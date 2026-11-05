সরকারি রাজস্ব বিদেশে পাচার হয়েছে ! কোটি টাকা উদ্ধারে মমতা-অভিষেককে নিশানা শুভেন্দুর
Money Recovery: তৃণমূলের দিকে সরাসরি রাজস্ব চুরির অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি, বেশ কিছু কোম্পানির রিয়েল এস্টেটে সেই টাকা খাটছে ৷
Published : November 5, 2026 at 11:25 AM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের কার্যালয় থেকে নগদ 1 কোটি 2 লক্ষ 79 হাজার টাকা উদ্ধার হতেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর । বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ইস্যুতে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে একযোগে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উদ্ধার হওয়া অর্থকে 'নস্যি' উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, এই বিপুল টাকা আসলে তৃণমূলের কাছে কিছুই নয়, বরং রাজ্যের রাজস্বের টাকা বিদেশেও পাচার বা সাইফোন করা হয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, উদ্ধার হওয়া এই টাকা দলটির নেতারা হয়তো ভুলবশত সেখানে ফেলে গিয়েছিলেন । তাঁর কথায়, "এদের কাছে এগুলো নস্যি, প্রতিদিনের রোজগার ছিল এগুলো বা এদের যিনি মাথা কিংপিন তার এক ঘণ্টার রোজগার বলে যেতে পারে । আপনাকে শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব সাইফোন বা পাচার হয়েছে । আমি তো বারবার বীরভূমের উদাহরণ দিতাম, এখন রাজ্যের উদাহরণ আপনাদের দিচ্ছি । এবং টাকা তো ভারতবর্ষের বাইরেও পাঠিয়েছে । এখানেও বেশ কিছু কোম্পানিতে টাকা খাটছে । আমরা তার উদাহরণ পেয়েছি । পুলিশ কাজ করছে ।"
টাকার উৎস প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করেন, "1 কোটি 2 লক্ষ 79 হাজার টাকা এটা এদের কাছে কিচ্ছু নয়, নস্যি । এরা অনেক টাকাই সাইফোন বা পাচার করেছে । এদের অনেক টাকাই বেশ কিছু কোম্পানির রিয়েল এস্টেটে খাটছে, আমরা সেগুলো সব বের করেছি । এরা বেনামে জমি কিনেছে সেটাও আমরা বের করেছি, করছি এবং আমার মনে হয় এটা ভুলে রেখে দিয়েছে । মিসফায়ার হয়ে গিয়েছে ।"
রাজ্যের রাজস্বের পরিসংখ্যান টেনে তৃণমূলের দিকে সরাসরি রাজস্ব চুরির অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী । শুভেন্দু অধিকারী জানান, 2025 সালের 1 এপ্রিল থেকে 31 অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে জিএসটি, রেজিস্ট্রেশন, আবগারি ও মোটর ভেহিক্যালস মিলিয়ে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল 33 হাজার 788 কোটি টাকা । চলতি 2026 সালের একই সময়ে সেই আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 37 হাজার 281 কোটি টাকায় । অর্থাৎ, কোনও কর না বাড়িয়েও প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ।
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, কোনও নতুন কর না চাপিয়েও যদি রাজস্ব এত বাড়ে, তবে আগের বছরগুলিতে এই টাকা কোথায় যেত? তিনি বলেন, "তাহলে এই যে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রায় চার হাজার কোটি টাকার কিছু কম, এই টাকাটা গত বছরও উঠেছে । ছ'মাসে যদি এই ফিগার হয়, বারো মাসের ফিগার যখন দেব তখন দেখা যাবে দুটো মিলে সাত হাজার, আট হাজার কোটি টাকা এক্সট্রা রেভিনিউ কালেকশন হয়েছে । তার মানে এই টাকাটা 2025 সালেও উঠেছে । এই ক'দিন এসেই আমরা তো কর বাড়িয়ে দিলাম, অমুকের দাম বাড়িয়ে দিলাম, খাজনা বাড়িয়ে দিলাম, স্ট্যাম্প ডিউটি এরকম তো কোনও ঘটনা ঘটেনি । তাহলে এই টাকাটা গেল কোথায়? এই টাকাটা আগে উঠেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারে আসেনি । এই টাকাটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের যিনি কর্তা মানে যিনি ছিলেন কালেকশনের দায়িত্বে তার কাছে গিয়েছে । তার বাহিনীর কাছে গিয়েছে ।"
অভিযুক্তদের সঙ্গে একাধিক কেলেঙ্কারির যোগ রয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমফান ত্রাণ সামগ্রী সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা, সেবাশ্রয় চিকিৎসা শিবির সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা, একাধিক তোলাবাজি সংক্রান্ত মামলা, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করার দুটি মামলা, সরকারি জমি বেদখল সংক্রান্ত মামলা, অবৈধ ঘাট, সরকারের খাতায় যে ঘাটের নাম নথিভুক্ত নেই, টেন্ডার হয়নি, সেই ঘাট সংক্রান্ত মামলার সঙ্গে এই লোকেরা, এই টিম যুক্ত ।"
মমতা-পন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জেরা করে নগদ টাকার সন্ধান পেয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ । জমি কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত সুমিতের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ 24 পরগনার সরিষায় তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ । সেটি মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের বলে পরিচিত । সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে 1 কোটি 2 লক্ষ 79 হাজার নগদ বলে দাবি পুলিশের ৷
আর এই ঘটনায় তৃণমূলের দাবি, গত 26 মে-র পর থেকে ওই কার্যালয় তারা বাড়িওয়ালাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিল । এই যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কোর্টে লড়াই করবেন অসুবিধা কী আছে । কোর্টে বলবেন । বাড়িওয়ালাকে ফেরত দিয়েছে বলছেন, তাহলে বাড়িওয়ালা কী তালাচাবি লাগিয়ে রেখেছিলেন । তৃণমূল কংগ্রেসের এরকম অনেক অবৈধ অফিস রয়েছে যেগুলো তালাচাবি লাগিয়েছেন, নামও নেই নিশানও নেই । তৃণমূল বলে তো কোনও পার্টিই নেই, তাই তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে কী করে? দুটো পার্টি আছে । একটা মমতা তৃণমূল কংগ্রেস । মমতা তৃণমূল কংগ্রেস না, মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস । গরুর গাড়ির হেডলাইট । আরেকটা ডিটিএমসি । সেটার অবস্থাও আরও খারাপ ।"
টাকা উদ্ধারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ব্যবস্থা কেন নেবে না? ব্যবস্থা নেবে । ব্যবস্থা নেওয়ার সময় আছে তো । ব্যবস্থা তো নেওয়া হবেই । ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই তো লোক ভোট দিয়েছে তো । কখন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কীভাবে নেওয়া হবে সেটা তো বলে করব না আমরা । আমাদের পুলিশই কাজ করছে তো । উদ্ধার হচ্ছে তো অর্থ, বেআইনি ক্র্যাকডাউন করা ।"
মাদক ও ভেজাল তেলের কারবারে অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিগত 15 বছরের জমিয়ে রাখা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে । লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে অভিষেকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত চিঠির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওঁনার বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা হয়েছে দুর্গাপুরে । একাধিক মামলা হয়েছে, উনি ওঁনার পিএ ওখানে অনেক তোলাবাজি করেছেন । তোলাবাজি করেছেন । একাধিক মামলা রয়েছে ।"