'থানার আধিকারিকরা পর্যন্ত বিধায়কদের ফোন ধরতেন না', প্রশিক্ষণ শিবির থেকে তৃণমূলকে তোপ শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রীর প্রসংশা শোনা গেল লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সনের গলায় ৷ শুভেন্দুর নেতৃত্বে বাংলার উন্নয়ন হবে বলে আশা বিড়লার ৷
Published : July 3, 2026 at 1:28 PM IST
নিউটাউন, 3 জুলাই: বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিধায়কদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বাংলার হৃত গৌরব ফেরানোর ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে বিগত সরকারের তীব্র সমালোচনাও শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর গলায় ৷
সরাসরি নাম না করলেও পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে বিদ্ধ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখানে একটা সিস্টেম হয়ে গিয়েছিল, বিধায়ক, সাংসদদের কোনও মর্যাদাই দেওয়া হত না ৷" শুধু তাই নয়, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন তাঁকে দিনের পর দিন বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করে রাখা হত বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু ৷
শুক্রবার এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সন হরিবংশ নারায়ণ সিং, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু এবং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিন রাজ্যের অধ্যক্ষরাও এই অনুষ্ঠানে ছিলেন ৷
বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মূলত অতীত এবং বর্তমান বিধানসভার তুলনামূলক এক চিত্র তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেন অবিভক্ত বাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এই বিধানসভার ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও। ভাষণের শুরুতেই বাংলার বিধানসভার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "আজ আমরা যে ভারতমাতার চরণে আশ্রয় পেয়েছি, তার পুরো কৃতিত্ব এই বিধানসভা এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি না থাকলে আজ আমাদের এই ভাষণ দেওয়া, ভোটে লড়াই করা বা রাজনীতি করার কোনও সুযোগই থাকত না।"
এরপরই আগের সরকারের কড়া সমালোচনা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। দীর্ঘ 34 বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী 15 বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলার গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছিল, সে কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, "আগে দীর্ঘ 34 বছর শুধু পার্টি অফিস থেকে সব নিয়ন্ত্রণ হত। বিধানসভা থেকে কিছুই হত না। আর গত 15 বছরে কী হয়েছে, তা আর নতুন করে বলছি না।"
নিজের অতীত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "আমি দেখেছি এখানে আগে যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, তাতে একজন বিধায়ক বা সাংসদদের কোনও মর্যাদা ছিল না। একজন বিডিও বা থানার আধিকারিক পর্যন্ত বিধায়কদের ফোন ধরতেন না। সরকারি কোনও অনুষ্ঠানে বিরোধী বিধায়কদের ডাকা হত না। রাজনৈতিক পরিচয় দেখে আমন্ত্রণ জানানো হত। এটা একেবারেই ঠিক নয়।" বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, তাঁকে কোনও প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকা হত না ৷ বারবার বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হত বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু।
তবে বর্তমানে দেড় মাসের নতুন সরকারের আমলে পরিস্থিতির যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, সে কথাও জোর দিয়ে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "মানুষ এখন পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে। আমি গত দেড় মাসে পাঁচবার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। সেখানে নিজের দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের বিধায়কদেরও ডেকেছি। আমাদের বাজেটেও শাসক দলের বিধায়কদের কাজের পাশাপাশি বিরোধীদের কাজের জন্যও বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাকে এখন একযোগে দাঁড় করাতে হবে।"
অন্যদিকে, এদিন বর্তমান রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রসংশা শোনা গেল লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সনের গলায় ৷ এদিন বিধায়কদের প্রশিক্ষণ নিয়ে ওম বিড়লা বলেন, "আপনারা এমন এক রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচতি হয়েছেন যে গোটা দেশের কাছে প্রেরণা ৷ এটা আপনাদের সৌভাগ্য ৷ এই ভূমি থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ৷ আপনাদের জনগণ অনেক আকাঙ্খা নিয়ে নির্বাচিত করেছেন ৷ তাঁদের যে অসুবিধা তা অনুভব করা এবং তা সমাধান করার দায়িত্ব আপনাদের ৷ 121 জন নতুন বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে এসেছেন যা ঐতিহাসিক ৷ সংসদীয় পরম্পরা, গড়িমাকে সব সময় উপরে রাখতে হবে ৷ রাজ্যের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্বও আপনাদের হাতেই ৷ শুধু আপনার কেন্দ্র নয় গোটা রাজ্যের উন্নয়নের দায়ও প্রত্যেক বিধায়কের উপর ন্যস্ত ৷"
পাশাপাশি রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সন হরিবংশ বলেন, "26-এ রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে ৷ আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হল নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ৷ এত কম সময়ে এত সুনির্চিষ্ট সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তা অভাবনীয় ৷ আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, বাংলার যে অতীত গৌরব ছিল তার থেকেও এগিয়ে নিয়ে যাবেন শুভেন্দু ৷" এদিনের মঞ্চ কেন্দ্রীয় সংসদীয়মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানান, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে রাজ্য বিধানসভাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা হবে ৷ 'ওয়ান নেশন ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন'-এর অধীনে গোটা দেশের বিধানসভাকে একসুতোয় গাঁথার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷