জয় শ্রীরামকে তিরস্কার করায় ওরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ! কাঁকিনাড়ায় মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর
Dev Deepawali Celebration: কাঁকিনাড়ার গঙ্গার ঘাটে পালিত হল দেব দীপাবলি ৷ সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 25, 2026 at 1:10 PM IST
কাঁকিনাড়া, 25 নভেম্বর: এক সময় এখানে জয় শ্রীরাম বলায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ৷ জয় শ্রীরামকে গালাগালি বলে তিরস্কার করেছিলেন তিনি ৷ এখন ওরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । দেব দীপাবলির অনুষ্ঠানে এসে উত্তর 24 পরগনা জেলার কাঁকিনাড়ার গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
তিনি বলেন, "দেব দীপাবলির মধ্যে দিয়ে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর সবটাই পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে । একদিন কালী ঠাকুরকে ওরা পিজন ভ্যানে তুলেছিল ৷ ওই জন্য মহালয়ার দিন ওঁনাকে প্রিজন ভ্যানে উঠতে হয়েছে । আমরা এক এবং সবাই সনাতনী । কিছু মানুষ ভাষা,ধর্ম ও রাজনৈতিক ভেদাভেদ তুলে আমাদের ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে । সেটা হতে দেওয়া যাবে না ।"
গতবছরও দেব দীপাবলি উপলক্ষে কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু । সেই সময় এলাকার মহিলারা তাঁকে অনেকেই বলেছিলেন, 'আপনি সামনের বছর এখানে আবার আসবেন ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ।' এর জন্য তাঁর নামে এবার প্রদীপও জ্বালিয়েছিলেন এলাকার মহিলারা । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সেই কথা রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী ।
রাজ্যে পালাবদলের পর এবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু মঙ্গলবার দেব দীপাবলি পালন করতে আসেন কাঁকিনাড়ায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী ঘাটে এসে দেব দীপাবলিতে গঙ্গা আরতির শুভ সূচনা করেন । সেই সঙ্গেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে বসে গঙ্গা আরতি দর্শন করেছেন । এদিন গঙ্গা আরতির পাশাপাশি গঙ্গা বক্ষে হয় লেজার শো এবং আতশবাজি প্রদর্শনী ।
আর এই দেব দীপাবলির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি বলেন, "আমরা সবাই ভারতীয়, ভারত মাতার সন্তান । সবাই সজাগ ও সচেতন থেকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে । যাতে কোনও শক্তিই আমাদের ঐক্য ভেঙে দিতে না পারে ।"
মঙ্গলবার বিশেষ দিন উপলক্ষে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাট সেজে উঠেছিল দশ হাজার প্রদীপে । কথিত আছে, এই দেব দীপাবলিতে স্বয়ং দেবতারা গঙ্গার ঘাটে এসে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি পালন করেন । এই কথাটিকে স্মরণে রেখে প্রতিবছরই মহা সমারোহে দেব দীপাবলি পালন করে আসছেন কাঁকিনাড়ার বাসিন্দারা । এবারও তার অন্যথা হল না ৷