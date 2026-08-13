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একাধিক নিয়ম বদল, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন এরাও; কবে থেকে ঢুকবে অ্যাকাউন্টে

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকৃত প্রাপকদের হাতেই টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।

CM Suvendu Adhikari at Nabanna
নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 8:47 AM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: অন্নপূর্ণা যোজনায় নিয়মের গেরো অনেকটাই শিথিল করল রাজ্য সরকার । আগামী 17 অগস্ট থেকে তৃতীয় পর্যায়ের টাকা সরাসরি মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে । বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

তিনি জানিয়েছেন, যোগ্য প্রাপকদের যাচাই করার কাজ প্রায় শেষ । এখন থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ 10 থেকে 15 তারিখের মধ্যেই প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে এই যোজনার তিন হাজার টাকা ঢুকে যাবে । আগের সরকারের আমলে চালু থাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নানা দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, তাঁদের সরকার সরকারি অর্থের বিন্দুমাত্র অপচয় বরদাস্ত করবে না । সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকৃত প্রাপকদের হাতেই টাকা তুলে দেওয়া হবে ।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতি রাভা রায় এবং মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র-সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা ।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, জুন মাসে প্রথম পর্যায়ে 28 লক্ষ এবং জুলাই মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ে এক কোটির বেশি মহিলাকে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে । তবে গত মাসে টাকা বিলির পর বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছিল নবান্নে । অনেকেই দাবি করেছিলেন, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা টাকা পাননি । উল্টো দিকে অযোগ্যদের টাকা পাওয়ারও ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছিল । এরপরই জেলাশাসক ও বিডিওদের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেয় সরকার ।

রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, 25 থেকে 60 বছর বয়সি মহিলারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন । কিন্তু জুলাই মাসে তিনটি ঘর বিশিষ্ট বাড়ি বা 50 ডেসিমেল জমির মালিকানার শর্তের কারণে বহু মহিলা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন । এবার সেই নিয়মে বড়সড় বদল এনেছে নবান্ন ।

এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তিনটি ঘর বিশিষ্ট বাড়ি এটা সম্পূর্ণ গ্রামীণ ক্ষেত্রে আমরা অব্যাহতি দিয়েছি । তারপরে 50 ডেসিমেল জমি অনলি কর্পোরেশনের অ্যাপ্লিকেবল, অন্য জায়গা ছোট মিউনিসিপালিটিগুলোর ক্ষেত্রেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে । আর জিএসটি যেটা সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে ।"

এর ফলে অগস্ট মাস থেকে আরও বেশি সংখ্যক গ্রামীণ মহিলা এই তিন হাজার টাকার সুবিধা পাবেন । এছাড়াও, যাঁরা বিধবা ভাতার মতো অন্য প্রকল্পে তিন হাজার টাকার কম পান, তাঁদেরও অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করে পুরো তিন হাজার টাকাই দেওয়া হবে । আর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মহিলারা 1500 টাকা দিব্যাঙ্গ ভাতার সঙ্গেই এই যোজনার তিন হাজার টাকাও পাবেন । তবে স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, আয়করদাতা (যাঁদের পারিবারিক আয় বছরে 12 লক্ষের বেশি) কিংবা যে মহিলারা নিজে মাসে দশ হাজার টাকার বেশি রোজগার করেন, তাঁরা এই প্রকল্পের বাইরে থাকবেন ।

চুক্তিবদ্ধ বা অস্থায়ী কর্মীদের পরিবারের মহিলারা অবশ্য আবেদন করতে পারবেন । মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "যিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের পার্মানেন্ট চাকরি করেন তিনি পাবেন না । উনার ভাই বা তাঁর স্ত্রী পেতে পারেন, উনার বাড়ির কেউ বা উনার বোন পেতে পারেন, সেক্ষেত্রে কোনও রেস্ট্রিকশন নেই ।"

পূর্বতন সরকারের নারী কল্যাণ প্রকল্পের কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভোটের আগে তড়িঘড়ি করে ভুয়ো তালিকা বানিয়ে টাকা দেওয়া হয়েছিল । আধার লিঙ্ক ছাড়াই সেলফ ডিক্লেয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ায় মৃত ব্যক্তি বা পুরুষদের নামেও টাকা ঢুকেছিল । সেই দুর্নীতিতে বহু মানুষ গ্রেফতারও হয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন ।

এদিন কড়া ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা সরকারি টাকা নয়ছয় করতে দেব না । আর যোগ্য প্রাপকদের চিহ্নিত করেই দেব এবং আমরা এক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ।"

এই বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার জন্য বাজেটেও বরাদ্দ বাড়াতে হচ্ছে সরকারকে । প্রথমে আট মাসের জন্য 35 হাজার কোটি টাকা ধরা হলেও, এখন মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা এই অঙ্ক 48 থেকে 50 হাজার কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে । সরকার এই বিশাল আর্থিক ভার নিতে প্রস্তুত বলেও তিনি জানিয়েছেন । পাশাপাশি কেউ যাতে অকারণে বঞ্চিত না হন, তার জন্য আগামী 21 বা 22 অগস্ট থেকে একটি বিশেষ পোর্টাল চালু করা হবে । নির্দিষ্ট গাইডলাইনের মধ্যে থেকেও কেউ বাদ পড়লে সেখানে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন । মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই যাবতীয় ভুলভ্রান্তি শুধরে যোগ্য প্রাপকদের কাছেই টাকা পৌঁছে দেবে রাজ্য ।

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ANNAPURNA BHANDAR
অন্নপূর্ণা যোজনার নিয়ম
SUVENDU ADHIKARI ON ANNAPURNA
SUVENDU ADHIKARI
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