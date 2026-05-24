তৃণমূলের হার-বার মডেল ! ফলতার জয়ে অভিষেককে 'বিড়াল' বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর

তৃণমূলের হার-বার মডেল ! ফলতার জয়ে অভিষেককে 'বিড়াল' বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর
নাম না-করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিড়াল বলে অভিহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : May 24, 2026 at 5:38 PM IST
কলকাতা, 24 মে: রাজ্যে 208টি আসনে জিতল বিজেপি ৷ ফলতা পুনর্নির্বাচনেও ফুটল পদ্মফুল ৷ লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার জয়ের পর নাম না-করে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রবিবার তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, 'ডায়মন্ড হারবার' মডেল পরিণত হল 'তৃণমূলের হার-বার' মডেলে ৷
বিড়াল বলে অভিহিত করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে আক্রমণ করেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্যারাসুটে নেমে সেনাপতি আখ্যা পাওয়া এক জালিয়াত, এমন কোনও অপরাধ নেই যা সংগঠিত করেনি । নিজের অপরাধ সিন্ডিকেটকে প্রতিষ্ঠিত করতে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতেও কোনও কসুর করেনি এই 'বাঘের ছাল পরিহিত বেড়াল' । ফলস্বরূপ, বিগত নির্বাচনকে পরিহাসে পরিণত করে এই বিধানসভা ক্ষেত্রে দেড় লাখ ভোটের লিড নিয়েছিল তৃণমূল । 15 বছর পরে যখন মানুষ নিজের ভোট নিজে দেওয়ার স্বাধীনতা ফিরে পেলেন, তখন আসল বাস্তব প্রকাশিত হল ।"
ফলতায় তৃণমূলের হারের সঙ্গেই 'পুষ্পা' নামে পরিচিত জাহাঙ্গির খানের জমানা শেষ ৷ পুনর্নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ 1 লক্ষ 9 হাজার 21 ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলেন বিজেপি প্রার্থী ৷ দেবাংশু পাণ্ডা 1 লক্ষ 49 হাজার 666 ভোট পেয়েছেন ৷ আর এই বিপুল ভোটে জয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ফলতায় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি ৷
কুখ্যাত ‘ডায়মন্ড হারবার’ মডেল পরিণত হলো ‘তৃণমূলের হার-বার’ মডেলে !!!— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 24, 2026
শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "সর্বপ্রথমে আমি ফলতা বিধানসভা আসনের পুনর্নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রী দেবাংশু পাণ্ডাকে বিপুল জনাদেশ দিয়ে বিধানসভায় পাঠানোর জন্য ফলতার জনতা-জনার্দন গণদেবতাকে নত মস্তকে প্রণাম জানাই । ফলতার ভোটারদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, বিজেপির প্রার্থীকে এক লক্ষ ভোটে জেতানোর আবেদন করেছিলাম, জয়ের ব্যবধান এক লক্ষ আট হাজার পেরিয়েছে । উন্নয়নের মাধ্যমে আপনাদের এই ঋণ শোধ করব । সোনার ফলতা গড়ার জন্য আমরা দায়বদ্ধ ।"
একইসঙ্গে তৃণমূলের তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ও থ্রেট কালচার নিয়ে ফের একবার সরব হন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "একটি নীতি-আদর্শহীন দল, যা মাফিয়া কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, ক্ষমতা হারাতেই তার কঙ্কালসার দশা উন্মোচিত হয়েছে । রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার করে সরকারি ধন লুট, মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ও থ্রেট কালচারের মাধ্যমে কেড়ে নিয়ে এই দলের নেতারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল ।"
আগামিদিনে তৃণমূলের লড়াই হবে 'নোটা'র বিরুদ্ধে বলেও খোঁচা দেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এ তো সবে শুরু, প্রত্যাখ্যানের দীর্ঘ যাত্রা এবার অতিক্রম করতে হবে । আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সামনে নির্বাচনে 'নোটা'-র বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে । সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে 'নোটা'-র কাছেও পরাজিত হয়েছে । আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেও এই জমজমাট লড়াই প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী ৷"