সংখ্যালঘু মানে শুধু একটা কমিউনিটি নয়, গুরুদ্বারে প্রার্থনা শেষে বার্তা শুভেন্দুর

সংখ্যালঘু মানে শুধু একটা কমিউনিটি নয়, গুরুদ্বারে প্রার্থনা শেষে বার্তা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল শুধু একটা কমিউনিটিকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে জানত। কিন্তু শিখ-জৈনরাও সংখ্যালঘু ।"
Published : November 15, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: গুরু নানক জয়ন্তীর প্রাক্কালে সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা নিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার উত্তর কলকাতার বড়বাজারের 'বড়া শিখ সঙ্গত' গুরুদ্বারায় বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নেওয়ার পর তিনি এ সংক্রান্ত মন্তব্য করেন। সরাসরি তৃণমূল সরকারের মানসিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ।
তার আগে গুরুদ্বারে গিয়ে শিখেদের রীতি-নীতি পালন করেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে মন্তব্য করেব মুখ্যমন্ত্রী ।
এদিন সকালে গুরুদ্বারায় গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে একাত্ম হতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে এবং চাদর নিয়ে মাটিতে বসেই বিশেষ প্রার্থনায় যোগ দেন তিনি। গুরুদ্বারের প্রথা মেনে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালনের পর বাইরে বেরিয়ে আসেন শুভেন্দু অধিকারী।
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সংখ্য়ালঘু মানে শুধু একটা কমিউনিটি নয়, শিখরাও মাইনরিটি। আগের সরকার সংখ্যালঘু বলতে শুধু মুসলমানদের কথাই জানত। শিখরাও সংখ্যালঘু । বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থেকে শুরু করে জৈন সম্প্রদায়ের মানুষরাও সংখ্যালঘু।"
শিখ সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসাও শোনা যায় তাঁর গলায়। তিনি বলেন, "সবচেয়ে বড় দেশভক্ত । আমাদের সনাতনকে রক্ষা করেছেন গুরুদেব।" গুরুদ্বারে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "যা প্রথা আছে করলাম । আর আমাকে ওঁরা স্বাগত করেছেন, বলতে দিয়েছেন। আমি প্রকাশ পরবে দু'মিনিটের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছি।"
প্রার্থনা পর্ব মিটতে এমজি রোডের উপর থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। প্রায় 500 মিটার দীর্ঘ এই মিছিলে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে পা-মেলান মুখ্যমন্ত্রী। ফুলমালায় সুসজ্জিত ট্রাক, একাধিক ট্যাবলো এবং কীর্তনের দলের সঙ্গে শোভাযাত্রায় হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। শোভযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'পাশে ছিল ভিড় । স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও শোভাযাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচিকে ঘিরে বড়বাজার ও এমজি রোড সংলগ্ন এলাকায় সকাল থেকেই নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দু'ধারে দড়ি বেঁধে এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। একই দিনে ঝাড়গ্রাম, হাওড়া এবং নন্দকুমারে একাধিক কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও সকালে বড়বাজারের গুরুদ্বারে গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের উৎসবের আনন্দে সামিল হন শুভেন্দু অধিকারী।