নন্দীগ্রামে ‘রক্তাক্ত সূর্যোদয়ে’র বর্ষপূর্তি, তৃণমূল-সিপিএমকে একযোগে তোপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নন্দীগ্রামে ‘রক্তাক্ত সূর্যোদয়ে’র বর্ষপূর্তি, তৃণমূল-সিপিএমকে একযোগে তোপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
CM Suvendu Adhikari at Nandigram: নন্দীগ্রামে ভূমি রক্ষা আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে গিয়ে বিরোধী সিপিএম ও তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 10, 2026 at 1:36 PM IST
নন্দীগ্রাম, 10 নভেম্বর: রাজনৈতিক দল বা সরকারের ব্যানারে নয়, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাসকে স্মরণ করতে হবে আন্দোলনকারীদের প্ল্যাটফর্ম থেকেই । নন্দীগ্রামের ‘রক্তাক্ত সূর্যোদয়’-এর বর্ষপূর্তিতে শহিদ স্মরণ সভায় যোগ দিয়ে এই বার্তাই দিলেন একদা নন্দীগ্রামের আন্দোলনের মুখ তথা বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একই সঙ্গে তৃণমূল ও সিপিএমকে এক বন্ধনীতে রেখে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি ।
এই মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে নিশানা করে তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনের সময় তিনি যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তা মিলিয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচনে মানুষ এদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ৷ কালীপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোঁটার আবহে নন্দীগ্রামের মাটিতে আয়োজিত এই শহিদ স্মরণ কর্মসূচিকে রাজনৈতিক প্রচার ও সরকারি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার পক্ষে সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট জানান, 2008 সাল থেকেই রাজনৈতিক রং বাদ দিয়ে আন্দোলনকারী শহিদদের পরিবারকে নিয়ে এই কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে ৷ তাঁর কথায়, "আমরা এখানে রাজনৈতিক ব্যানার, পতাকা ইউজ করি না। এখন সরকারে আছি, সরকারকেও আমরা এই কাজে ব্যবহার করি না । সম্পূর্ণভাবে আমাদের আন্দোলনের যে প্ল্যাটফর্ম ছিল, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি (BUPC), তার ব্যানারে আমরা এটা করি ।" এলাকার সচেতন নাগরিক, শহিদ পরিবার এবং স্থানীয় কর্মীদের সহযোগিতাতেই স্বদেশ দাস অধিকারী এই আয়োজন ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান তিনি ।
নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, "রক্তাক্ত সূর্যোদয়ের বর্ষপূর্তি প্রত্যেক বছর শহিদ পরিবারকে নিয়ে পালন করি ।" এর পরেই তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধে তাঁর রাজনৈতিক আক্রমণ তীব্র আকার নেয় । শুভেন্দু বলেন, "আমি গত বছর বলেছিলাম, 2026 সালেও আমি আসব, আমরা আসব, কিন্তু চোর তৃণমূলকে পাবেন না । আমার কথা মিলেছে তো ? এটাও আজকে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম, আগামী 100 বছর এদের দেখতে পাবেন না । রেকর্ড করে রেখে দেন, নাম আর নিশানা দুটোই উঠে গিয়েছে ।"
তৃণমূলের পাশাপাশি বাম আমলের পুলিশি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের স্মৃতিও উসকে দেন তিনি । 2007 সালের সেই রক্তক্ষয়ী দিনগুলির বিশদ বর্ণনা টেনে এনে তিনি অভিযোগ করেন, কীভাবে আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে দেহ লোপাট করা হয়েছিল । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "শ্যামলী মান্না, আবদুর রেজাক করিম, মোট 11 জনকে পিছে হাত মোড়া করে নিয়ে গিয়েছিল ৷ প্রথমে রেখেছিল বাড়াতলা অঞ্চলে এক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে । তারপরে জ্যান্ত লোকগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় কামারগাতাতে । সেখানে সিপিএমের অফিসে তাদেরকে কাটা হয়, পিস পিস করা হয়, পলিথিন ব্যাগে ঢোকানো হয় । এবং সাগরে নিয়ে গিয়ে মাঝ সাগরে ডিপ সি-তে সেটা ফেলে দেওয়া হয় ।"
তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, "পরবর্তীতে সিআইডি তদন্ত হয়ে লক্ষণ শেঠকে 181 দিন জেল খাটেন, কিন্তু বিচার সম্পূর্ণ হয়নি ।"
গুলির মুখে পড়া আহতদের গোপনে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "সেদিন গুলিবিদ্ধ যারা হয়েছিলেন—হৈমবতী হালদার, কল্পনা মুনিয়া, নর্মদা শিট— তাঁদেরকে নিয়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পুঁতে দেওয়ার জন্য কাঁসাই ব্রিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগরা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । তখন তপন ঘোষ, শুকুর আলী, বেলদা সিপিএম নেতা বিশ্বনাথ দাস, চন্দ্রকোনা রোড— রবেন প্যাকড়াশী, তাদেরকে জনগণ ধরেছিল ।" সেদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা এখন টেলিভিশন চ্যানেলে বসে বড় বড় কথা বলছেন বলে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি ।
এদিন এই উপলক্ষে শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও নীরবতা পালনের মাধ্যমে শেষ হয় অনুষ্ঠান ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন আগামী দিনেও তারা একইভাবে নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের পাশেই থাকবেন ৷ নন্দীগ্রামের সূর্যোদয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এবার গেরুয়া রঙে সাজানো হয় শহিদ বেদি ৷
এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক হাসি রানী রথ-সহ শহিদ পরিবারের সদস্যরাও ৷ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও সত্যি বিধানসভায় ভরাডুবির পর এবার নন্দীগ্রামের শহিদ দিবস পালনের অনুষ্ঠানে নেই তৃণমূল কংগ্রেস ৷