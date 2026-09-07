1500 টাকা পুজোর আগে ! চালু হল বর্ধিত হারে বিধবা-বার্ধক্য-দিব্যাঙ্গ ভাতা
বিগত সরকারের ওয়েটিং লিস্ট বাতিল ৷ নতুন সরকারের আমলে সোমবার, অর্থাৎ 7 সেপ্টেম্বর থেকে চালু হল বিধবা-বার্ধক্য-দিব্যাঙ্গ ভাতা ৷
Published : September 7, 2026 at 2:01 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বড়সড় রদবদল আনল নতুন সরকার। প্রতিশ্রুতি মতো বিধবা, বার্ধক্য এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের ভাতা এক লাফে অনেকটা বাড়ানো হল। মাসে হাজারের বদলে এবার থেকে উপভোক্তারা পাবেন দেড় হাজার টাকা। সোমবার এই বর্ধিত ভাতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সরাসরি 82 লক্ষ 5 হাজার 919 জন উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বর্ধিত টাকা পৌঁছে গিয়েছে।
তবে, এই সুবিধা প্রদানে স্বচ্ছতা আনতে কড়া পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। বাতিল করে দেওয়া হয়েছে পূর্বতন সরকারের তৈরি করা উপভোক্তাদের সমস্ত অপেক্ষমান তালিকা বা ওয়েটিং লিস্ট।
রাজ্য ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তের ফলে কোষাগার থেকে বছরে প্রায় 14 হাজার 771 কোটি টাকা খরচ হবে। শুধুমাত্র এই ভাতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের ঘাড়ে অতিরিক্ত 6 হাজার কোটি টাকার বোঝা চাপছে। রাজ্যে পালাবদলের পর 100 দিন পার করেছে নতুন সরকার। নির্বাচনের আগে সংকল্প পত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতেই এই ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিপুল ঋণের বোঝা এবং আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।
এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মালতী রাভা রায়, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়-সহ মন্ত্রিসভার অন্য সদস্য এবং শীর্ষ আমলারা।
ভাতা প্রদানে স্বচ্ছতা আনাই বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে প্রচুর ভুয়ো উপভোক্তা চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। মৃত ব্যক্তি বা অন্যত্র চলে যাওয়া মানুষদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। কোথাও বয়স লুকিয়ে বার্ধক্য ভাতা নেওয়া হচ্ছে, আবার পুরুষের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে বিধবা ভাতা ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় এমন এক ভুয়ো উপভোক্তা ইতিমধ্যে গ্রেফতারও হয়েছেন। এই দুর্নীতি রুখতে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
নতুন করে তালিকা তৈরির কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিগত সরকারের ওয়েটিং লিস্ট বাতিল করলাম আজ থেকে। বর্তমান সরকারের আমলে যাঁরা জনকল্যাণ শিবিরে নাম লিখিয়েছেন, ভেরিফিকেশন করে তাঁদের আগে দিতে হবে। এর বাইরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চালু করা 'আপনার সরকার আপনার পাশে' যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদেরও ভেরিফিকেশন করে অগ্রাধিকার দিতে হবে।"
মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালও আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন, 100 শতাংশ নিশ্চিত না-হয়ে কারও নাম কাটা যাবে না। তিনি বলেন, "কোনও যোগ্য লোক বাদ যাবে না, অযোগ্য লোক ঢুকতে পারবে না।" প্রশাসনের দাবি, নতুন নিয়মে ভুয়ো নাম বাদ যাওয়ায় প্রচুর প্রকৃত প্রাপক এবার ভাতার আওতায় আসবেন। শুধু নগরোন্নয়ন দফতরের প্রাথমিক সমীক্ষাতেই শহর অঞ্চলে প্রায় 50 হাজার ভুয়ো নাম বাদ গিয়েছে। সেখানে নতুনরা সুযোগ পাবেন।
আগামী নভেম্বর বা ডিসেম্বরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ওয়ার্ড স্তরে ফের দু'দিনের জনকল্যাণ শিবির করা হবে। সেখান থেকে নতুন আবেদন গ্রহণ করে যাচাইয়ের পর যোগ্যদের ভাতা দেওয়া হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ আর্থিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। যে সমস্ত বিধবার বয়স 25 থেকে 60 বছরের মধ্যে, তাঁদের দেড় হাজার টাকার ভাতা ছেড়ে 3 হাজার টাকার 'অন্নপূর্ণা যোজনা' নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে তাঁরা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হবেন।
তবে, দিব্যাঙ্গ মহিলাদের ক্ষেত্রে নিয়মটি আরও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেবলমাত্র আমরা দিব্যাঙ্গজনদের বলেছি, যাঁরা 25 থেকে 60 বয়সি মহিলা, তাঁরা দেড় হাজার টাকা ভাতাও পাবেন, সঙ্গে 3 হাজার টাকা অন্নপূর্ণাও পাবেন ৷ অর্থাৎ, সাড়ে চার হাজার টাকা করে প্রতি মাসে পাবেন তাঁরা।"
রাজ্যের বেহাল আর্থিক পরিস্থিতির কথাও এদিন গোপন করেননি মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বতন সরকারের আমলের আর্থিক বিশৃঙ্খলাকেই এর জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন তিনি। তবে, রাজ্যে রাজস্ব আদায় আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে বলে তাঁর দাবি। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, "ভবিষ্যতে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি আমরা যদি ঘটাতে পারি, তাহলে সংকল্প পত্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পরবর্তী অর্থবর্ষে আমরা বিবেচনা করব।" এর অর্থ, অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালে ভাতা দ্বিগুণ করার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখল সরকার ৷