'এই বয়সে আর না দাঁড়ানোই ভালো', মমতাকে ভোটের ময়দান ছাড়ার পরামর্শ শুভেন্দুর

'এই বয়সে আর না দাঁড়ানোই ভালো', মমতাকে ভোটের ময়দান ছাড়ার পরামর্শ শুভেন্দুর
CM Suvendu Adhikari Advises Mamata Banerjee: বুধবার দুই নব-নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক শপথ নিলেন বিধানসভায় । তৃণমূল নেত্রীকে রাজনীতি থেকে অবসরের উপদেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : October 28, 2026 at 3:39 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে বিরাট জয় পেয়েছে বিজেপি । বুধবার বিধায়ক পদে শপথ নিলেন বিজেপির দুই জয়ী প্রার্থী । সেই অনুষ্ঠান থেকে নাম না করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
একই সঙ্গে চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে দু’কোটি টাকার সুপারি কোথা থেকে গিয়েছিল, তা নিয়ে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিটের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছুড়ে দিলেন তিনি ।
এদিন বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন নব-নির্বাচিত রেজিনগরের শাখারভ সরকার এবং নন্দীগ্রামের হাসিরানি রথ । শপথগ্রহণ পর্বের পর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নন্দীগ্রামের ভোটারদের কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
তিনি বলেন, “নন্দীগ্রামের জনগণকে ধন্যবাদ। তাঁরা অভিমান করে বলেছিল আমায়, যাতে ভবানীপুর কেন্দ্র ছেড়ে দিই । আমি বলেছি, যিনি দু’বার আমার কাছে হেরেছেন, তিনি আবার দাঁড়ানোর সুযোগ পেতেন । এই বয়সে আর না দাঁড়ানোই ভালো ওঁর । প্রায় 75 বছর বয়স । এখন বিশ্রাম নেওয়ার কথা ।”
সম্প্রতি হলদিয়ায় পুরভোটের প্রস্তুতি সভাতেও তৃণমূল নেত্রীকে বিঁধে শুভেন্দু বলেছিলেন, “30টি আসনেই একদম বাটি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠাতে হবে খালি হাতে । অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে আমাদের । যাতে আর ক্ষতি না করতে পারে… ।”
আগের জমানায় শপথগ্রহণ কার্যত আড়ালে হলেও এখন তা জনগণের সামনে হচ্ছে বলে দাবি করেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । অন্যান্য কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, “ফলতায় 1 লক্ষ 9 হাজার ভোটে দেবাংশু পাণ্ডা জিতেছেন । পুষ্পা একদম শুয়ে পড়েছিল ।” পাশাপাশি বিরোধীদের কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, “আর নন্দীগ্রামে প্রার্থী মাঠ থেকে আউট হলেন । আর একজন 6 হাজার ভোটে সীমাবদ্ধ থেকে গেলেন ।”
রেজিনগরে সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণ বদলে যাওয়া নিয়ে তৃণমূলকে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, মমতা তৃণমূলের আগের নাম তো নেই । তাদের সময়ে যতবার ভোট হয়েছে ততবারই টিভি-মিডিয়াতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা দেখানো হয়েছে । এখন একটাও ওই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি । তাঁর কথায় "সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে । প্রচারে আমি গিয়েছি, একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে জসমিনার মৃত্যু হয়েছিল । নির্বাচনের পর 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি । বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক পার্টি বলা হত । রেজিনগর নির্বাচনে সেটা ভেঙে গিয়েছে । 70 হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা পেয়েছেন ।”
সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, “আমরা হিন্দু । মাথায় টিকা আঁকি । কিন্তু সরকার চালানোর ক্ষেত্রে যাঁকে প্রয়োজন, তাঁকে গুরুত্ব দিই । সংখ্যালঘু বুথে শাখারভ সরকারের জয় হয়েছে । ছ’মাসে যা দেখছেন, সেটা সকালবেলার চা বিস্কুট । এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি, বাকি আছে । দেখতে থাকুন কীভাবে এগোই । মানুষকে যুক্ত করে এগোতে থাকব ।”
বিরোধীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, “আপনারা নিজেরা লড়ুন । ঋতব্রত বলেছেন, তাঁদের নথি ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়েছে । যদি FIR করেন মামলা CID-কে দেব । এই ধরনের ঘটনা না হওয়াই ভালো ।”
এদিন নন্দীগ্রামের বিধায়ক হাসিরানি রথের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নিহত ছেলে চন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি হাসিরানি রথকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব । তাঁর যন্ত্রণা আছে । তাঁর ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, আমার সহযোগী ছিল বলে । ইতিমধ্যে সাত জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই । শ্যুটার এবং সুপারি কিলার, সবাই গ্রেফতার হয়েছে । এখন শুধু বাকি আছে 2 কোটি টাকার সুপারি কে দিয়েছিল, সেটা সামনে আসা । আমার বিশ্বাস, সিবিআই সেটা করবে ।”
শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক নিহত চন্দ্রনাথ রথ বায়ুসেনায় কাজ করে দেশসেবা করেছিলেন উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, “হাসিরানি মহাশয়ার তরতাজা পুত্র । বায়ুসেনায় কাজ করেছেন, দেশসেবা করেছেন । তিনি নিশ্চয়ই বিচার পাবেন । ইতিমধ্যে অগ্রসর হয়েছে । সাতজনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। শুধু বাকি 2 কোটি টাকা কোথা থেকে এসেছিল সেটা জানা । ক্য়ামাক স্ট্রিট থেকে এসেছিল, না কালীঘাট থেকে এসেছিল, না ডায়মন্ড হারবারের কেউ দিয়েছিল- এটুকু জানা বাকি আছে । সেটা জানলে তদন্তের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে বলে আমার বিশ্বাস ।” সবমিলিয়ে দুই বিধায়কের শপথের দিনে বিধানসভা চত্বর থেকেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী ।