'তদন্ত হবে', আশিসের বাড়িতে গিয়ে কথা দিলেন শুভেন্দু ! মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে শতাব্দী-অসিত-কাজলরা

'তদন্ত হবে', আশিসের বাড়িতে গিয়ে কথা দিলেন শুভেন্দু ! মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে শতাব্দী-অসিত-কাজলরা
পরিবারের বক্তব্য সামনে এনে দাবি করলেন, বিজেপি-র তরফে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও ভাবে বিরক্ত করা হয়নি ।
Published : August 29, 2026 at 5:51 PM IST
রামপুরহাট, 29 অগস্ট: প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে সোজা প্রয়াত প্রাক্তন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি । হাতে ফুল-মিষ্টি । পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা । তার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা, "তদন্ত হবে ।" আশিসের স্ত্রীকে তদন্তের আশ্বাসও দিয়ে এলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । একই সঙ্গে পরিবারের বক্তব্য সামনে এনে দাবি করলেন, বিজেপি-র তরফে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনওভাবে বিরক্ত করা হয়নি । ভোটে জেতার পর বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা আশিসবাবুকে প্রণাম করতে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন বলে পরিবার তাঁকে জানিয়েছে ।
ফলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বীরভূম সফরের শেষ পর্বে আশিসের মৃত্যুরহস্য হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় বিষয় । আর তার সঙ্গেই সামনে এল আরও একটি রাজনৈতিক ছবি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে শতাব্দী রায়, অসিত মাল, কাজল শেখ-সহ একাধিক বিরোধী শিবিরের জনপ্রতিনিধির উপস্থিতি ।
মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রথম বার বীরভূম সফরে এসে এদিন প্রথমেই তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন শুভেন্দু । কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় বাড়বে ৷ সেই কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বাড়তি নজর দেওয়া হবে বলে জানান তিনি । তার পর রামপুরহাটের রক্তকরবী সভাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক । প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে রুদ্ধদ্বার বৈঠক । জেলার উন্নয়নমূলক কাজ, সরকারি প্রকল্প এবং প্রশাসনিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
কিন্তু বৈঠকের উপস্থিতির তালিকাই তৈরি করে দেয় আলাদা রাজনৈতিক চর্চা । মুখ্যমন্ত্রীকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়ার সময় ছিলেন এনসিপিআই-এর বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় এবং বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল । ছিলেন সদ্য বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া হাসনের বিধায়ক ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । ছিলেন চন্দ্রনাথ সিং, বিধান মাঝি-সহ তৃণমূলের একাধিক বিধায়কও । অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল এবং বীরভূমের ছয় বিজেপি বিধায়ক । উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ধবল জৈন, পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ-সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা ।
তবে, প্রশাসনিক বৈঠকের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার পরের কর্মসূচি । রামপুরহাটের হাটতলা পাড়ায় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছন শুভেন্দু । প্রয়াত নেতার ছেলে শতদল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ফুল ও মিষ্টি তুলে দেন তিনি । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন । শোনেন তাঁদের কথা । সেখানেই তদন্তের আশ্বাস দিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমি আগেই বলেছি, তদন্ত হবে । আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে কথা দিয়ে এলাম, তদন্ত হবে । বউদি আমার বিশ্বাস রেখেছেন ।"
শুধু তদন্তের আশ্বাস নয়, আশিসের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী । জানান, আশিসবাবু যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁকে একটি কালীমূর্তি উপহার দিয়েছিলেন তিনি । প্রতিদিন সেই মূর্তিতে প্রণাম করে আশিষবাবু বাড়ি থেকে বেরোতেন । সেই স্মৃতি টেনে শুভেন্দুর মন্তব্য, "এটা আমার পরম প্রাপ্তি ।"
গত 16 অগস্ট বাড়ির কাছের দলীয় কার্যালয়ে করেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় নোট । সেখানে তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক অনিয়মের দায় সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ ছিল বলে জানা যায় । সেই নোট ঘিরেই তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক । এবার বীরভূম সফরের প্রশাসনিক ব্যস্ততার মধ্যেও আশিসের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷