ভাইপোবাবু'র দেখা নেই ! ফলতার প্রচারে নাম না-করে অভিষেককে তোপ শুভেন্দুর
ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে উপনির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছেন জাহাঙ্গির খান ৷ এই প্রসঙ্গেও তাঁকে কটাক্ষ করেছেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : May 19, 2026 at 9:10 PM IST
ফলতা, 19 মে: বিধানসভা কেন্দ্রের পুর্ননির্বাচনের প্রচার গিয়ে নাম না-করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বাংলার জনপ্রিয় গানের দল ভূমির অতি জনপ্রিয় গান 'তোমার দেখা নাই রে'-কে হাতিয়ার করে শুভেন্দু বলেন, "ভাইপোবাবু'র দেখা নেই !" পাশাপাশি এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকেও আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ যদি এদিনই ফলতায় পুর্নর্নির্বাচন তৃণমূলের প্রার্থী পদ থেকে সরে দাঁড়ান জাহাঙ্গির ৷
বিধানসভা নির্বাচনের সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের পুলিশ আধিকারিক অজয় পাল শর্মা ৷ পুলিশ মহলের অনেকে তাঁকে সিংঘম বলে ডাকেন ৷ ভোটের মুখে জাহাঙ্গিরের বাড়ির সামনে গিয়ে হুমকি দেন অজয় ৷ তাঁকে পাল্টা আক্রমণ করে জাহাঙ্গির দাবি অজয় সিংঘম হলেও তিনি 'পুষ্পা' ৷ সহজে ঝুঁকবেন না ৷
কিন্তু এখন বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে ফলতা বিধানসভার পুর্ননির্বাচন ঘিরে নাটকীয় মোড় তৈরি হয়েছে। ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে উপনির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেন জাহাঙ্গির। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তাঁর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এরপরই প্রচারে গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু ৷
তিনি বলেন, “আপনি না সরে দাঁড়ালেও 21 তারিখ (পুর্ননির্বাচনের দিন) সাধারণ মানুষ আপনাকে সরিয়ে দিত। আপনাকে যে গাছে তুলেছে সেই ভাইপোরই এখন আর দেখা নেই। পুষ্পা আগে বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি ৷ এখন পুষ্পা পগারপার ৷" ফলতার উন্নয়ন বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডার নেতৃত্বেই সম্ভব বলে দাবি করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “এটা তৃণমূল কংগ্রেসের কৌশল। ওরা চাইছে আপনারা ভাবুন বিজেপি জিতেই গিয়েছি ৷ এখন আর ভোট দিয়ে কী হবে ৷ কিন্তু আপনারা দশ বছর পর ভোট দেওয়ার স্বাদ পেয়েছেন ৷ একশো শতাংশ ভোট দিন ৷ তিন নম্বর বোতামে ভোট দিন ৷ উৎসবের মেজাজে ভোট দিন ৷ এক লক্ষ ভোটে দেবাংশুকে জেতান ৷ ” ফলতার উন্নয়ন যে তাঁর কাছে অগ্রাধিকার তা বুঝিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আপনারা দেবাংশুকে জেতান ৷ আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী আসবে 24 তারিখের পর ৷ হাতে কাজ দেবে ৷ পেটে ভাত দেবে ৷ দেবাংশুর নেতৃত্বে আমরা ফলতাকে নতুন করে সাজিয়ে দেব ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আক্রমণের মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভোট থেকে সরে যাওয়ার কথা জাানান জাহাঙ্গির ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন ।" সেই উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য । জাহাঙ্গিরের কথায়, "ফলতার উন্নয়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । আমি চাই না রাজনৈতিক লড়াইয়ের কারণে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হোক । তাই আমি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লড়াইয়ের থেকে এলাকার স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি ।"
এদিকে, ফলতা পুনর্নির্বাচন থেকে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই আবহে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর এই সিদ্ধান্ত জাহাঙ্গির খানের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।