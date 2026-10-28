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'এই বয়সে আর না দাঁড়ানোই ভালো', মমতাকে ভোটের ময়দান ছাড়ার পরামর্শ শুভেন্দুর

CM Suvendu Adhikari Advises Mamata Banerjee: বুধবার দুই নব-নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক শপথ নিলেন বিধানসভায় । তৃণমূল নেত্রীকে রাজনীতি থেকে অবসরের উপদেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

West Bengal Politics
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2026 at 3:39 PM IST

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কলকাতা, 28 অক্টোবর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে বিরাট জয় পেয়েছে বিজেপি । বুধবার বিধায়ক পদে শপথ নিলেন বিজেপির দুই জয়ী প্রার্থী । সেই অনুষ্ঠান থেকে নাম না করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

একই সঙ্গে চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে দু’কোটি টাকার সুপারি কোথা থেকে গিয়েছিল, তা নিয়ে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিটের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছুড়ে দিলেন তিনি ।

এদিন বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন নব-নির্বাচিত রেজিনগরের শাখারভ সরকার এবং নন্দীগ্রামের হাসিরানি রথ । শপথগ্রহণ পর্বের পর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নন্দীগ্রামের ভোটারদের কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী ।

Nandigram BJP MLA taking oath in West Bengal Assembly
বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক হাসিরানি রথ (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, “নন্দীগ্রামের জনগণকে ধন্যবাদ। তাঁরা অভিমান করে বলেছিল আমায়, যাতে ভবানীপুর কেন্দ্র ছেড়ে দিই । আমি বলেছি, যিনি দু’বার আমার কাছে হেরেছেন, তিনি আবার দাঁড়ানোর সুযোগ পেতেন । এই বয়সে আর না দাঁড়ানোই ভালো ওঁর । প্রায় 75 বছর বয়স । এখন বিশ্রাম নেওয়ার কথা ।”

সম্প্রতি হলদিয়ায় পুরভোটের প্রস্তুতি সভাতেও তৃণমূল নেত্রীকে বিঁধে শুভেন্দু বলেছিলেন, “30টি আসনেই একদম বাটি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠাতে হবে খালি হাতে । অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে আমাদের । যাতে আর ক্ষতি না করতে পারে… ।”

আগের জমানায় শপথগ্রহণ কার্যত আড়ালে হলেও এখন তা জনগণের সামনে হচ্ছে বলে দাবি করেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । অন্যান্য কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, “ফলতায় 1 লক্ষ 9 হাজার ভোটে দেবাংশু পাণ্ডা জিতেছেন । পুষ্পা একদম শুয়ে পড়েছিল ।” পাশাপাশি বিরোধীদের কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, “আর নন্দীগ্রামে প্রার্থী মাঠ থেকে আউট হলেন । আর একজন 6 হাজার ভোটে সীমাবদ্ধ থেকে গেলেন ।”

Rejinagar BJP MLA taking oath in West Bengal Assembly
বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করছেন রেজিনগরের বিজেপি বিধায়ক শাখারভ সরকার (ইটিভি ভারত)

রেজিনগরে সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণ বদলে যাওয়া নিয়ে তৃণমূলকে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, মমতা তৃণমূলের আগের নাম তো নেই । তাদের সময়ে যতবার ভোট হয়েছে ততবারই টিভি-মিডিয়াতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা দেখানো হয়েছে । এখন একটাও ওই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি । তাঁর কথায় "সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে । প্রচারে আমি গিয়েছি, একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে জসমিনার মৃত্যু হয়েছিল । নির্বাচনের পর 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি । বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক পার্টি বলা হত । রেজিনগর নির্বাচনে সেটা ভেঙে গিয়েছে । 70 হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা পেয়েছেন ।”

সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, “আমরা হিন্দু । মাথায় টিকা আঁকি । কিন্তু সরকার চালানোর ক্ষেত্রে যাঁকে প্রয়োজন, তাঁকে গুরুত্ব দিই । সংখ্যালঘু বুথে শাখারভ সরকারের জয় হয়েছে । ছ’মাসে যা দেখছেন, সেটা সকালবেলার চা বিস্কুট । এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি, বাকি আছে । দেখতে থাকুন কীভাবে এগোই । মানুষকে যুক্ত করে এগোতে থাকব ।”

বিরোধীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, “আপনারা নিজেরা লড়ুন । ঋতব্রত বলেছেন, তাঁদের নথি ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়েছে । যদি FIR করেন মামলা CID-কে দেব । এই ধরনের ঘটনা না হওয়াই ভালো ।”

এদিন নন্দীগ্রামের বিধায়ক হাসিরানি রথের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নিহত ছেলে চন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি হাসিরানি রথকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব । তাঁর যন্ত্রণা আছে । তাঁর ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, আমার সহযোগী ছিল বলে । ইতিমধ্যে সাত জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই । শ্যুটার এবং সুপারি কিলার, সবাই গ্রেফতার হয়েছে । এখন শুধু বাকি আছে 2 কোটি টাকার সুপারি কে দিয়েছিল, সেটা সামনে আসা । আমার বিশ্বাস, সিবিআই সেটা করবে ।”

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক নিহত চন্দ্রনাথ রথ বায়ুসেনায় কাজ করে দেশসেবা করেছিলেন উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, “হাসিরানি মহাশয়ার তরতাজা পুত্র । বায়ুসেনায় কাজ করেছেন, দেশসেবা করেছেন । তিনি নিশ্চয়ই বিচার পাবেন । ইতিমধ্যে অগ্রসর হয়েছে । সাতজনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। শুধু বাকি 2 কোটি টাকা কোথা থেকে এসেছিল সেটা জানা । ক্য়ামাক স্ট্রিট থেকে এসেছিল, না কালীঘাট থেকে এসেছিল, না ডায়মন্ড হারবারের কেউ দিয়েছিল- এটুকু জানা বাকি আছে । সেটা জানলে তদন্তের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে বলে আমার বিশ্বাস ।” সবমিলিয়ে দুই বিধায়কের শপথের দিনে বিধানসভা চত্বর থেকেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী ।

TAGGED:

CM SUVENDU ON MAMATA BANERJEE
CM SUVENDU ADVISE MAMATA TO RETIRE
MAMATA BANERJEE POLITICS
মমতার রাজনীতি থেকে অবসর
নন্দীগ্রামের বিধায়ক হাসিরানির শপথ

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