে বিন্দুমাত্র কমেনি, তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
নন্দীগ্রামের ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রত্যেকটি ভোটারের কাছে আমার আবেদন, বিধায়ক অন্য কেউ নির্বাচিত হলেও আপনারা সমস্ত রকম পরিষেবা পাবেন। বন্ধু হিসেবে শুভেন্দু আপনাদের সঙ্গেই থাকবে।"

এছাড়াও নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তিনি আরও জানিয়েছেন যে, প্রতি বছরের মতো আগামিদিনেও তিনি নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নন্দীগ্রামে উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, " প্রতি বছর 7 জানুয়ারি যেমন ভাঙাবেড়া ঘুরে দেখি এবারও সেভাবে দেখব ৷ সকলের সঙ্গে দেখা হবে। 14 মার্চ অধিকারী পল্লী, গোকুলনগর, সোনাচূড়ার শহিদ মিনারে যেমন যাই তেমনই যাব। 10 নভেম্বর রক্তস্নাত সূর্যোদয়ের বর্ষপূর্তিতে করপল্লী, গোকুলনগরে প্রত্যেক বছর যাই ৷ তার অন্যথা হবে না ৷ " এদিন বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বেই এই বৈঠক সম্পন্ন হয়। পরপর বেশ কয়েকটি কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই বৈঠকে বিজেপির সমস্ত বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

SUVENDU TO ORGANISE JANATAR DARBAR
BENGAL ORGANISE JANATAR DARBAR
জনতার দরবারে শুভেন্দু
SUVENDU ADHIKARI GOVT NEW STEP
SUVENDU ADHIKARI

