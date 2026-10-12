নবাব নগরী লালবাগে বারসানার কীর্তি মন্দির, লক্ষ্মীবারে উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর
Lalbagh Budhaspara Sarbojanin: লালবাগের বুধাসপাড়া সর্বজনীন পুজো মণ্ডপে রয়েছে বেশ কয়েকটি চমক ৷ উদ্বোধনের আগে শেষ পর্যায়ের কাজ ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের তাপস ঘোষ ৷
Published : October 12, 2026 at 7:22 PM IST
লালবাগ, 12 অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের বারসানার কীর্তি মন্দির এবার উঠে আসছে নবাব নগরীতে ৷ এই মন্দিরের দেখা মিলবে মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ বুধাসপাড়া সর্বজনীন পুজো মণ্ডপে । 34তম বর্ষে তাদের পুজো ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে মণ্ডপের দ্বারোদঘাটন হবে আগামী 15 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ।
পুজো মণ্ডপে থাকছে চমক
পুজো কমিটির উদ্যোগে রয়েছে বেশ কয়েকটি চমক । দারু শিল্পের অভিনব শিল্প শৈলীর প্রতিমা, প্রতি 10 মিনিট অন্তর পাঁচ মিনিটের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, মণ্ডপের দু'দিকের প্রবেশদ্বারের দেড় কিমি সাজছে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জায় । মহিলা পরিচালিত এই পুজো ৷
পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ তথা বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মণ্ডল বলেন, "রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ আমাদের মাথার উপর উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন । শুভেন্দু অধিকারী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখনও তিনি পরপর তিনবছর এই পুজোর উদ্বোধন করেছেন । আমাদের গর্ব মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবারও পুজোর উদ্বোধন করছেন ।"
লক্ষ্মীনারায়ণ বিড়লা মন্দির, মায়ানমারের প্যাগোডা মন্দির, বৈদিক অভিজ্ঞান, হরপ্পা সভতার পর এবার বারসানার কীর্তি মন্দির দর্শনার্থীদের মন জয় করবে বলেই আশাবাদী উদ্যোক্তারা । মণ্ডপ শিল্পী স্মরজিৎ বিশ্বাসের কথায়, "মন্দিরের নিখুঁত আদল তুলে ধরতে 40 জন কর্মী দু'মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন । আশা করি বাঁশ, থার্মোকল ও কাপড়ের উপর রঙের পোঁচ দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে ।"
লালবাগে মন্দিরের থিম
লালবাগ নবাবের শহর । এবার এই শহরে পুজোর থিমে উঠে আসছে একাধিক মন্দির । কার্যত বিভিন্ন রাজ্যের মন্দির দিয়েই এবার নবাব নগরী সাজছে । তবে শুরুতেই তাল কেটেছে । গত 4 অক্টোবর বুধাসপাড়া পুজো মণ্ডপে কয়েকজন দুষ্কৃতী আগুন ধরিয়ে পুজো ভন্ডুল করার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ । তবে মণ্ডপ শিল্পী ও স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় সেই আগুন বেশি ক্ষতি করতে পারেনি । তবে দুর্গাপুজোর মণ্ডপের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের মনে আঁচড় কেটে গিয়েছে ।
বুধাসপাড়া পুজোর মূল উদ্যোক্তা হলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার এবং অনগ্রসর দফতরের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ । দীর্ঘদিন থেকে এই পুজোর উদ্বোধন করে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী । মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবারই তাঁর হাত ধরে এবার বুধাসপাড়ার পুজো মণ্ডপ দর্শনার্থীদের সামনে খুলে যাবে । একই সঙ্গে জেলার আর এক সদ্য বিধায়ক শাখারভ সরকারের পুজো এবং লালবাগ নাকুড়তলা ব্যবসা সমিতির পুজো একই দিনে উদ্বোধন করবেন শুভেন্দু অধিকারী ।
কোথায় কী থিম ?
নাকুড়তলার এবারের মণ্ডপ থিম সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাওয়া দ্বাপরের দ্বারকা নগরী । আর শাখারভ সরকারের মণ্ডপ থিমে উঠে আসছে রাম মন্দির । তবে জেলাবাসীর মতে, এবার সব থেকে আকর্ষণীয় হতে চলেছে বুধাসপাড়া বারসানার কীর্তি মন্দির । রাধারানির জন্মস্থান বারসানাকে এক অন্য আঙ্গিকে তুলে ধরা হচ্ছে বলে উদ্যোক্তারা জানালেন । প্রায় 70 ফুট উচ্চতার মন্দিরের প্রতিটি কোনায় থাকছে থার্মোকলের নিখুঁত কারুকার্য । মণ্ডপ, আলো, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো আর দারুশিল্পের প্রতিমা এবারের মূল আকর্ষণ । তবে কাঠের তৈরি প্রতিমার পাশাপাশি পুজোর জন্য থাকছে স্বপরিবারে মৃন্ময়ী প্রতিমাও ।
পুজো কমিটির সম্পাদক তথা বিজেপির জেলা সভাপতি সৌমেন-জায়া নয়না দাস মণ্ডল বলেন, "পুজোর সমস্ত কিছু, চাঁদা তোলা থেকে বিভিন্ন পারমিশন নেওয়া, সব কিছুই মহিলারাই করে আসছেন । পাঁচটি পাড়ার সমস্ত মহিলা এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ।"