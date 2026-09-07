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দেওয়াল-যুদ্ধের আবহে যাদবপুরে 'গেরুয়া সম্মান' যাত্রা, নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

উত্তপ্ত আবহের মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ 'গেরুয়া সম্মান' যাত্রার নেতৃত্ব দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

GERUA SAMMAN YATRA AT JADAVPUR UNIVERSITY
মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পর্যন্ত তিন কিমি গেরুয়া সম্মান যাত্রা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 12:00 PM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং আরএসএস অনুমোদিত এবিভিপি-র মধ্যে সংঘাতের রেশ এখনও কাটেনি । এর মাঝেই চলছে তীব্র স্লোগান এবং দেওয়াল দখলের লড়াই ।

এক পক্ষ দেওয়াল লিখছে, তো অন্য পক্ষ তা মুছে ফের নিজেদের স্লোগান লিখে দিচ্ছে । এই উত্তপ্ত আবহের মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ 'গেরুয়া সম্মান' যাত্রার নেতৃত্ব দিতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক থেকে বিকেল 3টেয় এই পদযাত্রা শুরু হবে । শেষ হবে যাদবপুরের 8বি বাসস্ট্যান্ডে । গত 28 অগস্ট ঠিক এই জায়গাতেই দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ 'বন্দেমাতরম' গানটি গাওয়া হয়েছিল । আয়োজকদের দাবি, গেরুয়া রঙের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মূল্যবোধ, আদর্শ এবং গরিমা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে । এই আসন্ন কর্মসূচির প্রচারে ব্যবহৃত একটি পোস্টারে লেখা হয়েছে, "গেরুয়া শুধুমাত্র একটি রং নয় । এটি আমাদের ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, সাহস এবং সনাতন ঐতিহ্যের প্রতীক ।"

GERUA SAMMAN YATRA AT JADAVPUR
বিজেপির গেরুয়া সম্মান যাত্রা কর্মসূচির লিফলেট (ইটিভি ভারত)

বন্দেমাতরম গাওয়ার সেই আগের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাম এবং তৃণমূল— উভয় দলকেই কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । জনমানুষের চেতনা থেকে জাতীয়তাবাদকে ম্লান হতে দেওয়ার জন্য ওই দুই দলকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন তিনি । পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে থাকা 'দেশবিরোধী' শক্তিগুলির তীব্র সমালোচনাও শোনা যায় তাঁর মুখে ।

তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘ সময় ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত । আর সেই কারণেই এখানকার পড়ুয়াদের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, ভারত ও বাংলার ঐতিহ্য এবং দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে । বামপন্থীদের আক্রমণ করে তিনি সরাসরি বলেছিলেন, "ওদের বাড়িতে আপনি কখনওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি দেখতে পাবেন না ।"

একইসঙ্গে তাঁর দাবি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং বাইরে জাতীয়তাবাদী মেজাজ ও রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পালনের রেওয়াজ তাঁর সরকারই ফিরিয়ে আনবে । তাঁর এই মন্তব্যের পরেই অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেওয়ালের নানা গ্রাফিতি এবং অন্যান্য লেখা মুছে ফেলার পদক্ষেপ করেছিল । কিন্তু দেওয়াল পরিষ্কার করা হলেও তাতে স্লোগান-যুদ্ধ থামেনি ।

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এই গেরুয়া সম্মান যাত্রার তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে । কয়েকদিন আগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের একাংশে গেরুয়া রং করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে একদল বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে । এর কিছুদিন পর, একটি শীর্ষস্থানীয় বাংলা দৈনিকের সীমানার পাঁচিলের একাংশও একই রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হয় । ওই সংবাদপত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষকে 'গেরুয়া গুন্ডামি' আখ্যা দিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল । এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ এবং বিতর্কের পটভূমিতেই এবার 'গেরুয়া সম্মান' যাত্রার বাড়তি তাৎপর্য তৈরি হয়েছে ।

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গেরুয়া সম্মান যাত্রা
যাদবপুরে গেরুয়া সম্মান যাত্রা
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