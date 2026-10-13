যেখানে শুরু, সেখানেই শেষ ! তৃণমূলের মিছিলের রুট ও সময় নিয়ে চড়া সুর শুভেন্দুর

যেখানে শুরু, সেখানেই শেষ ! তৃণমূলের মিছিলের রুট ও সময় নিয়ে চড়া সুর শুভেন্দুর
Suvendu on TMC: তৃণমূল নেত্রীকে সরাসরি নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, ‘পুজোর সময় আবার মিছিল কেন? ওঁর বয়স হয়েছে। ওঁকে কারা পরামর্শ দিচ্ছে?
Published : October 13, 2026 at 12:25 AM IST
কলকতা 13 অক্টোবর: দেবীপক্ষের তৃতীয়ায় রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে পুজোর মুখেই চড়ল রাজনীতির পারদ। উৎসবের আবহে এই মিছিলের রুট এবং সময় নির্বাচন নিয়ে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বার্তা, ‘পুলিশকে বলব যেখানে শুরু করবে, সেখানেই শেষ করে দিতে।’
সোমবার প্রথমে সাংবাদিক বৈঠক এবং পরে চেতলা অগ্রণীর পুজো উদ্বোধনে গিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, উৎসবের মধ্যে এমন কর্মসূচির যৌক্তিকতা কোথায় ? একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, আইন অমান্য করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না প্রশাসন।
তৃতীয়ার দুপুরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতায় রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। সেই নির্দিষ্ট রুট নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, “খুব ভাল জায়গা সিলেকশন করেছেন !”
তাঁর বক্তব্য, দুর্গাপুজো এবং নবরাত্রির ব্রত পালনের আবহে সাধারণ মানুষ ও পুজো কমিটিগুলো তৃণমূলের এই কর্মসূচির উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেবে। এখনও বিরোধীদের যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা-ও আসন্ন কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনে পুরোপুরি সাফ হয়ে যাবে বলে দাবি করেন তিনি।
পরে চেতলার পুজো মণ্ডপ থেকে তৃণমূল নেত্রীকে সরাসরি নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, ‘পুজোর সময় আবার মিছিল কেন? ওঁর বয়স হয়েছে। ওঁকে কারা পরামর্শ দিচ্ছে ?’ সেই সঙ্গেই সুর চড়িয়ে যোগ করেন, ‘পুলিশকে বলব যেখানে শুরু করবে, সেখানেই শেষ করে দিতে।’
বিরোধী শিবিরের বর্তমান হাল নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রতিপক্ষ এখন আক্ষরিক অর্থেই ত্রিখণ্ডিত। তাদের আন্দোলন করার মতো উপযুক্ত কোনও নাম, নিশানা বা দলীয় পতাকাই আর অবশিষ্ট নেই। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কিছুদিন আগে বেলেঘাটার বিধায়ক জনা বারো লোক নিয়ে পুরনো আমলের একটি দলীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নেমেছিলেন। কারণ, নতুন করে দলীয় পতাকা তৈরি করার আর্থিক বা সাংগঠনিক অবস্থাও এখন তাঁদের নেই। রবিউল আলম চৌধুরীর উদাহরণ টেনে তিনি মনে করিয়ে দেন, গত নির্বাচনের মতো জামানত বাঁচানো তো দূরের কথা মাত্র 6 হাজার ভোটের মধ্যেই তাঁকে আটকে যেতে হয়েছিল।
এদিন বার কাউন্সিলের নির্বাচনে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীদের বড় জয় নিয়েও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সল্টলেকের অস্থায়ী সরকারি কার্যালয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরেই আইনজীবী নির্বাচনে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছিল। বার কাউন্সিলের সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীদের হারিয়ে বিরোধীদের বড় ধাক্কা দিয়েছেন বিজেপি সমর্থিত আইনজীবীরা।