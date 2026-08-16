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‘বন্দে মাতরম’ বিতর্কে সোনিয়াকে তীব্র আক্রমণ, নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

দিল্লির কংগ্রেস কার্যালয়ে ঠিক কী ঘটেছিল, তার একটি চিত্র তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বন্দে মাতরম গাওয়ার সময় সোনিয়া গান্ধি বিরক্তি প্রকাশ করেন ৷

Suvendu Adhikari on Sonia
সনিয়াকে তীব্র আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 4:20 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 4:36 PM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে ‘বন্দে মাতরম্’-কে অবমাননার অভিযোগে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতেও বলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দিল্লির কংগ্রেস সদর দফতরে যে ঘটনা ঘটেছে, তা সমগ্র দেশবাসীর কাছে জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রপ্রেমের চূড়ান্ত অপমান।

দিল্লির কংগ্রেস কার্যালয়ে ঠিক কী ঘটেছিল, তার একটি চিত্র তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেখানে পূর্ণাঙ্গ ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়ার সময় ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি বিরক্তি প্রকাশ করেন ৷ এমনকী তিনি 'বন্দে মাতরম' গানে আপত্তিও জানান। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, গোটা দেশ লাইভ সম্প্রচারের মাধ্যমে এই ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, "কংগ্রেসের কোনও কোনও নেতা তাদের মালকিনকে বাঁচানোর জন্য অনেক রকমের চেষ্টা করলেও, বাস্তবে যে লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছে এবং তার যে ভিডিয়ো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার কোনও সুযোগ কংগ্রেসের নেতাদের কাছে নেই।"

চলতি বছর ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ। দেশজুড়ে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই আবহে দিল্লির ঘটনা বাঙালি এবং সমগ্র দেশবাসীর আবেগে আঘাত হেনেছে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে এই গান ছিল সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে এই গান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমার্থক হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনে করি, বন্দে মাতরমকে অপমান করা মানে দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সর্বোপরি এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করা। আমি পশ্চিমবাংলার এই ভূমি থেকে এর তীব্র নিন্দা করছি।"

ইতিমধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি লিখে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, অবিলম্বে ওই চিঠির প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইবেন। রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের এই বিষয়ে সরব হওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

রাজ্য সরকার বন্দে মাতরমকে কতটা গুরুত্ব দেয়, তা বোঝাতে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাত্যহিক প্রার্থনায় পূর্ণাঙ্গ ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি, সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে চলতি বাজেটে রাজ্যে একটি জাতীয় মানের ‘বন্দে মাতরম মিউজিয়াম’ তৈরির ঘোষণাও করেছে রাজ্য সরকার।

সব শেষে দিল্লির ঘটনার প্রেক্ষিতে কড়া ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, "কালকের এই ঘটনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেম, বন্দে মাতরম তথা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে যারা অপমান করেছেন, পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে তাদেরকে ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই এবং তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, এটুকু আমি আশা করব।"

Last Updated : August 16, 2026 at 4:36 PM IST

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বন্দে মাতরম বিতর্কে সনিয়া
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
CM SUVENDU ADHIKARI
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SUVENDU ADHIKARI ON SONIA

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