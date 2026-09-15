রাজ্যে আয়ুষ্মান প্রকল্পের এক মাস, 50 হাজার মানুষের চিকিৎসায় বড় সাফল্যের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যে আয়ুষ্মান প্রকল্পের এক মাস, 50 হাজার মানুষের চিকিৎসায় বড় সাফল্যের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on Ayushman Bharat Scheme: এক মাসের সফলতার জন্য রাজ্যের চিকিৎসক মহলকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । ভিন রাজ্যেও উপকৃত হয়েছেন এ রাজ্যের স্থায়ীরা ৷
Published : September 15, 2026 at 8:42 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি ছিল রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত রাজ্যে চালু করা হবে । সেই মতো পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই পূর্বতন সরকারের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের বদলে শুরু হয়েছে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প । সোমে এই প্রকল্প চালুর একমাস পূর্তি হয়েছে ৷
এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের সর্বস্তরের গরিব মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ এবং তার বাইরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হাসপাতলে চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার । মমতা আমলে বন্ধ থাকা আয়ুষ্মান প্রকল্প আবার চালু করেছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার । ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে এই কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।
এবার আয়ুষ্মান প্রকল্পের একমাসে বড়সড় সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরল বর্তমান রাজ্য সরকার । সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে স্বাস্থ্যখাতের এই নতুন রিপোর্ট কার্ড রাজ্যবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
বঙ্গে ক্ষমতায় আসার পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' রাজ্যে চালুর ছাড়পত্র দিয়েছিল নতুন সরকার । গত 16 অগস্ট, 2026 তারিখে রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের সূচনা হয় । সোমবার এই প্রকল্পের ঠিক এক মাস পূর্ণ হল । আর প্রথম এক মাসেই এই প্রকল্প রাজ্যের হাজার হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি এই প্রথম এক মাসের উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন ।
Pleased to share a significant milestone in our collective mission to ensure accessible, dignified and quality healthcare for every citizen, especially the underprivileged across West Bengal.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) September 14, 2026
Today marks exactly one month since the rollout of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri…
মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম এক মাসে রাজ্যের 50 হাজারেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন হাসপাতালে এই প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন । উপভোক্তাদের জন্য 28 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সফলভাবে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । শুধু রাজ্যের সীমানার মধ্যেই এই পরিষেবা আটকে নেই । পশ্চিমবঙ্গের 1 হাজার 102 জন রোগী ভিন রাজ্যের হাসপাতালে গিয়েও এই আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়েছেন ।
পাশাপাশি, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতেও অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা 1 হাজার 849 জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে । রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য একটি সহজলভ্য, সম্মানজনক এবং উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য । সেই যৌথ লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক আজ আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমি আনন্দিত ।"
স্বাস্থ্য যে মানুষের অন্যতম অধিকার, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি লিখেছেন, "স্বাস্থ্য একটি মৌলিক অধিকার । সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে, দুঃস্থ পরিবারগুলির চিকিৎসার খরচ কমাতে এবং এই পরিষেবা থেকে কেউ যাতে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর ।"
এক মাসের এই বিপুল কর্মযজ্ঞ সফল করার জন্য রাজ্যের চিকিৎসক মহলকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন, "যাঁরা দিনরাত এক করে এই কাজকে সম্ভব করেছেন, সেই সব চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসকদের আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।" সব মিলিয়ে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর নারী কল্যাণ ও স্বাস্থ্য— উভয় ক্ষেত্রেই যে দ্রুতগতিতে কাজ এগোচ্ছে, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর এই পোস্ট থেকেই তা স্পষ্ট বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।