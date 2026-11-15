সোমে জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী, অপেক্ষায় মেদিনীপুর

সোমে জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী, অপেক্ষায় মেদিনীপুর
Suvendu Adhikari at Jagadhatri Puja: শহরের একাধিক পুজো উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি চূড়ান্ত ব্যস্ততা মণ্ডপ সজ্জায় ৷
Published : November 15, 2026 at 5:04 PM IST
মেদিনীপুর, 15 নভেম্বর: জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে সোমবার নিজের জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একসময় বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর হাত ধরে একের পর এক পুজোর উদ্বোধন হত। এবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেই পুজোগুলির শুভ সূচনা করবেন শুভেন্দু ৷
প্রশাসন এবং বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর শহরের চার থেকে পাঁচটি জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনের কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । যার মধ্যে দুটি পুজো বিধায়কের আর দুটি বিজেপি কর্মীদের। সফর ঘিরে প্রস্তুতি জেলায় ।
'2047 এর বিকশিত ভারত' থিমে এবার মণ্ডপ সাজিয়েছে মেদিনীপুরের বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুছাইতের ক্লাব-উত্তরণ ৷ সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের তৎকালীন কর্মধারা এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই 6 মাসের যাত্রাও তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে । সঙ্গে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর জীবনী এবং কার্যবিবরণী । এই বিষয়ে ক্লাব কর্তা তথা বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুছাইত বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর এই ছয় মাসের অ্যাচিভমেন্ট ও বিকশিত ভারতের চিন্তাভাবনা তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে । পাশাপাশি বিপ্লবীদের কর্মধারাও থাকছে ৷ আমরা আপ্লুত ও আবেগতাড়িত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন নিয়ে ।"
অন্যদিকে মেদিনীপুরের দীর্ঘদিনের পরিচিত আমরা সবাই ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোরও উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ যেখানে সাবেকি প্রতিমা এবং সাবেকি মণ্ডপ দেখা যাবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে রবিবার স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মধ্যে দিয়ে প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন উদ্যোক্তারা ।
এখানকার উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছেন বিজেপির কার্যকর্তা শুভজিৎ রায়, ক্লাব সম্পাদক শম্পা মণ্ডল-সহ তাঁদের টিম । তাঁরা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আসছেন । তাই স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচি হিসেবে আমরা এলাকা পরিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছি সকাল থেকেই । আমাদের পুজোর মূল বার্তাই হল স্বচ্ছ ভারত এবং স্বচ্ছতা অভিযান । আমরা অপেক্ষা করে আছি মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে পুজো উদ্বোধনের ।"
এছাড়াও কেরানিতলার হিন্দু যুব বাহিনীর পুজো উদ্বোধন করবেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ অষ্টমতম বর্ষে প্রায় 12 লক্ষ টাকা খরচ করে এবারের 'দিব্যলোক' থিমের সঙ্গে রয়েছে বর্ণাঢ্য আলোর ঝলকানি ৷ এই বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তা অভিষেক বোস বলেন,"যখন আমাদের পুজো বিগত সরকারের আমলে হত তখন থেকেই তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আমাদের পুজোতে নিজে থেকেই আসতেন । আমরা প্রতিবছর সনাতনী মতে প্রতিমা গড়ে এই পুজো করে থাকি । এবারে আমাদের বাড়তি পাওনা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই পুজো উদ্বোধন। আমরা সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি ।"
এছাড়াও নারায়ণগড়ের বিধায়ক রমা প্রসাদ গিরির 'গরিমা' ক্লাবের পুজোর উদ্বোধনে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী । মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে পুলিশ প্রশাসন এবং বিজেপির কার্যকর্তারা বারে বারে মণ্ডপ পরিদর্শন করার পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷