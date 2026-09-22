বিশ্ব গণ্ডার দিবসে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস ! জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

বিশ্ব গণ্ডার দিবসে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস ! জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী
Suvendu Adhikari in Jalpaiguri: উদ্ধার হওয়া পশুদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুড়িয়ে ফেলা হবে । এই সূচিতে রয়েছে এক হাজারেরও বেশি মৃত বন্যপ্রাণীর দেহাংশ ।
Published : September 22, 2026 at 1:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: আজ বিশ্ব গণ্ডার দিবস ৷ আর মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন নীল পাড়া ময়দানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে প্রায় দুই দশক পর বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার তথা বাজেয়াপ্ত করা পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস করবে রাজ্য বন বিভাগ ।
মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে মূর্তি নদীর উপর সেতু উদ্বোধনের পরপরই বিকেল তিনটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচিতে সরাসরি যোগদান করার কথা রয়েছে । আর তাই নিয়ে এই মুহূর্তে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত কর্মসূচির স্থানগুলিকে ।
গরুমারা-সহ সমগ্র বন্যপ্রাণ উত্তর মণ্ডলের কর্মকর্তারা সামগ্রীর একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করছেন । উত্তর মণ্ডলে রয়েছে উত্তরবঙ্গের চার জেলা-দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার । সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন ও বন্যপ্রাণী বিভাগের অধীনে থাকা চোরাচালান বিরোধী অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা এবং নানা কারণে মৃত পশুদের দেহ থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এদিন পুড়িয়ে ফেলা হবে । সামগ্রিকভাবে এই সূচিতে রয়েছে এক হাজারেরও বেশি এই ধরনের বন্যপ্রাণীর দেহাংশ । সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু মৃত বন্যপ্রাণীর ভ্রুণ ।
তবে এরপরেই আবার 10 দিন পর আলিপুরদুয়ারে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেসময় বক্সা টাইগার রিজার্ভে ছাড়া হবে নতুন বাঘ । দশ দিনের ব্যবধানে দু'বার উত্তরবঙ্গ সফর, এমন নজির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে খুব কমই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । এদিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হওয়ায় মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অধিকার থাকছে না । প্রস্তাবিত পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংসের তালিকায় রয়েছে গণ্ডারের শিং ও দাঁত, হরিণের শিং এবং হরিণ ও চিতাবাঘের চামড়া । জলদাপাড়া, গরুমারা ও নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান, চাপরামারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, বক্সা টাইগার রিজার্ভ, বৈকুণ্ঠপুর ও মহানন্দা বন বিভাগের পাশাপাশি সিঙ্গালিলা ও সেঞ্চাল এলাকার সংরক্ষিত অংশগুলো এই কর্মসূচির অধীনে ।
শেষ 2009 সালে বামফ্রন্টের আমলে চিলপাতা বনের সংলগ্ন একটি নদীগর্ভ এলাকায় বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল । তারপর থেকে উত্তরবঙ্গে এমন কোনও বড় আকারের অপসারণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়নি । বন দফতর জানিয়েছে, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল চোরাশিকারের বিরুদ্ধে একটি বার্তা দেওয়া এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উৎসাহিত করা ।
গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, "উদ্ধার হওয়া বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ এবং মৃত প্রাণী থেকে সংগ্রহ করা অংশগুলোর তালিকা তৈরি করে ইতিমধ্যেই তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারে ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই এই সমস্ত কিছু নষ্ট করা হবে ।"
অন্যদিকে গরুমারা বন্যপ্রাণ শাখার এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দেওয়া হবে ৷ তবে এই কর্মসূচি থেকে বাদ রাখা হয়েছে হাতির দাঁতকে । মূলত যে সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ এবং বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত জিনিসের ইতিমধ্যেই আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে সেই সমস্ত দেহাংশগুলোই এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । বন্যপ্রাণী দেহাংশ মূলত খর্গ বা হাড়ের অংশ দীর্ঘ সময় ধরে পোড়ানোর ফলে আশেপাশের এলাকায় বায়ু দূষণ যাতে না হয় সেই দিকেও নজর রাখা হয়েছে বলে বন দফতর জানিয়েছে ।