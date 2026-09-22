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বিশ্ব গণ্ডার দিবসে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস ! জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari in Jalpaiguri: উদ্ধার হওয়া পশুদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুড়িয়ে ফেলা হবে । এই সূচিতে রয়েছে এক হাজারেরও বেশি মৃত বন্যপ্রাণীর দেহাংশ ।

Suvendu Adhikari
বন্যপ্রাণীর দেহাংশ ধ্বংস করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 1:10 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: আজ বিশ্ব গণ্ডার দিবস ৷ আর মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন নীল পাড়া ময়দানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে প্রায় দুই দশক পর বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার তথা বাজেয়াপ্ত করা পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস করবে রাজ্য বন বিভাগ ।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে মূর্তি নদীর উপর সেতু উদ্বোধনের পরপরই বিকেল তিনটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচিতে সরাসরি যোগদান করার কথা রয়েছে । আর তাই নিয়ে এই মুহূর্তে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত কর্মসূচির স্থানগুলিকে ।

বিশ্ব গণ্ডার দিবসে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস ! জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

গরুমারা-সহ সমগ্র বন্যপ্রাণ উত্তর মণ্ডলের কর্মকর্তারা সামগ্রীর একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করছেন । উত্তর মণ্ডলে রয়েছে উত্তরবঙ্গের চার জেলা-দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার । সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন ও বন্যপ্রাণী বিভাগের অধীনে থাকা চোরাচালান বিরোধী অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা এবং নানা কারণে মৃত পশুদের দেহ থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এদিন পুড়িয়ে ফেলা হবে । সামগ্রিকভাবে এই সূচিতে রয়েছে এক হাজারেরও বেশি এই ধরনের বন্যপ্রাণীর দেহাংশ । সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু মৃত বন্যপ্রাণীর ভ্রুণ ।

wildlife body parts
বন্যপ্রাণীর দেহাংশ (ইটিভি ভারত)

তবে এরপরেই আবার 10 দিন পর আলিপুরদুয়ারে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেসময় বক্সা টাইগার রিজার্ভে ছাড়া হবে নতুন বাঘ । দশ দিনের ব্যবধানে দু'বার উত্তরবঙ্গ সফর, এমন নজির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে খুব কমই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । এদিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হওয়ায় মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অধিকার থাকছে না । প্রস্তাবিত পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংসের তালিকায় রয়েছে গণ্ডারের শিং ও দাঁত, হরিণের শিং এবং হরিণ ও চিতাবাঘের চামড়া । জলদাপাড়া, গরুমারা ও নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান, চাপরামারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, বক্সা টাইগার রিজার্ভ, বৈকুণ্ঠপুর ও মহানন্দা বন বিভাগের পাশাপাশি সিঙ্গালিলা ও সেঞ্চাল এলাকার সংরক্ষিত অংশগুলো এই কর্মসূচির অধীনে ।

wildlife body parts
বন্যপ্রাণীর দেহাংশ (ইটিভি ভারত)

শেষ 2009 সালে বামফ্রন্টের আমলে চিলপাতা বনের সংলগ্ন একটি নদীগর্ভ এলাকায় বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল । তারপর থেকে উত্তরবঙ্গে এমন কোনও বড় আকারের অপসারণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়নি । বন দফতর জানিয়েছে, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল চোরাশিকারের বিরুদ্ধে একটি বার্তা দেওয়া এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উৎসাহিত করা ।

wildlife body parts
বন্যপ্রাণীর দেহাংশ (ইটিভি ভারত)

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, "উদ্ধার হওয়া বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ এবং মৃত প্রাণী থেকে সংগ্রহ করা অংশগুলোর তালিকা তৈরি করে ইতিমধ্যেই তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারে ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই এই সমস্ত কিছু নষ্ট করা হবে ।"

wildlife body parts
বাজেয়াপ্ত হওয়া পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে গরুমারা বন্যপ্রাণ শাখার এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দেওয়া হবে ৷ তবে এই কর্মসূচি থেকে বাদ রাখা হয়েছে হাতির দাঁতকে । মূলত যে সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ এবং বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত জিনিসের ইতিমধ্যেই আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে সেই সমস্ত দেহাংশগুলোই এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । বন্যপ্রাণী দেহাংশ মূলত খর্গ বা হাড়ের অংশ দীর্ঘ সময় ধরে পোড়ানোর ফলে আশেপাশের এলাকায় বায়ু দূষণ যাতে না হয় সেই দিকেও নজর রাখা হয়েছে বলে বন দফতর জানিয়েছে ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
CHIEF MINISTER IN JALPAIGURI
জলপাইগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারী
বিশ্ব গণ্ডার দিবস
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