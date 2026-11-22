বাংলাদেশে অশান্তি, সিএএ-র কাট অফ ডেট বাড়ানোর আর্জি শুভেন্দুর
Suvendu on CAA: বাংলাদেশের অশান্তির ঘটনায় এ রাজ্যেও উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে বলে জানান শুভেন্দু । এ নিয়ে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : November 22, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অশান্তি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সন্ধ্যায় পিডব্লিউডি টেন্টে ঘূর্ণিঝড় আকভানের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করতে এসে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খোলেন তিনি।
প্রশাসনিক প্রোটোকল মেনে সরাসরি বিদেশ নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে এমন কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলেও, ওপার বাংলার পরিস্থিতির জেরে এপার বাংলায় তৈরি হওয়া উদ্বেগের কথা তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনবেন বলে জানিয়েছেন। আগামিকাল, সোমবার অফিস খুললেই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। পাশাপাশি সিএএ-র কাটঅফ ডেট বাড়ানো নিয়েও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী।
নড়াইল-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনায় এদিন উদ্বেগের সুর শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। তিনি বলেন, “এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র, আমি প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমি এটাতে খুব উদ্বিগ্ন এবং এই ধরনের ঘটনার জন্য প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গেও হচ্ছে।” তবে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তাঁর যে কিছু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু।
তাঁর কথায়, “পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও প্রদেশের সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ বা মন্তব্য করতে পারে না। আমাকে যা জানানোর সেটা বিদেশ মন্ত্রককে জানাতে হবে। আমি আগামিকাল অফিস খুললেই জয়শঙ্করজির সঙ্গে যোগাযোগ করব, দরকার হলে মেইল করব। বলব এখানে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, কারণ এখানে অনেকের আত্মীয়-স্বজন বাংলাদেশে থাকেন। তাঁরা খুব বিচলিত, চিন্তিত।”
ওপার বাংলায় আক্রান্ত মানুষজন যদি এপার বাংলায় চলে আসেন, সেক্ষেত্রে সিএএ-র মাধ্যমে তাঁদের আইনি সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব কি না, এদিন এমন প্রশ্নও ওঠে সাংবাদিক সম্মেলন। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সিএএ-র কাট অফ ডেট 2014 সালের 31 ডিসেম্বর। এছাড়া 2024 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষজনের বিরুদ্ধে কোনও পুলিশি ব্যবস্থা না নেওয়ার নির্দেশিকা রয়েছে। পরিস্থিতি বিচার করে এই সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানাবেন বলে জানান তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি প্রয়োজন হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলব যে তিনি সময়টা যেন আরও বাড়িয়ে দেন। প্রয়োজন হলে যে ধরনের ছবি-ভিডিও আসছে সেগুলি তার কাছে পাঠাবো।” মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই ঘটনার পর বেশকিছু ভিডিয়ো তাঁর কাছে এসেছে। ফোনও এসেছে। তার সঙ্গে যোগাযোগও আছে অনেকের, তারা খুব উদ্বিগ্ন।
মুখ্যমন্ত্রী কথায়, "আমি বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন ওদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । ওটা প্রতিবেশী রাষ্ট্র । আমাকে যা করতে হবে, বা বলতে হবে সেটা পররাষ্ট্র দফতরের মাধ্যমে করতে হবে। আমি এই নিয়মগুলি মেনে চলি । পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী আমারও কাজের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমিও বেলাগাম বা বেনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করতে পারি না, কথা বলতে পারি না।”
বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে সীমান্তের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্তে কড়া পাহারা রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অন্তত দু'কোটি মানুষের আত্মীয়-স্বজন বাংলাদেশে থাকেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। ফলে ওপারের ঘটনায় এপারে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়াচ্ছে।
অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে মেডিক্যাল বা ট্যুরিস্ট ভিসায় আসা নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, মানবিক কারণে ভারত সরকারের দেওয়া মেডিক্যাল ভিসায় যাঁরা চিকিৎসা করাতে আসছেন বা বৈধ ট্যুরিস্ট ভিসায় যাঁরা রয়েছেন, ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
তবে অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে সরকার যে অত্যন্ত কঠোর, তা বুঝিয়ে দিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “যারা বেআইনিভাবে আসছে, তারা অনুপ্রবেশকারী, তাদের কথা আমাকে বলুন, তাদের তাড়ানোর কাজ আমি বা আমার পুলিশ এবং বিএসএফ-এর সাথে করবে। এটা আমার দায়িত্ব।” তিনি জানান, অনুপ্রবেশকারীদের জেলে না পাঠিয়ে হোল্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে সরাসরি ফেরত পাঠানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, “আগে হত না ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য । এখন কাজ হচ্ছে। তাই আমরা সরকারিভাবে দশ হাজারের বেশি অনুপ্রবেশকারীকে বের করে দিয়েছি বিএসএফের মাধ্যমে।”