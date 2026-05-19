মমতার রাজনৈতিক জীবন শেষ ! কাজ করব না ভবানীপুরের 77 নম্বর ওয়ার্ডে: শুভেন্দু
যিনি নিজের বুথেই জিততে পারেন না, তাঁর রাজনৈতিক জীবন টাটা বাই ৷ ভবানীপুরে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মমতাকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : May 19, 2026 at 9:10 AM IST
কলকাতা, 19 মে: পুরো রাজ্যের জন্য তাঁর পরিচয় মুখ্যমন্ত্রী হলেও, ভবানীপুর তাঁর কাছে স্পেশাল । কারণ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে এই কেন্দ্রে এখন শুভেন্দু অধিকারীই বিধায়ক তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও বটে ৷
বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পর সোমবার নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । জয়ের পর প্রথমবার ভবানীপুর এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কেবলমাত্র 77 নম্বর ওয়ার্ডে আমি কোনও কাজ করব না ।"
সোমবার সন্ধ্যায় এলাকার 63 নম্বর ওয়ার্ডে ক্যামাক স্ট্রিট সংলগ্ন একটি মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এলাকাবাসীকে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের বার্তা দিলেন তিনি । নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবানীপুরবাসীর জন্য একটি বিশেষ ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । একইসঙ্গে, এই কেন্দ্রে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছেন, উন্নয়নের মাধ্যমে ভবানীপুরবাসীর এই সমর্থনের ঋণ তিনি অক্ষরে অক্ষরে শোধ করবেন ।
77 নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া সব জায়গায় কাজ করব: শুভেন্দু
এদিনের সম্বর্ধনা সভার মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দেন যে, সমগ্র রাজ্যের দায়িত্বভার তাঁর কাঁধে থাকলেও নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি তিনি সমানভাবে যত্নবান থাকবেন । বিগত সরকারের কাজের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রী, পুরো রাজ্যের দায়িত্ব আমার । কিন্তু ভবানীপুরে গত 15 বছরে বিধায়ক কেমন-কী কাজ করেছেন তা আপনারা জানতে পারেননি । তবে এখন বুঝতে পারবেন । 77 নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া আমি সব জায়গায় কাজ করব । আপনাদের জন্য একটা নম্বর দিয়ে দেব, সেখানে ফোন করে আপনারা আপনাদের সব সমস্যার কথা জানাবেন ।"
সময় দিন, ঋণ শোধ করব: শুভেন্দু
নাগরিকদের সুবিধার জন্য আগামী দিনে ভবানীপুর এলাকাজুড়ে বিধায়কের সাতটি কার্যালয় চালু করা হবে বলেও এদিন জানান তিনি । মানুষ যাতে কোনও মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি তাঁদের অভাব-অভিযোগ জনপ্রতিনিধিকে জানাতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ । নিজেকে সাধারণ মানুষের 'ভাই' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আপনাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব । একটু সময় দিন, আপনাদের ঋণ আমি শোধ করব ।" ভবানীপুরে এসে তিনি তাঁর পুরনো বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের মতোই আপন অনুভূতি পাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন ৷
মমতার রাজনৈতিক দিন শেষ: শুভেন্দু
এদিনের সভা থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু । ভবানীপুরে মমতার বাড়ির পাড়ার বুথগুলিতে পরাজয়ের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "মিত্র ইনস্টিটিউশনের চারটি বুথেই হেরেছেন মমতা । প্রত্যেকটিতেই বিজেপি লিড পেয়েছে । এই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারী প্রবল কটাক্ষের সুরে বলেন, "যে নিজের বুথেই জিততে পারেন না, তাঁকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষ । আপনার রাজনৈতিক দিন শেষ । টাটা, বাই বাই, খতম, পুরা খতম করে দিয়েছে ।"
পরাজিত মমতা, জয়ী শুভেন্দু
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম, এই দুটি কেন্দ্র থেকেই লড়াই করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । দু'টিতেই জয়লাভ করলেও তিনি নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দেন এবং ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই বিধানসভায় শপথ গ্রহণ করেন । এই ভবানীপুর কেন্দ্রটি দীর্ঘ এক দশক, অর্থাৎ 2011 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক হিসেবেই পরিচিত ছিল । কিন্তু এবারের নির্বাচনে মমতার সেই নিজের ঘরেই তাঁকে প্রায় 15 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করে ইতিহাস তৈরি করেছেন শুভেন্দু ।
ভয় আউট, ভরসা ইন: শুভেন্দু
এককালে এই এলাকায় যে ভয়ের পরিবেশ ছিল, তা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই বিধানসভা কেন্দ্রে ভয়ের পরিবেশ ছিল । প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ভয় আউট, ভরসা ইন হয়েছে । যাঁরা ব্যবসা করেন, হাউসিং-এ থাকছেন, সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলাম । আপনারা বলেছিলেন ভোট তো দিয়ে দেব, কিন্তু পরে তো আমাদের উপরে অত্যাচার হবে । আমি আপনাদের বলেছিলাম, এ বার তৃণমূল কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গের জনতা উপড়ে ফেলে দেবে । কথা মিলে গিয়েছে তো !" ভবানীপুরে আর কোনওভাবেই তোলাবাজি, কাটমানি বা গুন্ডাভাতা বরদাস্ত করা হবে না-বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "দুর্নীতিগ্রস্তদের বর্তমান ঠিকানা এখন জেল ।"
রাজনৈতিক হিংসা এবং দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে ভবানীপুরের সাধারণ মানুষের জন্য এক নতুন এবং সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলাই যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য, এদিনের সম্বর্ধনা সভা থেকে সেই বার্তাই স্পষ্টভাবে দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।