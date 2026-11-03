125 দিনের কাজের গতি নিয়ে প্রশ্ন, বুধে পঞ্চায়েত দফতরের জরুরি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী
VB-GRAM-G Scheme: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওই জরুরি বৈঠকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের পাশাপাশি উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের ।
Published : November 3, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বিশেষ করে রাজ্যের 125 দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ঠিক কী পর্যায়ে রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এবার সরাসরি পঞ্চায়েত দফতরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী । বুধবার অর্থাৎ 4 নভেম্বর সেখানে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন তিনি । বৈঠকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের পাশাপাশি দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, গ্রামোন্নয়নের গতি বাড়াতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে ভিবি-জি-রামজি প্রকল্পের উপর । এই প্রকল্পের আওতায় গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের জন্য বাড়তি 25 দিনের কাজের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই কাজ প্রত্যাশিত গতিতে এগোয়নি । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কাজের শ্লথ গতি নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । কেন কাজ থমকে রয়েছে এবং কোথায় গাফিলতি হচ্ছে, সরাসরি দফতরে গিয়েই তার কৈফিয়ত চাইতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
অতীতে 100 দিনের কাজ নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠেছে । বহু ক্ষেত্রে উপভোক্তারা বড়জোর 56 থেকে 70 দিনের কাজ পেতেন । বাকি দিনের কাজের নামে ভুয়ো মুচলেকা সই করিয়ে নেওয়ার মতো প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগও সামনে এসেছে । সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে এবার মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে চাইছে রাজ্য সরকার । বিডিওদের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে পুরো প্রক্রিয়াটি পঞ্চায়েত দফতরের নিজস্ব নজরদারির আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে । বুধবারের বৈঠকেই এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও রূপরেখা তৈরি হতে পারে ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ নিয়ে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "খুশি বা অখুশির ব্যাপার আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু যে বিষয়টা দেখা গিয়েছে, যে গয়ংগচ্ছতা যেটা 59 বছর ধরে চলে এসেছিল বহমানতা হিসেবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, সেটাকে দূর করতে হলে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সমস্ত মন্ত্রীরাই নিজেদের কাজের যে পরিধি তাকে আরও বিস্তৃত করবেন । আমাদের এর আগে বিভিন্ন সময় সরকার এসেছে, বামেদের সরকার এসেছে, তারপরে তৃণমূলের সরকার এসেছে, কিন্তু সব জায়গাতেই দেখা গিয়েছে যে গ্রামীণ যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন বারেবারে ব্যাহত হয়েছে শুধুমাত্র এক শ্রেণির সরকারি কর্মচারী এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি বিরোধিতা বা অন্যরকম কাজ করার প্রবণতা বা কাজ কম করার প্রবণতার জন্য ।"
তিনি আরও বলেন, "এই কর্মবিমুখতা থেকে যাতে কি না পুরো সিস্টেম আরও তাড়াতাড়ি করে কাজ করতে একটা অনুপ্রেরণা পায়, সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী যাবেন এবং বাকি মন্ত্রীরাও যে যার দফতরে একটি সমন্বয়ের ব্যবস্থা করবেন ৷ এটা করলে মানুষ উপকৃত হবে এটা আমরা জানি এবং সেই জন্যেই আমাদের দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি ।"
প্রশাসনিক মহলের মতে, গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পের সরাসরি তদারকিতে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিচুতলার আমলাতন্ত্রের উপর চাপ বাড়াবে । বুধবারে নবান্নের নির্দেশে কাজের রাশ শক্ত হাতে ধরা সম্ভব হয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল ।