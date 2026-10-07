সংখ্যালঘু ভোটেই নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে বিপুল জয়ের দাবি শুভেন্দুর, তীব্র কটাক্ষ সেলিমকে

সংখ্যালঘু ভোটেই নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে বিপুল জয়ের দাবি শুভেন্দুর, তীব্র কটাক্ষ সেলিমকে
Suvendu on ByPolls Result 2026: মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রেজিনগরে তৃণমূল-বামেদের অস্তিত্ব ছিল না । সিপিএম পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্থানে নোটার নীচেও থাকতে পারে ।
Published : October 7, 2026 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: রাজ্যের দুই হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে দলের বিপুল জয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার রাতে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেমনটাই জানালেন তিনি ৷
তাঁর স্পষ্ট দাবি, এই দুই কেন্দ্রেই বিরোধী হিসেবে তৃণমূল বা বামেদের কোনও অস্তিত্বই নেই । রেজিনগরে পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ এবার ভোট দিতে না আসায় গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় প্রায় 13 শতাংশ ভোট কম পড়েছে । সেখানে 79 থেকে 80 শতাংশ ভোটদান হয়েছে । তবে সংখ্যালঘু মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের ভোট যে একচেটিয়াভাবে তাঁদের ঝুলিতেই গিয়েছে, তা পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়েছেন তিনি ।
শুভেন্দুর কথায়, "নন্দীগ্রাম তো 2021 সাল থেকেই বিজেপির সঙ্গে আছে । রেজিনগরে তৃণমূল বা বামেদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না । সিপিএম পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্থানে নোটার নীচেও থাকতে পারে ।"
সংখ্যালঘু ভোট টানতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পই যে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে, তা স্পষ্ট করেছেন তিনি । তাঁর দাবি, বয়স্ক সংখ্যালঘুরা হয়ত কংগ্রেস বা হুমায়ুন কবীরের ছেলেকে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু মহিলারা দু'হাত তুলে বিজেপিকেই সমর্থন করেছেন । বিরোধীদের অপপ্রচার উড়িয়ে তিনি জানান, অন্নপূর্ণা বা আবাস যোজনার মতো প্রকল্পে সরকার কোনও ধর্মীয় ভেদাভেদ করেনি ।
শুভেন্দু বলেন, "এক কোটি 58 লক্ষ অন্নপূর্ণা প্রাপকদের মধ্যে 24 লক্ষ মুসলিম মহিলা রয়েছেন । আমার বিশ্বাস 90 শতাংশ মুসলিম মহিলা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে ।"
তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আবাস যোজনার 17 হাজার বাড়ির তালিকাতেও 10 হাজারের বেশি সংখ্যালঘু পরিবার এবং 6-7 হাজার সনাতনী পরিবার রয়েছে । সরকারের এই উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখেই রেজিনগরে দলীয় প্রার্থী এক লক্ষ 20 হাজারের বেশি ভোটে এবং নন্দীগ্রামে গতবারের চেয়ে পাঁচ-ছয় গুণ বেশি ব্যবধানে জিতবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ।
সেলিম ও সিপিএমকে কটাক্ষ শুভেন্দুর
বামেদের ভোট প্রাপ্তি এবং সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের রিগিংয়ের অভিযোগকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে চরম কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু । সেলিমকে উদ্দেশ্য করে তাঁর তীক্ষ্ণ আক্রমণ, "উনি 2019-এ রায়গঞ্জে হেরেছেন, 2021-এ চণ্ডীতলায় হেরেছেন, 2024-এ মুর্শিদাবাদে হেরেছেন । যেখানে মুসলমান ভোট বেশি আছে, বেছে বেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে হয় । নিজেকে মুখে বলে ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি !"
সেলিমের উদ্দেশে শুভেন্দুর খোলা চ্যালেঞ্জ, "উনাকে আমি বলব কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে কাউন্সিলে লড়তে । যদি জামানত রাখতে পারে তাহলে বুঝব উনি একটা বিরাট মাপের নেতা হয়েছেন ।"
অন্যদিকে, আইনি লড়াই এবং প্রশাসনিক তৎপরতা নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি । তৃণমূলের আইটি সেলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়ে তিনি জানান, সিইও এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টার নামে ভুয়ো অভিযোগ তোলায় নির্দিষ্টভাবে মানহানি ও অপরাধমূলক জোড়া মামলা দায়ের করা হয়েছে । পাশাপাশি, আসন্ন পুরসভা নির্বাচন নিয়েও রাজ্য যে প্রস্তুত, তা স্পষ্ট করেছেন তিনি ।
আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই রাজ্যের সব পুরসভায় নির্বাচন ডিউ হয়ে যাচ্ছে । তবে ইভিএম ঘাটতি বা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মত, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন । রাজ্য সরকার কেবল পরিকাঠামোগত সাহায্য করে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের কোনও ভূমিকা থাকে না ।