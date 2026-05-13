আজ নবান্নে 41টি দফতর নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, কাজের খতিয়ান নেবেন শুভেন্দু

আজ নবান্নে 41টি দফতর নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, কাজের খতিয়ান নেবেন শুভেন্দু
প্রতিটি দফতরের শীর্ষ পাঁচজন আধিকারিক এদিনের বৈঠকে থাকবেন । সমস্ত দফতরের কাজকর্ম নজরে রেখে পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরি করবেন মুখ্যমন্ত্রী ।
কলকাতা, 13 মে: রাজ্যের 41টি দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে আজ, বুধবার নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দুপুর দু'টোয় নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এই বৈঠকে কার্যত রাজ্যের সমস্ত দফতরের কাজকর্ম নজরে রেখে পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরি করতে চলেছেন তিনি ।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি দফতরের শীর্ষ পাঁচজন আধিকারিক এদিনের বৈঠকে নিজেদের দফতরের প্রতিনিধিত্ব করবেন । জানা গিয়েছে, এই পর্যালোচনা বৈঠকে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে ।
প্রথমত, প্রতিটি দফতরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং কত খরচ হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পেশ করতে হবে ।
দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দফতর চালাতে বা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের বাধা বা সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তা আধিকারিকদের সবিস্তারে জানাতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে । শুধু কাজের খতিয়ান নেওয়াই নয়, নবগঠিত রাজ্য সরকারের আগামী ছয় মাসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে এই বৈঠকেই । আগামী দু'বছরে নতুন সরকার কী কী লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, তারও একটি 'মিড টার্ম' ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হতে চলেছে এদিন ।
সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ তাঁর দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রকল্প রূপায়ণের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন । তারই বৃহত্তর রূপ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী 41টি দফতরের সমস্যা সমাধানের খোঁজে এদিন এই হাইভোল্টেজ বৈঠক ডেকেছেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাজ্যের কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে তৎপর নতুন সরকার । গত সোমবার প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরই সরকারি কর্মীদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যেখানে সকাল 10টা 15 মিনিটের মধ্যে হাজিরা এবং বিকেল 5টা 15 মিনিটের আগে দফতর না ছাড়ার কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৷
একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল লক্ষ্য হল সরকারি দফতরগুলোর "সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন" নিশ্চিত করা ৷ বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন বেশ কিছু দফতরকে কাজের অত্যধিক চাপের মোকাবিলা করতে হচ্ছে । ওই আদেশে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন দফতরের সকল সরকারি কর্মচারীকে অবশ্যই সকাল 10টা 15 মিনিটের মধ্যে নিজেদের উপস্থিতি নথিভুক্ত করতে হবে ৷ পাশাপাশি, কোনও কর্মচারীকে বিকেল 5টা 15 মিনিটের আগে অফিস ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হবে না ।
কর্মীদের আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট দফতরের বা সরকারি কাজ সংক্রান্ত কারণ ছাড়া কর্মঘণ্টার মধ্যে তারা যেন অফিস চত্বর ত্যাগ না করেন । সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোকে অবিলম্বে এই নির্দেশিকা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনিক শৃঙ্খলা জোরদার করতে এবং দফতরগুলোতে একটি শক্তিশালী কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন ।
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, সরকারি নথিপত্র বা 'ফাইল'-এর ধীর গতিতে চলাচলের কারণে রাজ্য সরকারের দফতরগুলো প্রায়শই সমালোচনার মুখে পড়ত । ক্ষমতায় আসার পর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার জনসেবামূলক কাজের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলোর গতি ত্বরান্বিত করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল ।
তবে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঘন ঘন ছুটির ব্যবস্থা রাখার কারণে তাঁর সরকারকেও বিরোধী শিবিরের একাংশের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । আগের বাম ও তৃণমূল আমলের ঢিলেঢালা কর্মসংস্কৃতি ও লাল ফিতের গেরো কাটিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্মকে আরও মসৃণ ও গতিশীল করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সার্বিক পর্যালোচনা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।