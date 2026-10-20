সেন্ট্রাল পার্কের রাবণ দহনে মুখ্যমন্ত্রী, ছিলেন রণবীর ও যশ
Dussehra celebration Kolkata: চোরবাগানের ঘটনার পর উৎসবের অংশ হচ্ছেন না। কিন্তু পুজোকেও অগ্রাহ্যও করা যায় না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 9:57 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: দিনভর চোরবাগানের ঘটনায় মৃতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও দিনের শেষে সেন্ট্রাল পার্কে রাবণ দহন অনুষ্ঠানে হাজির হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সেন্ট্রাল পার্কের এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং অন্য বিজেপি নেতারা।
সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদের তরফ থেকে প্রত্যেক বছর সেন্ট্রাল পার্কে রাবণ দহন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই মতো এবারও ঘটা করে রাবণ দহন অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর এবং দক্ষিণী নায়ক যশ। এদিন এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে ছিল একাধিক চমক । প্রায় 100 জন কলাকুশলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হল রামায়ণ কথা, মা কালীর রক্তবীজ বধের কাহিনী এবং মহিষাসুরমর্দিনী। এদিন এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ড্রোন শো।
মূলত শোকের আবহে সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বন্ধ রেখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উৎসব থেকে সরে এসে চোরবাগানের দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঠিক করেছেন স্বজনহারা পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন । এই কঠিন সময়ে তাঁরা যাতে মনোবল হারিয়ে না ফেলেন সেটা দেখবেন তিনি । সেই লক্ষ্যে এদিন প্রথমে বর্ধমান তারপর হুগলি, নদিয়া এবং হাওড়ায় যান মুখ্যমন্ত্রী। একের পর এক মৃতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন । কলকাতায় ফিরে প্রথমে তিনি পৌঁছে যান প্রবীণ অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের বাড়ির পুজোয়।
এবার মহানায়কের জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে এই প্রবীণ অভিনেতা মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর বাড়ির পুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শোক থাকলেও সেই আমন্ত্রণ ফেলতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সেন্ট্রাল পার্কে যাওয়ার আগে প্রথমে রঞ্জিত মল্লিকের বাড়ি যান তিনি । সেখান থেকে পৌঁছে যান প্রেসিডেন্সি জেলে। প্রেসিডেন্সি জেল অর্থাৎ প্রেসিডেন্সির সংশোধনাগারে এবার দুর্গা পুজো করা হয়েছে । সেই দুর্গা পুজোতেও অংশ নেন তিনি।
সেখান থেকে সরাসরি পৌঁছে যান এই রাবণ দহন অনুষ্ঠানে। এদিন দুপুরেই তিনি পরিষ্কার করেছেন, চোরবাগানের এই দুর্ঘটনার কারণে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন না । কিন্তু সনাতনী রীতি বা পুজোকে অগ্রাহ্যও করা যায় না । তাই সেগুলোতে অংশগ্রহণ করছেন। অষ্টমীতে তিনি যেমন সনাতনের রীতি মেনে অঞ্জলি দিয়েছেন একইভাবে এদিন ঠিক একইভাবে যোগদান রাবণ দহন অনুষ্ঠানে।