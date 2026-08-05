নিরাপত্তা-পরিকাঠামোর খোঁজ নিতে দুই থানায় ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’ মুখ্যমন্ত্রীর

নিরাপত্তা-পরিকাঠামোর খোঁজ নিতে দুই থানায় ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’ মুখ্যমন্ত্রীর
বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার ওয়াটগঞ্জ ও ইকবালপুর থানা পরিদর্শন করেন ৷ দু’টি থানাই তাঁর নিজের বিধানসভা ক্ষেত্র ভবানীপুরে ৷
Published : August 5, 2026 at 2:38 PM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: সকাল থেকেই পিডব্লিউডি টেন্টে-র বৈঠকে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেই ঠাসা কর্মসূচির ফাঁকেই আচমকা রুটিন বদল । বুধবার দুপুরে সোজা পৌঁছে গেলেন নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের দুই থানায় । ওয়াটগঞ্জ ও ইকবালপুর থানায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সারপ্রাইজ ভিজিট ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় ।
মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতরও ৷ নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই পুলিশি পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কথা বারবার বলেছেন তিনি । এর আগে ভবানী ভবনে গিয়েছেন । গিয়েছেন ব্যারাকপুরের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলেও । পুলিশের মনোবল বৃদ্ধি করতে সব সময় পাশে থাকার কথা বলেছেন । এবার নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে থাকার দিনই সরাসরি থানাগুলির পরিকাঠামো নিজের চোখে খতিয়ে দেখলেন ।
ঘড়িতে তখন দুপুর 1টা 15 মিনিট। পুলিশের কাছে কোনও আগাম খবর ছিল না। আচমকাই ওয়াটগঞ্জ থানায় এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী । গাড়ি থেকে নেমেই সোজা চলে যান ‘মহিলা সহায়তা ডেস্ক’-এ । সেখানে এক মহিলা পুলিশকর্মী দায়িত্বে ছিলেন। সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কাছে জানতে চান, ‘‘কীভাবে রিপোর্ট লেখানো হয় ?’’ ওই ডেস্কে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে কি না, তারও খোঁজ নেন তিনি । এরপর নিচুতলার পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন । তাঁদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা মন দিয়ে শোনেন ।
এরপর থানার অন্যান্য পরিকাঠামোর দিকে নজর দেন মুখ্যমন্ত্রী । অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তা নিজে ঘুরে দেখেন । মজুত থাকা অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে কি না, তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন । এরপর থানা চত্বর ঘুরে সরাসরি পৌঁছে যান বন্দিদের রাখার লকআপে । সার্বিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । মোটের উপর ওয়াটগঞ্জ থানায় মিনিট পাঁচেক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
ওয়াটগঞ্জ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সোজা চলে যায় ইকবালপুর থানায় । সেখানেও পরিদর্শনের ধরন ছিল একইরকম । প্রথমেই তিনি যান মহিলা হেল্প ডেস্কে । কথা বলেন কর্তব্যরত মহিলা পুলিশকর্মীর সঙ্গে । এরপর থানার অন্যান্য জিনিসপত্র ঘুরে দেখেন। বাদ যায়নি থানার লকাপও । আধিকারিকদের কাছে তিনি জানতে চান, গত 24 ঘণ্টায় থানায় কতগুলি অভিযোগ জমা পড়েছে । সেই অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে ঠিক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তারও বিস্তারিত খোঁজ নেন ।
দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নারী নিরাপত্তায় অত্যন্ত কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি আগেই স্পষ্ট জানিয়েছেন, নারী সুরক্ষায় তাঁর সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে চলবে । পাশাপাশি, কাজ করার জন্য পুলিশকে তিনি ‘ফ্রি হ্যান্ড’ দিয়েছেন । প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে সব ধরনের সাহায্য করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । এই পরিস্থিতিতে নিজের বিধানসভা এলাকার থানাগুলিতে পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না, সেটাই আচমকা যাচাই করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই থানা পরিদর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । অতীতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন হাসপাতালে আচমকা ছুটে যেতে দেখা গিয়েছে । বিভিন্ন পুলিশ থানায় ঘুরে পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি । নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীও একইভাবে সারপ্রাইজ ভিজিটের প্রক্রিয়া শুরু করলেন ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই পরিদর্শনের নেপথ্যে একটি বড় কারণ রয়েছে। ওয়াটগঞ্জ এবং ইকবালপুর, দু’টি থানাই সংখ্যালঘু এলাকায় । অতীতে এই দু’টি থানাতেই ভাঙচুরের মতো অনভিপ্রেত ঘটনার ইতিহাস রয়েছে । তাই সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে মুখ্যমন্ত্রীর এই আচমকা পরিদর্শন অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি কড়াবার্তাও বটে ।